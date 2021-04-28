Yeni Volkswagen ID.4 GTX tanıtıldı: 295 beygirlik elektrikli SUV

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Elektrik atağını sürdüren Volkswagen bu kez ürün gamındaki bir modelin performanslı versiyonuyla karşımızda. Volkswagen ID.4 GTX olarak adlandırılan bu model, standart versiyona göre daha sportif görünüme sahip.

Standart Volkswagen ID.4'te arka tekerleklere güç veren 201 beygirlik bir elektrik motoru bulunuyordu. Yeni Volkswagen ID.4 GTX'te ise buna ek olarak ön aksa da bir motor yerleştirilmiş. Bu sayede dört tekerlekten çekiş sistemine sahip olan elektrikli SUV'un gücü de 295 beygire yükselmiş. Bu sayede standart ID.4'te 8.5 saniye olan 0-100 km/s hızlanma süresi GTX'te 6.2 saniyeye düşmüş. Ayrıca standart modelde 160 km/s olan maksimum hız limiti de GTX'te 180 km/s'e çıkarılmış.

Bu noktada yeni Volkswagen ID.4 GTX'teki dört tekerlekten çekiş sisteminin otomatik ayarlanabilir bir sistem olduğunu belirtelim. Yani elektrikli SUV normalde yine arkadan itişli fakat sistem ekstra çekiş ihtiyacı olduğunu anladığında ya da sürücü gaz pedalına yüklendiğinde öndeki motor da devreye girerek fazladan çekiş ve güç sağlıyor. Volkswagen bu geçişin milisaniyeler içinde gerçekleştiğini ve sürücünün bile farkına varamayacağı kadar yumuşak olduğunu belirtiyor.

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Yeni Volkwagen ID.4 GTX'te standart versiyondaki gibi 77 kWh'lık batarya paketi kullanılmış. Bu da sportif elektrikli SUV'un WLTP'ye göre 480 kilometre sürüş menziline sahip olmasını sağlıyor. Standart versiyonda bu değer 520 kilometreydi fakat öndeki motorun getirdiği ekstra ağırlık düşünüldüğünde bunun beklenen bir etki olduğunu söyleyebiliriz. ID.4'teki 125 kW hızlı şarj özelliği GTX'te de bulunuyor. Bu da yarım saat şarj ile 300 kilometre sürüş menzili elde edilebileceği anlamına geliyor.

IQ.LIGHT LED Matrix farların standart olduğu yeni Volkswagen ID.4 GTX'in tamponlarında ve marşpiyellerinde daha az siyah plastik eklentiye yer verilmiş. Bir başka deyişle bu alanlarda pek çok detay gövde rengine dahil edilmiş. Ön tamponun kenarlarında dikey düzene sahip üç tane LED ışığa yer verilirken, arka tarafta da 3 boyut efekti yaratan LED stoplar kullanılmış. Tasarımı tamamlayan 20 inç çaplı jantlar ise opsiyon olarak 21 inçe yükseltilebiliyor.

Sportif elektrikli SUV'un iç mekanındaysa 30 renkli ambiyans aydınlatması, kırmızı dikişler, GTX logolu koltuklar ve ısıtmalı direksiyon simidi gibi özellikler bulunuyor. Bunun yanı sıra artırılmış gerçeklik özelliğine sahip head-up display ve 12 inçlik multimedya ekranı gibi donanımlar da ekstra ücret karşılığında otomobile eklenebilecek özelliklerden.

Öte yandan ID.4 GTX'i teknik olarak beklendiği gibi sportif hale getirmek için de bazı opsiyonlar gerekiyor. Örneğin SUV'un yerden yüksekliğini 15 mm azaltan ve direksiyon tepkisini artıran Sport paketi bunlardan biri. Sürüş konforunu koşullara göre otomatik şekilde belirleyen adaptif amortisörler ise Sport Plus paketiyle birlikte listeye dahil oluyor.

Yeni Volkswagen ID.4 GTX'in Almanya'daki fiyatı - teşvikler hariç - 50.415 euro'dan başlıyor. Devletin sunduğu teşvik de dahil edildiğinde 43 bin euro civarına satın alınabilecek. Bunun yanı sıra Alman üreticinin ID.4 R üzerinde çalıştığı da söyleniyor fakat şimdilik bu konuda resmi bir açıklama yok.

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