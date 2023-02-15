Makyajlı Volkswagen Touareg, Avrupa'da aydınlatmalı arka logoya sahip ilk Volkswagen modeli olacak

Yenilenen Touareg'e profilden baktığımızda, çoğu makyaj operasyonunda olduğu gibi, herhangi bir değişim görmüyoruz. Sadece 21 inç'e kadar çıkan yeni tasarım jantlar bu alana farklılık katıyor. Arka tarafta ise, Avrupa ürün gamında bir ilk niteliği taşıyan aydınlatılmış logo hemen göze çarpıyor. Bunun dışında stopların da ince ışık şeritleriyle birbirine bağlanmış olması muhtemel ancak bu kısım henüz kamuflajdan görünmüyor. Son olarak arka tamponda da yeni difüzör gibi değişiklikler mevcut.
Volkswagen Touareg'in şasi ve sürüş dinamiklerinde de çeşitli güncellemeler yapılmış. Şasi elektronikleriyle iş birliği içerisinde çalışan yeni tavan yük sensörü de bunlardan bir tanesi. Bu sensör, tavana yerleştirilen portbagajın ağırlığına (100 kg'a kadar) göre otomobilin aktif elektronik sistemlerini bilgilendirerek dengeyi bu ekstra yüke göre kurmalarını sağlıyor. Bunun dışında standart olarak sunulan çelik yaylı veya opsiyonel havalı süspansiyonda da iyileştirmeler yapılmış.
Touareg'in motor gamında herhangi bir değişiklik yok. SUV model, 3.0 V6 TSI, 3.0 V6 TDI ve şarj edilebilir hibrit motorlarla yoluna devam edecek. Tüm modellerde 8 ileri otomatik şanzıman ve 4Motion sürekli dört tekerlekten çekiş sistemi standart. Makyajlı Touareg, şu an olduğu gibi Slovakya'nın Bratislava şehrindeki fabrikada üretilmeye devam edecek.
Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.
herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil
Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah