Elektrikli Volvo ES90, 700 km menzil sunacak, 20 dakikada şarj olacak!

800 V mimari ve 700 km menzil
800 V elektrik mimarisine sahip olacak ES90, güncel elektrikli araç standartlarını yakalacak. Otomobil, WLTP standardına göre 700 km'ye kadar menzil sunacak. Volvo, ES90'ın sadece 20 dakikada %10'dan %80 şarj seviyesine çıkacağını söylüyor. 350 kW'a kadar hızlı şarjı destekleyecek olan araç, 10 dakikalık şarj ile 300 km menzil kazanabilecek.
ES90 ayrıca alüminyumun %29'u, polimerlerin %16'sı ve çeliğin %18'i dahil olmak üzere bir dizi geri dönüştürülmüş malzemeye sahip olacak. Volvo, ES90'ın içindeki ahşap panellerin FSC sertifikalı ahşaptan yapıldığını söylüyor. Şirket ayrıca, pilde kullanılan lityum, kobalt, nikel ve grafit gibi ham maddeleri izlemek için yeni bir blok zinciri tabanlı pil pasaportu sunuyor.Kaynakça https://insideevs.com/news/751795/volvo-es90/ https://www.theverge.com/news/619345/volvo-es90-range-battery-charging-ev-voltage Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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