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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yeni Volvo S60 için Türkiye yolu göründü: İşte fiyatı

    2018'in ortasında tanıtılan Volvo S60 ABD'de üretildiği için Türkiye'ye getirilemiyordu. Çin'de üretilen modellerin Türkiye'ye getirileceğini duyuran Volvo, yeni S60'ın fiyatını da açıkladı.
    2 hf.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    9

    Yeni Volvo S60 için Türkiye yolu göründü: İşte fiyatı
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    Tanıtılmasının üzerinden oldukça uzun bir süre geçmesine rağmen ABD'de üretildiği için Türkiye'ye getirilemeyen Volvo S60 sonunda pazara giriş yapıyor. Markanın yeni stratejisi doğrultusunda Çin'de üretilen S60'lar Türkiye'ye de getirilecek ve ilk teslimatlar şubat ayında başlayacak.

    SPA platformu üzerine inşa edilen yeni Volvo S60, dizel seçeneği olmayan ilk Volvo modeli olarak şirketin elektrifikasyona yönelik en önemli adımlarından birini oluşturuyor. Yeni S60 bu kapsamda Türkiye'de de 250 hp güç ve 350 Nm tork üreten hafif hibrit turbo-şarjlı benzinli AWD seçeneğiyle satılacak. Yeni Volvo S60 başlangıç anahtar teslim fiyatı 783 bin TL olarak açıklandı.

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    Yeni Volvo S60 için Türkiye yolu göründü: İşte fiyatı
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    Türkiye'de Şubat 2021'de teslimatları başlayacak olan yeni Volvo S60; panoramik açılır cam tavan, anahtarsız kullanım ve temassız açılır bagaj kapağı, gerçek deri döşemeler, elektrikli ve hafızalı sürücü koltuğu, elektrikli yolcu koltuğu, 18” alaşım jantlar, LED farlar, arka kamera, kristal vites topuzu, çarpışma önleme destek sistemleri ve şerit koruma asistanı gibi donanım ve özellikleriyle dikkat çekecek.

    Ayrıca Bkz. "Elektrikli Mercedes EQC Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri"

    Volvo Car Turkey Genel Müdürü Magnus Boman, "2021 yılında Türkiye otomotiv pazarında 2020 yılına paralel 625 bin otomobil satılacağını tahmin ediyoruz ve pazar payımızı yüzde 1,5 civarında ön görüyoruz. 52 bin adetlik premium segment satışları içinde ise bu yıla paralel yüzde 18'lik bir pazar payı hedefliyoruz." şeklinde konuştu.



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    ygulbahar (YALÇIN GÜLBAHAR) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    2012 de sıfır s60 1.6 T4 71bine almıştım. Ekonomi yüzde 1000 den daha da iyi duruma gelmiş.
    1 Yanıt Yanıtla +78
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    The Division Bell 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Enfes bir makina. Kesinlikle 3 ve C yerine tercih edilebilir.
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    veysel_lowe (veysel demircioğlu) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ülkedeki vergi adı altında yapılan soygun sayesinde araba almak hayal ötesinde
    1 Yanıt Yanıtla +35
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    Yorumlar (53) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    NurullahHormanci (Boyle biri yok) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    koronalıdır şimdi
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    ceta 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Volvonun sorunu malzeme ya da üretim kalitesi değil. Güvenlik donanımları gibi iyi olan özellikleri de var. Ancak ülkemiz yollarına uygun olmayan ve tat vermeyen sürüşü bence en kötü yanı. Bozuk yollarda şehir içi yollarda sürerken asla pahalı bir arabaya biniyormuş gibi hissetmiyorsunuz. Bu fiyatlar ise almamak için zaten en büyük neden.
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    BOLDVIPER 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bu arabayı alanın en az o para kadar 3 katı vardır kenarda kimsenin varını yoğunu satıpta son kuruşuna kadr verip gidip volvo 60 alıcagını sanmıyorum neredeyse 800 bine



    Volvonun tek + sı 2’0 motor gerisi tercih sebebi değil o paralara
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    mkilinc79 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    ABD üretimiyse kalitesiz olur, Alman rakipleriyle rekabet edemez malesef.
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    bende345 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Liste fiyatından indirim yapacaklardır. Bursa'da son zamanlarda epey bir V60, hatta V90 CC görüyorum.

    Forumda da vardı gayet uygun fiyata alan.
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    texmo 1 hf. ( Mesaj Silindi ) bende345
    v60 saf dizel ,bu aracın benzin olması sıkıntı bence
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    bamorex (baha berk) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın




    [color=#666666]Yeni Volvo S60'da diğer lüks modellerinde kullandığı bu ön konsol konseptini kullanırsa devrim yapar S60 için.Çünkü eski S60 modelinde kullandığı tuşlu eski telefonu anımsatan görüntü çok hoş değildi ve uzun zaman kullandı.Bu ise yeni modele çok yakışır ama fiyatı da baya yakışıklı olacaktır eminim...
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    x-rayted (H. Cenk ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Volvo dediğin ya SW olur ya SUV ya da cross country.

    S60 yerine her türlü V60 alır(d)ım. Hem de Çin değil Belçika üretimi ekstra vergisi yok.
    V60 ın T3ünü çok bekledim. Çıksa hemen kaporayı kaydırıp alacaktım. Ama nedense tutturmuşlar 2.0 .

    Şuna bak tek parça sanat eseri gibi şerefsizim
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    Mendieta58 (Gksn Dmr) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) x-rayted
    Resmi görünce sanat eseri diyeyim dedim siz demişsiniz,tek parça koca çeliği işleyerek ortaya çıkartıyorlar sanki şu aracı
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    hadjimurat (Murat Demircan) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Sıfır alınmış bir araç bu 2013 yılında çıktı o kasa malasef pek böyle sıkıntılar ozaman çok gündemde değildi
    ayrıca bu benim yada sizin sorununuz değil benzinlide olmuyor bu sorunlar dizelde oluyor eee banane çıkarmayacaksın ozaman bu sanzimanlar araci
    volvo konusunda ben gibi türlü türlü rezillik yaşamış bir insan bir daha kalkıp volvo falan binmez binene de basarilar
    Herseyi gectim o fiyatla kimse turkiyede s60 almaz ha alir yolda tek tuk gorursun 800bine audi mercedes falan satiliyor ayni segmente bos is bunlar
    Herkes volvoyu cok sever kimse almaz enteresan bir sekilde
    Suan birisine cebinde su para var alternatifin icinde volvo da var deseler kimse bakmaya bile gitmez.
    Ha araba guzeldir konforludur sudur budur eyvallah
    Binen kullanan hayrini gorsun guzel gunlerde kullansin
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    DaggeredByRuhtan (Ruhtan İnkaya) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) hadjimurat
    he yaşa doğruları söyleyen bi insan gel de bunu bu foruma anlat
    volvo , alfa romeo gibi tutulmayan araçları överler ama kimse almaz

    alfa romeo gui ye bakın zamanının segmentinde golf 7 den hatta 6 dan daha kötü iç mekan kalitesine sahip keza işçiliği de nasıl premium bu

    örnek v40 iç mekan kalitesinde genelde gözle görülür yerler güzel iyi işçilik fena değil ama gidin bakın v40 hatta xc90 kim dikkat etti cam açma kapama düğmelerine yan aynaların
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

    ayar düğmesine gidin bir bakın leğen plastiği gibi bakın . Ama premium markalarda cam açma kapama düğmeleri ve ayna ayarlarının düğmeleri veya far açma kapama düğmelerinin hepsi nikelaj alüminyum benzeri malzemelerle kaplı volvo lara bakın hepsi detaylarında kötü .

    F segmenti olmayan bir marka bence premium değildir. Bence burada yorumlamak gerekirse . Volvo , Alfa Romeo , buna benzer F segmenti olmayan markalar premium değil , premium olmak isteyip olamayan markalardır. Madem premiumlar çıkarsınlar bakalım F segment ne kadar başarılı olabilecekler ?
    2 Yanıt Yanıtla +1
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    hadjimurat (Murat Demircan) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bu arabaya 800bin veren net kafayı yemiştir.

    Yada ağır volvo hastası falandır.

    2015 modeli vardı bizde d2 otomatik advanced paket

    115 bine almıştık zamanında arabanın şanzımanı bir kere garantiden bir kere kendimizden olmak üzere 2 kere değişti

    Direksiyon keçesi 2-3 yılda bir kaçak veriyordu enteresan bir şekilde 100binde enjektörler ve sensörler gitti ki babam yakıt konusunda inanılmaz hassastır. Heryerden almaz.

    Turbo revizyonu yad değişimi dediler yeter dedik

    Araba her sene kesin bir sorun çıkardı neticede satıp kurtulduk su arac fiyatları yükseldiğinde

    Volvo alan hangi tanıdığım eşim dostum v40 s60 vs 2-3 yıl sonra sattı arabayı

    Kullanması zevksiz sert sıkıntılı bir araç volvo

    800 e mercedes audi falan varken boş iş hayırlı traşlar
    3 Yanıt Yanıtla +4
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    shkoksal (Seyit Hacı KÖKSAL) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) hadjimurat
    Eğer arabacı biri olsan biraz araştırırdın. D2 paketler Ford'un leş Powershift şanzımanıyla gelir. Benzinliler ve D4 dizeller 8 ileri şanzımanla geliyor. Bu şanzıman oldukça iyi ve de sorunsuz.
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    blackeagle76 (bora ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) hadjimurat
    Bende 2014 babamda 2013 s60 d2 var araçlar taş gibi size denk gelmiş sanırım. Şanzıman biraz ağırkanlı doğru ama bakımları zamanında yapılırsa kolay kolay sorun vermez. 40.000 kmde bir şanzıman yağı ve filtreleri değişmeli
    Yanıtla +1
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    Polestar191 (Burak ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) hadjimurat
    Pejo motorlu ford sanzimanli turkiye spec Volvo alirsan bunları yaşaman çok doğal d5-d4-d3-t3 veya t5 kullanmış olsan bu sorunlarin hicbirini yasamazdin benim s40 tada ayni motor var sürekli problem çıkartıyor foruma bakma pejo motorlari net kronik sorunlu
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    DH Misafiri 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Demedi demeyin 10 bin tane bile gelse geldiği ilk gün biter.
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    19218 kez okundu.
    49 kişi, toplam 53 yorum yazdı.

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    Galeri, 2020 volvo s60 türkiye ve
    3 etiket daha volvo s60 fiyatı s60 türkiye fiyatı 2020 Bilim ve Teknoloji
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