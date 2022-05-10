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    Yeni Vivobook Pro 14X OLED en iyi performansla geliyor

    Yeni Vivobook Pro 14X OLED modelinde 14.5 inçlik OLED ekran, Intel Core i9-12900H işlemci, Nvidia RTX 3050 Ti ekran kartı, LPDDR5 RAM gibi detaylar yer alıyor.  
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    Yeni Vivobook Pro 14X OLED
    Tam Boyutta Gör

    Son dönemde popülaritesi giderek artan OLED ekranlı dizüstü modellerine yeni Vivobook Pro 14X OLED de dahil oluyor. Ekran kalitesi ve performans olarak Vivobook Pro 14X OLED çıtayı yukarı taşıyor. 

    Vivobook Pro 14X OLED özellikleri

    • 14.5 inçlik 2880x1800 piksel OLED ekran
    • Intel Core i9-12900H seçeneğine kadar işlemci
    • Nvidia RTX 3050 Ti seçeneğine kadar ekran kartı
    • 32GB’a kadar LPDDR5 RAM
    • 1TB’a kadar PCIe 4.0 depolama
    • Thunderbolt 4, HDMI 2.1, kart okuyucu, USB Tip-A
    • 70Wh batarya

    Asus’un en iddialı ürünlerinden birisi olacak Vivobook Pro 14X OLED dizüstü modeli performansıyla dikkat çekecek. Tamamen metal alaşımdan imal gövde oldukça ince ve ekran çerçeveleri de oldukça dar. 

    Ekran DCI-P3 renk gamının tamamını kapsarken 1000000:1 kontrast oranına sahip. 120Hz tazeleme hızı ve 0.2ms optimize edilmiş tepki süresi ile daha keskin görüntü tecrübesi sunuluyor. Vivobook Pro 14X OLED modeli sonbahar döneminde piyasada olacak. 
     

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    GÖKDENİZ'den hedefe tam isabet

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    Bloodin 23 saat önce

    Aynı Gökdeniz Karadeniz gibi attığını vuruyor :)

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    daysleeperxp 2 gün önce

    Sınıra lazım bundan

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    MaDMaxiBo 3 gün önce

    Yüksek hızlı hedefi otonom vurması iyi gelişme.

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