Elektrikli Volvo ES90, 700 km menzil sunacak, 20 dakikada şarj olacak!

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Tam Boyutta Gör Volvo, önümüzdeki ay tanıtacağı amiral gemisi elektrikli sedanı ES90 hakkında daha fazla detayı paylaştı. Şirket, yeni modelinin şimdiye kadarki en yüksek menzilli ve en hızlı şarj olan elektrikli aracı olacağını açıkladı.

800 V mimari ve 700 km menzil

800 V elektrik mimarisine sahip olacak ES90, güncel elektrikli araç standartlarını yakalacak. Otomobil, WLTP standardına göre 700 km'ye kadar menzil sunacak. Volvo, ES90'ın sadece 20 dakikada %10'dan %80 şarj seviyesine çıkacağını söylüyor. 350 kW'a kadar hızlı şarjı destekleyecek olan araç, 10 dakikalık şarj ile 300 km menzil kazanabilecek.

Tam Boyutta Gör Volvo, daha yüksek voltajlı sistemini desteklemek için pil hücreleri, motorlar, invertörler ve termal parçalar gibi bileşenleri elden geçirdiğini söylüyor. Daha hafif ve verimli motorlar sayesinde güç ünitesinin artık daha az ısı ürettiği, bu sayede elektrik sistemi aşırı ısınmadan daha yüksek şarj hızlarına çıkılabildiği belirtiliyor.

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ES90 ayrıca alüminyumun %29'u, polimerlerin %16'sı ve çeliğin %18'i dahil olmak üzere bir dizi geri dönüştürülmüş malzemeye sahip olacak. Volvo, ES90'ın içindeki ahşap panellerin FSC sertifikalı ahşaptan yapıldığını söylüyor. Şirket ayrıca, pilde kullanılan lityum, kobalt, nikel ve grafit gibi ham maddeleri izlemek için yeni bir blok zinciri tabanlı pil pasaportu sunuyor.

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Elektrikli Volvo ES90, 700 km menzil sunacak