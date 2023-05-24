2024 Volkswagen Touareg tanıtıldı: Daha gelişmiş LED farlar, aydınlatılmış arka logo

- Yeni Volkswagen Touareg, özellikleriyle neler sunuyor❓
- Yenilenen iç mekân
- 3.0 litre V6 motorlar
- Diğer öne çıkan özellikler
- Fiyat
- Yorumlar
Yeni Volkswagen Touareg, özellikleriyle neler sunuyor❓
Yenilenen Volkswagen Touareg, elden geçirilen panjur tasarımı ve tampondaki büyük hava girişleriyle çok daha heybetli görünüyor. Üçlü 'L' şemasından oluşan yeni farlar, logoya kadar uzanan ince ışık şeritleriyle birbirine bağlanıyor. Alman üretici, yeni far teknolojisini 'IQ.LIGHT HD LED' olarak adlandırıyor.
Bu farların her birinde bireysel olarak kontrol edilebilen 19.216 adet mikro LED bulunuyor. Volkswagen, yeni far teknolojisi ile karşıdaki sürücülerin gözünü kamaştırmadan zifiri karanlıkta bile mükemmel bir aydınlatma vadediyor. Şirketin ilk kez yeni Touareg modelinde kullandığı bu teknoloji zamanla diğer SUV modellere de gelecek.
Yandan bakıldığında Volkswagen Touareg'in yeni jant tasarımları hemen dikkat çekiyor. Bu jantların çapı 19 ila 21 inç arasında değişiyor. R-Line ve R versiyonlarında ise 22 inçlik jant seti karşımıza çıkıyor. Arkada yine L şekilli grafiklere sahip LED stoplara yer veren Volkswagen, bu tarafta da aydınlatmaları ince ışık şeritleriyle birleştirmeyi tercih etmiş. Üstelik yeni Touareg, Avrupa'da aydınlatılmış arka logoya sahip ilk Volkswagen olma özelliği taşıyor.
Yenilenen iç mekân
Volkswagen'in müşterilerden gelen talep doğrultusunda kol dayama ve orta konsol gibi sık dokunulan alanlardaki malzeme kalitesini iyileştirdiğini daha önceki haberlerimizde belirtmiştik. Bunun dışında güncellenen ambiyans aydınlatması, 45 watt USB-C girişleri, Travel Assist, Park Assist Plus, Trailer Assist ve Night Assist gibi sürüş asistan teknolojileri de yenilenen Touareg'in bir parçası.
3.0 litre V6 motorlar
Makyajlı Volkswagen Touareg'in kaputu altında 3.0 litre V6 motorlar karşımıza çıkıyor. 335 hp güç ve 450 Nm tork üreten benzinli motorun yanı sıra iki turbo dizel seçenek mevcut. Bu seçenekler sırasıyla 228 hp/500Nm ve 282hp/600 Nm maksimum güç ve tork üretiyor. Ayrıca benzin ve elektrik motoru kombinasyonundan oluşan iki adet PHEV yani şarj edilebilir seçenek de mevcut.
Diğer öne çıkan özellikler
Motor fark etmeksizin tüm makyajlı Volkswagen Touareg modelleri 4Motion dört tekerlekten çekiş sistemi ve 8 ileri otomatik şanzımanı standart olarak sunuyor. Volkswagen mühendisleri, standart olarak sunulan çelik yaylı ve opsiyonel havalı süspansiyonu daha fazla konfor sunacak biçimde güncellemiş. Ayrıca tavana portbagajdaki yükü algılayıp sürüş dinamiklerini ona göre ayarlayacak bir sensör eklenmiş.
Fiyat
Halihazırda Avrupa'da siparişe açılan model Basic, Elegance, R-Line ve R versiyonlarıyla tercih edilebiliyor. Fiyatlar da versiyona göre 69.200 ila 93.870 euro arasında değişiyor.
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vay be ordinaryus profesörün teki kullandıkça boşluk olur yüksek hızda kullanımı engeller demiş...
zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.