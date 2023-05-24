2024 Volkswagen Touareg tanıtıldı: Daha gelişmiş LED farlar, aydınlatılmış arka logo

Tam Boyutta Gör Kısa süre önce ipucu görselleri paylaşılan makyajlı 2024 Volkswagen Touareg bugün tüm ihtişamıyla karşımızda. 2018'den bu yana üçüncü nesliyle yollarda olan Touareg'in tasarım ve teknolojilerinde küçük dokunuşlar yapılmış.

Yeni Volkswagen Touareg, özellikleriyle neler sunuyor❓

Yenilenen Volkswagen Touareg, elden geçirilen panjur tasarımı ve tampondaki büyük hava girişleriyle çok daha heybetli görünüyor. Üçlü 'L' şemasından oluşan yeni farlar, logoya kadar uzanan ince ışık şeritleriyle birbirine bağlanıyor. Alman üretici, yeni far teknolojisini 'IQ.LIGHT HD LED' olarak adlandırıyor.

Bu farların her birinde bireysel olarak kontrol edilebilen 19.216 adet mikro LED bulunuyor. Volkswagen, yeni far teknolojisi ile karşıdaki sürücülerin gözünü kamaştırmadan zifiri karanlıkta bile mükemmel bir aydınlatma vadediyor. Şirketin ilk kez yeni Touareg modelinde kullandığı bu teknoloji zamanla diğer SUV modellere de gelecek.

Yandan bakıldığında Volkswagen Touareg'in yeni jant tasarımları hemen dikkat çekiyor. Bu jantların çapı 19 ila 21 inç arasında değişiyor. R-Line ve R versiyonlarında ise 22 inçlik jant seti karşımıza çıkıyor. Arkada yine L şekilli grafiklere sahip LED stoplara yer veren Volkswagen, bu tarafta da aydınlatmaları ince ışık şeritleriyle birleştirmeyi tercih etmiş. Üstelik yeni Touareg, Avrupa'da aydınlatılmış arka logoya sahip ilk Volkswagen olma özelliği taşıyor.

Yenilenen iç mekân

Tam Boyutta Gör Touareg'in iç mekânı aynı görünüyor fakat bu alanda da iyileştirmeler söz konusu. Standart olarak sunulan Innovision Cockpit, 12 inç dijital gösterge ekranı ve 15 inç dokunmatik ekrandan oluşuyor. Alman üretici, multimedya sistemini yüksek çözünürlüklü HD harita verilerini ve kablosuz Android Auto/Apple CarPlay fonksiyonlarını destekleyecek şekilde güncellemiş. Ayrıca sesli komut sistemi de iyileştirilmiş.

Volkswagen'in müşterilerden gelen talep doğrultusunda kol dayama ve orta konsol gibi sık dokunulan alanlardaki malzeme kalitesini iyileştirdiğini daha önceki haberlerimizde belirtmiştik. Bunun dışında güncellenen ambiyans aydınlatması, 45 watt USB-C girişleri, Travel Assist, Park Assist Plus, Trailer Assist ve Night Assist gibi sürüş asistan teknolojileri de yenilenen Touareg'in bir parçası.

3.0 litre V6 motorlar

Makyajlı Volkswagen Touareg'in kaputu altında 3.0 litre V6 motorlar karşımıza çıkıyor. 335 hp güç ve 450 Nm tork üreten benzinli motorun yanı sıra iki turbo dizel seçenek mevcut. Bu seçenekler sırasıyla 228 hp/500Nm ve 282hp/600 Nm maksimum güç ve tork üretiyor. Ayrıca benzin ve elektrik motoru kombinasyonundan oluşan iki adet PHEV yani şarj edilebilir seçenek de mevcut.

Tam Boyutta Gör Touareg R eHybrid olarak bilinen en üst versiyon, 3.0 litre V6 benzinli motor ve bir elektrik motorunun kombinasyonundan aldığı 456 hp güç ile 0-100 km/s hızlanmasını 5.1 saniyede tamamlıyor. Diğer hibrit seçenek ise 386 hp güç üretiyor. Her iki versiyonda da 14.1 kWsa batarya kullanılıyor ancak saf elektrikli sürüş menzilleri henüz belli değil.

Diğer öne çıkan özellikler

Motor fark etmeksizin tüm makyajlı Volkswagen Touareg modelleri 4Motion dört tekerlekten çekiş sistemi ve 8 ileri otomatik şanzımanı standart olarak sunuyor. Volkswagen mühendisleri, standart olarak sunulan çelik yaylı ve opsiyonel havalı süspansiyonu daha fazla konfor sunacak biçimde güncellemiş. Ayrıca tavana portbagajdaki yükü algılayıp sürüş dinamiklerini ona göre ayarlayacak bir sensör eklenmiş.

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Fiyat

Halihazırda Avrupa'da siparişe açılan model Basic, Elegance, R-Line ve R versiyonlarıyla tercih edilebiliyor. Fiyatlar da versiyona göre 69.200 ila 93.870 euro arasında değişiyor.

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