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    Yeni vaka sayısı sekiz ay sonra tekrar 10 bin altında

    En son 22 Temmuz 2021'de 10 binin altına inen yeni vaka sayısı, 3 Mart 2022 tarihinde yeniden 10 bin altına indi. Covid-19'un yayılma hızı ciddi oranda yavaşladı.
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    Yeni vaka sayısı sekiz ay sonra yeniden 10 bin altında
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    Covid-19'un ülkemizdeki etkisi epey azalmaya başladı. Dün açıklanan Covid-19 verilerine göre Türkiye’de uzun zaman sonra ilk kez yeni vaka sayısı 10 binin altına indi. 3 Mart 2022 tarihli tabloya göre son 24 saatte 9 bin 21 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı, 38 kişi hayatını kaybetti.

    Yeni vaka sayısının 10 binin altında olduğu son tarih 22 Temmuz 2021’di. 8 ay sonra yeniden 10 binin altını gördük.

    27,6 milyon kişi üç doz aşı oldu

    Aşılama verilerine baktığımızda ise toplam 147 bin doz aşı uygulandığı ve üçüncü doz aşı olanların sayısının 27,6 milyon olduğu görülüyor. Aşılamada bir sene geride kalmasına rağmen Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır ve Bingöl’de ikinci doz aşı yapılma oranı yüzde 65’in altında.

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    C
    Ceydaglc05 3 gün önce

    Durum çok ince bir ayrıntı. Türk telekomuna zam yapınca iletişim nasıl olacak.

    S
    serpilxarslann 4 gün önce

    Kimsenin hakkı kimsede kalmasın.

    B
    Berringer 4 gün önce

    direk 10k

    LooF 4 gün önce

    Ulan arkadaşlar 2018 den beri çıkmadı şu oyun ya, 2018 den beri ön sipariş olur mu abi siz kimsiniz yaaa

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