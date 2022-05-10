Yeni Vivobook Pro 14X OLED en iyi performansla geliyor

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Son dönemde popülaritesi giderek artan OLED ekranlı dizüstü modellerine yeni Vivobook Pro 14X OLED de dahil oluyor. Ekran kalitesi ve performans olarak Vivobook Pro 14X OLED çıtayı yukarı taşıyor.

Vivobook Pro 14X OLED özellikleri

14.5 inçlik 2880x1800 piksel OLED ekran

Intel Core i9-12900H seçeneğine kadar işlemci

Nvidia RTX 3050 Ti seçeneğine kadar ekran kartı

32GB’a kadar LPDDR5 RAM

1TB’a kadar PCIe 4.0 depolama

Thunderbolt 4, HDMI 2.1, kart okuyucu, USB Tip-A

70Wh batarya

Asus Vivobook Pro 14/15 OLED özellikleri neler? 5 ay önce eklendi

Asus’un en iddialı ürünlerinden birisi olacak Vivobook Pro 14X OLED dizüstü modeli performansıyla dikkat çekecek. Tamamen metal alaşımdan imal gövde oldukça ince ve ekran çerçeveleri de oldukça dar.

Ekran DCI-P3 renk gamının tamamını kapsarken 1000000:1 kontrast oranına sahip. 120Hz tazeleme hızı ve 0.2ms optimize edilmiş tepki süresi ile daha keskin görüntü tecrübesi sunuluyor. Vivobook Pro 14X OLED modeli sonbahar döneminde piyasada olacak.



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Yeni Vivobook Pro 14X OLED tanıtıldı: İşte özellikleri