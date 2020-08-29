Yeni vaka ve ölüm sayısında son iki ayın en yüksek rakamı (29 Ağustos)

T.C. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından 29 Ağustos Cumartesi gününe ait koronavirüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre bugünkü vaka sayısı 1.549, vefat sayısı 39, ağır hasta sayısı 917 ve iyileşen hasta sayısı da 1.003.İlginizi Çekebilir Yeni vaka sayısı yeniden 1300’ün üzerinde (22 Ağustos)
Bakan Fahrettin Koca bugünkü tabloyla ilgili olarak, "Toplamda 7 milyona yakın test yaptık. Bugün aktif hasta sayımıza 546 kişi daha eklendi. Kabyettiğimiz hasta sayımız toplamda 6.000’den fazla. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor. Tedbirlere uymada gevşek olamayız. Güç tedbirde." dedi.
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Dünyada son durum
Dünya Sağlık Örgütü'nün 29 Ağustos verilerine göre, küresel çapta onaylanan COVID-19 vaka sayısı 24.537.560 iken, COVID-19 sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 832.879. Yine DSÖ tarafından paylaşılan verilere göre, son 24 saatte 237.637 kişi daha COVID-19'a yakalanırken, ne yazık ki 5.149 kişi de COVID-19 sebebiyle hayatını kaybetti.
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Onlar bile inanmıyor saçma sapan verilerinize.
O yüzden güvensiz ülke kategorisine aldılar :)) Neleri doğruysa gerçi bunların :)))
Şimdi adam ve karısı evinde karantinada. Pazartesi kendisi de karısı da test olacak ve test sonuçlarını bekleyeckler.
Ve bunlar Kayseriye otobüsle gidiyor geliyor.
Sorarım size böyle sorumsuzluğun olduğu bir memlekette baka sayıları nasıl olur da düşer?
Bu işin içinden çıkılamayacak gibi
Bundan iki ay once test sayisi 30 binken vaka sayisi 1000 lerdeydi
Simdi test sayisi uc katini gecmis
Dogru oranti ile suan vaka sayisininda 3000 lerde olmasi lazimdi
Aslinda dusus var diye yorumluyorum
Bu acidan bakmak lazim
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