Yeni vaka sayısı yeniden 1300’ün üzerinde (22 Ağustos)

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T.C. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından 22 Ağustos Cumartesi gününe ait koronavirüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre bugünkü vaka sayısı 1.309, vefat sayısı 22, ağır hasta sayısı 801 ve iyileşen hasta sayısı da 762.

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Bakan Fahrettin Koca bugünkü tabloyla ilgili olarak, "Tanı konan hasta sayısı, uzun süredir, iyileşenlerden fazla. Kurallara uyulmaması; hastalığa yakalanma, hastalığı bulaştırma, birinin ağır hastalığına yol açma, sağlık hizmetlerinde yoğunluğa neden olma sebebi. Tedbir alalım. Yenilen virüs olacak." dedi.

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Dünyada son durum

Dünya Sağlık Örgütü'nün 22 Ağustos verilerine göre, küresel çapta onaylanan COVID-19 vaka sayısı 22.812.491 iken, COVID-19 sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 795.132. Yine DSÖ tarafından paylaşılan verilere göre, son 24 saatte 275.499 kişi daha COVID-19'a yakalanırken, ne yazık ki 5.926 kişi de COVID-19 sebebiyle hayatını kaybetti.

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