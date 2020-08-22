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    Yeni vaka sayısı yeniden 1300’ün üzerinde (22 Ağustos)

    22 Ağustos tarihli Türkiye günlük koronavirüs tablosu paylaşıldı. İşte COVID-19'un Türkiye'deki seyrini gösteren tabloya göre 22 Ağustos'a ait vaka, vefat ve iyileşen hasta sayıları:
    4 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
    744
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    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    Yeni vaka sayısı yeniden 1300’ün üzerinde (22 Ağustos)
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    T.C. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından 22 Ağustos Cumartesi gününe ait koronavirüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre bugünkü vaka sayısı 1.309, vefat sayısı 22, ağır hasta sayısı 801 ve iyileşen hasta sayısı da 762

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    Bakan Fahrettin Koca bugünkü tabloyla ilgili olarak, "Tanı konan hasta sayısı, uzun süredir, iyileşenlerden fazla. Kurallara uyulmaması; hastalığa yakalanma, hastalığı bulaştırma, birinin ağır hastalığına yol açma, sağlık hizmetlerinde yoğunluğa neden olma sebebi. Tedbir alalım. Yenilen virüs olacak." dedi.

    Ayrıca Bkz. "Karadeniz’de keşfedilen doğal gaz Türkiye’ye kaç yıl yetecek?"

    Dünyada son durum

    Dünya Sağlık Örgütü'nün 22 Ağustos verilerine göre, küresel çapta onaylanan COVID-19 vaka sayısı 22.812.491 iken, COVID-19 sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 795.132. Yine DSÖ tarafından paylaşılan verilere göre, son 24 saatte 275.499 kişi daha COVID-19'a yakalanırken, ne yazık ki 5.926 kişi de COVID-19 sebebiyle hayatını kaybetti.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    theVerge (Ş. E.) 4 sa. en beğenilen
    Bu bilgilerin tamamen sahte oldugunu dusunmekteyim artik. Sadece bizim sirkette 50-60 vaka cikarken ulke genelinde 1300-1500 gibi vakalar komik. İnsanlara test yapmazsaniz vaka sayisi artmaz. Baskent de test yaptirmak icin bin takla atiyorsunuz. Ozelden yaptirmak disinda bir care kalmiyor.
    Bu bilgilerin tamamen sahte oldugunu dusunmekteyim artik. Sadece bizim sirkette 50-60 vaka cikarken ulke genelinde 1300-1500 gibi vakalar komik. İnsanlara test ...
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    ogameci 50 dk.
    100.000 testte bu kadar az isebu iş bitti50.000 de 1200 çıkarken100.000 de şimdi 1400 çıkıyor
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    Logan Howlett (CHR ATL) 1 sa. yeni yorumcu
    Gerçeği için 1309 u 5 ile çarpın
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    Qantas (Emrullah John Crea) 2 sa.
    Giderek azlıyor bu rakamlara inananlar.Bilim kurulu böyle bir yalana alet olablir mi?
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    12 Angry Men (12 Angry Men ) 3 sa.
    Sayılar doğru olmadığını türk tabipler birliği söyledi. Vaka sayısı 10 katı dıyorlar. Yalansa dava açsınlar adamlara. Daha neler neler var az çok takip eden bilir neyse.
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    ßenle100les 3 sa.
    Bu sayılara inanmıyorum ben
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    theVerge (Ş. E.) 4 sa. en beğenilen
    Bu bilgilerin tamamen sahte oldugunu dusunmekteyim artik. Sadece bizim sirkette 50-60 vaka cikarken ulke genelinde 1300-1500 gibi vakalar komik. İnsanlara test yapmazsaniz vaka sayisi artmaz. Baskent de test yaptirmak icin bin takla atiyorsunuz. Ozelden yaptirmak disinda bir care kalmiyor.
    1 Yanıt Yanıtla +8
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    Cem (Cem Kaya) 3 sa. theVerge
    Özelde yapmıyor, arkadaşım kırk takla attı geçen gün.
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