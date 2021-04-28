2021 Volkswagen T7 Multivan bu kez konsol tasarımına ilişkin ipuçlarıyla karşımızda

Tam Boyutta Gör

Yeni Transporter ile ilgili meraklı bekleyiş sürerken, Volkswagen'den yolcu taşımaya odaklı versiyon olan yeni T7 Multivan özelinde ipucu paylaşımları gelmeye devam ediyor. Alman marka bu kez T7 Multivan'ın konsol kısmına odaklanıyor.

Volkswagen'in yeni paylaşımında ilk olarak T7 Multivan'ın ön tasarımı dikkat çekiyor ki çift tonlu gövde renginden bunun T7 Multivan Bulli olduğunu anlayabiliyoruz. Genel olarak baktığımızda ön bölümün yeni Caddy'i anımsattığını söylemek mümkün. Öte yandan tıpkı makyajlı Polo'da olduğu gibi logoya kadar uzanan ışık şeritlerinin LED gündüz farlarıyla güzel bir bütünlük oluşturduğunu görüyoruz. Daha sportif görünen tamponun alt kısmında ise geniş bir merkez havalandırma yer alıyor.

Videoya baktığımızdaysa Alman markanın yeni Volkswagen T7 Multivan'ın dış tasarımı yerine konsolundaki değişime dikkat çektiğini görüyoruz. Bu alanda ilk göze çarpan detay, Golf 8'i aklımıza getiren çift ekranlı dijital kokpit oluyor. Ayrıca vites kolunun artık kaybolduğunu, onun yerine vites geçişleri için merkezdeki multimedya ekranının hemen solunda yer alan düğmelere yer verildiğini görüyoruz. Öte yandan manuel şanzımanın artık sunulmadığı, DSG'nin standart olduğu da verilen bilgiler arasında.

İlginizi Çekebilir

Yeni Volkswagen ID.4 GTX tanıtıldı: 295 beygirlik elektrikli SUV

Ayrıca Bkz. "Honda, yeni modellerinde kullanacağı tasarım dilini gösterdi"

T7 Multivan'da DSG'nin vites geçişleri shift-by-wire teknolojisi kullanılarak yapılacak. Yani bu işlemin mekanik olarak değil de elektronik sinyaller aracılığıyla yapılacağını söylemek mümkün. Alman markanın açıklamasına göre, mekanik bağlantının ortadan kalkmış olması öndeki iki koltuk arasında daha kayda değer bir boşluk oluşmasını sağlayacak. Üstelik geleneksel el freni yerine artık standart olan elektronik park frenini de buna dahil edebiliriz.

Tam Boyutta Gör

Bu değişiklikler ışığında aileleri hedef alan Volkswagen, iki koltuk arasındaki ekstra boşluk sayesinde önde oturan anne veya babanın kolayca arkaya geçip çocuklarıyla ilgilenebileceğini belirtiyor. Bunun yanı sıra arkadaki masanın öne çekilerek iki koltuk arasında orta konsol olarak kullanılabileceği de söyleniyor. Zira Alman marka bir önceki paylaşımında masanın yeni raylı sisteme dahil edileceğini ve farklı konumlarda kullanılabileceğini belirtmişti.

Son olarak, T7 Multivan'ın 10 inçlik multimedya ekranında opsiyonel olarak çevre görüş sistemi de bulunacak. 360 derecelik kuşbakışı görüş sağlayan bu sistem sayesinde artık dar alanlarda menevra yapmak ve park etmek daha kolay olacak.

Yeni T7 Multivan önümüzdeki haziran ayında resmi olarak tanıtılacak. fakat şirket tanıtıma kadar yeni ipuçları paylaşacağını duyurdu. T7 Multivan'ın teknik detaylarıyla ilgili henüz pek fazla bilgi yok fakat satışa sunulduğu andan itibaren şarj edilebilir hibrit versiyona sahip olacağı daha önce onaylanmıştı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.