Makyajlı Volkswagen Touareg, Avrupa'da aydınlatmalı arka logoya sahip ilk Volkswagen modeli olacak

Tam Boyutta Gör Önümüzdeki Mayıs ayında tanıtılması planlanan makyajlı Volkswagen Touareg, bu tarih öncesinde kamuflajlı ipucu görselleriyle karşımızda. Beklendiği gibi tasarım tarafında ufak dokunuşlar yapılmış. Bu dokunuşların yoğunlaştığı ön bölümde daha ince ızgara, daha büyük hava girişleri ve yeni farlar görmekteyiz. Toplamda 38.400 mikro LED'den oluşan IQ.LIGHT HD matrix teknolojisine sahip farlar, en üst seviyedeki R versiyonda ince bir ışık şeridiyle birbirine bağlanıyor.

Yenilenen Touareg'e profilden baktığımızda, çoğu makyaj operasyonunda olduğu gibi, herhangi bir değişim görmüyoruz. Sadece 21 inç'e kadar çıkan yeni tasarım jantlar bu alana farklılık katıyor. Arka tarafta ise, Avrupa ürün gamında bir ilk niteliği taşıyan aydınlatılmış logo hemen göze çarpıyor. Bunun dışında stopların da ince ışık şeritleriyle birbirine bağlanmış olması muhtemel ancak bu kısım henüz kamuflajdan görünmüyor. Son olarak arka tamponda da yeni difüzör gibi değişiklikler mevcut.

Tam Boyutta Gör İç mekânda 15 inç dokunmatik multimedya ekranı ve dijital gösterge panelinden oluşan Innovision kokpit tasarımı devam ediyor ancak sistemin yazılımı güncellenmiş. Bu güncelleme sayesinde sesli kontrol, kablosuz CarPlay ve Android Auto ile HD haritalara sahip navigasyon sisteminde iyileştirmeler yapılmış. Ayrıca, müşterilerden gelen talep doğrultusunda orta konsol ve kol dayama kısımlarında daha yumuşak malzemeler kullanılmış.

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Volkswagen Touareg'in şasi ve sürüş dinamiklerinde de çeşitli güncellemeler yapılmış. Şasi elektronikleriyle iş birliği içerisinde çalışan yeni tavan yük sensörü de bunlardan bir tanesi. Bu sensör, tavana yerleştirilen portbagajın ağırlığına (100 kg'a kadar) göre otomobilin aktif elektronik sistemlerini bilgilendirerek dengeyi bu ekstra yüke göre kurmalarını sağlıyor. Bunun dışında standart olarak sunulan çelik yaylı veya opsiyonel havalı süspansiyonda da iyileştirmeler yapılmış.

Touareg'in motor gamında herhangi bir değişiklik yok. SUV model, 3.0 V6 TSI, 3.0 V6 TDI ve şarj edilebilir hibrit motorlarla yoluna devam edecek. Tüm modellerde 8 ileri otomatik şanzıman ve 4Motion sürekli dört tekerlekten çekiş sistemi standart. Makyajlı Touareg, şu an olduğu gibi Slovakya'nın Bratislava şehrindeki fabrikada üretilmeye devam edecek.

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Yeni Volkswagen Touareg'in resmi fotoğrafları paylaşıldı