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    Yeni vaka ve ölüm sayısında son iki ayın en yüksek rakamı (29 Ağustos)

    29 Ağustos tarihli Türkiye günlük koronavirüs tablosu paylaşıldı. İşte COVID-19'un Türkiye'deki seyrini gösteren tabloya göre 29 Ağustos'a ait vaka, vefat ve iyileşen hasta sayıları:
    1 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
    2,8b
    63
    26
    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    Yeni vaka ve ölüm sayısında son iki ayın en yüksek rakamı (29 Ağustos)
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    T.C. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından 29 Ağustos Cumartesi gününe ait koronavirüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre bugünkü vaka sayısı 1.549, vefat sayısı 39, ağır hasta sayısı 917 ve iyileşen hasta sayısı da 1.003

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    Bakan Fahrettin Koca bugünkü tabloyla ilgili olarak, "Toplamda 7 milyona yakın test yaptık. Bugün aktif hasta sayımıza 546 kişi daha eklendi. Kabyettiğimiz hasta sayımız toplamda 6.000’den fazla. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor. Tedbirlere uymada gevşek olamayız. Güç tedbirde." dedi.

    Ayrıca Bkz. "Elon Musk, insan beyni ile bilgisayarları birleştirmeye yarayan Neuralink'i tanıttı"

    Dünyada son durum

    Dünya Sağlık Örgütü'nün 29 Ağustos verilerine göre, küresel çapta onaylanan COVID-19 vaka sayısı 24.537.560 iken, COVID-19 sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 832.879. Yine DSÖ tarafından paylaşılan verilere göre, son 24 saatte 237.637 kişi daha COVID-19'a yakalanırken, ne yazık ki 5.149 kişi de COVID-19 sebebiyle hayatını kaybetti.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    30 kupona alınmadı bu vatan (baybars ) 55 dk. (düzenlendi) en beğenilen
    Yav he he ! Kendiniz söyleyip kendiniz inanıyorsunuz? Açıkladıkları gibi ise 250 nin üzerinde günlük vefat 4000 nin üzerinde günlük vaka var .. türk tabibler birliği ni bir dinleyin
    Yav he he ! Kendiniz söyleyip kendiniz inanıyorsunuz? Açıkladıkları gibi ise 250 nin üzerinde günlük vefat 4000 nin üzerinde günlük vaka var .. türk tabibler b...
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    Yanıtla +14
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    6equj5 1 sa. rammusty
    Ama aksi yönünde bir kanıt göstermeyelim aman.
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    rammusty (mustafa tek) 1 sa.
    Hemen yalan bu vakalar diyerek popüler olmalıyım
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    Yorumlar (22) Yorum Yaz Forumda Gör
    Normandia_06 (Yalçın ) 10 dk. (düzenlendi)
    Milleti kandırabilirsiniz ama Dünya Sağlık Örgütünü kandıramazsınız.
    Onlar bile inanmıyor saçma sapan verilerinize.

    O yüzden güvensiz ülke kategorisine aldılar :)) Neleri doğruysa gerçi bunların :)))
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    istemsizhareket (H Y) 9 dk.
    Size yaşadığım yerden Mersinden bir olay anlatayım. Buradan tanıdık bir adam ve karısı Kayseriye kızlarının yanına gider. Orada kızının evinde kalır dört günlüğüne. Tabi ki kızı korona ve evinde karantinadadır. ( korona pozitif bir hastanın niye hastanede tedavi altına alınmadığını ve evinde gözetim altına alındığını daha da kötüsü niye evine ziyaretçi kabul ettiğini, bu sorumsuzluğu bir düşünün ) Kızı da pozitif olduğundan evine polisler kontrole gelir arada bir bizim tanıdık o sırada odaların birisine saklanır. Neyse bu memlekete Mersine döner! Burada çalıştığı yerdeki yetkiliye kızının korona hastası olduğundan ve yanında kaldığından bahseder. Yetkili derhal evine gitmesini ertesi gün de ( bugünden için) hastaneye başvurmasını söyler.

    Şimdi adam ve karısı evinde karantinada. Pazartesi kendisi de karısı da test olacak ve test sonuçlarını bekleyeckler.

    Ve bunlar Kayseriye otobüsle gidiyor geliyor.

    Sorarım size böyle sorumsuzluğun olduğu bir memlekette baka sayıları nasıl olur da düşer?

    Bu işin içinden çıkılamayacak gibi
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    Oz_Webster 13 dk. yeni yorumcu
    Merhaba

    Bundan iki ay once test sayisi 30 binken vaka sayisi 1000 lerdeydi

    Simdi test sayisi uc katini gecmis

    Dogru oranti ile suan vaka sayisininda 3000 lerde olmasi lazimdi

    Aslinda dusus var diye yorumluyorum

    Bu acidan bakmak lazim
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    gun (Gün Oksay) 23 dk.
    Virüsten korunma eğitimi insanların acilen alması gerek yoksa bu iş yaş daha çok insan ölür böyle.
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    torabi 36 dk.
    Hey gidi insancıklar işiniz gücünüz boş yapmak ölmekten de çok korkuyorsunuz .ama korkunun ecele faydası yok
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    the guardian14 (mur0 ) 50 dk.
    ya şu sistemi kursunlar artık özel işyeri ve kamu işyerlerine hes koduyla girilsin diğerleri içinde sokağa çıkma yasağı olsun. çalışanlar harici kimse dışarda olmasın düğünlerde iptal olsun, sadece nikah yapan alsın karısını kocasını girsin dünya evine, bu kadar zormu allah aşkına. dışarı çıkmaya korkuyoruz, ha bugün ha yarın hastalancaz diye
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    Alegra (Ömer ) 53 dk.
    Rakam değil sayı olacak
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    torabi 55 dk.
    Bence bu saçmalığı her gün paylaşmayı bırakmaları lazım. Ölen ölecek kalanlanlarla devam zaten herkes bir gün ölecek. 2015 den 2019 a kadar yıllık türkiye de ölenlerin sayısını devlet paylaşsın 2020 ile karşılaştıralım eminim 2020 de diğer yıllardan daha fazla ölen yoktur .milletin psikolojisini bozuyorlar
    2 Yanıt Yanıtla +1
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    mkm5838 (Kaan M.) 53 dk. torabi
    Böyle Bi boş görmemiştim
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    lazer__ 52 dk. torabi
    Komik değil. yapma.
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    30 kupona alınmadı bu vatan (baybars ) 55 dk. (düzenlendi) en beğenilen
    Yav he he ! Kendiniz söyleyip kendiniz inanıyorsunuz? Açıkladıkları gibi ise 250 nin üzerinde günlük vefat 4000 nin üzerinde günlük vaka var .. türk tabibler birliği ni bir dinleyin
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    rammusty (mustafa tek) 57 dk.
    Belgeli bir konu açılmıştı sosyal medyaya da düşen. O konu ne oldu arkadaşlar silindi mi?
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    20 kişi, toplam 22 yorum yazdı.

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