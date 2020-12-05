Yeni Volvo S60 için Türkiye yolu göründü: İşte fiyatı

Tanıtılmasının üzerinden oldukça uzun bir süre geçmesine rağmen ABD'de üretildiği için Türkiye'ye getirilemeyen Volvo S60 sonunda pazara giriş yapıyor. Markanın yeni stratejisi doğrultusunda Çin'de üretilen S60'lar Türkiye'ye de getirilecek ve ilk teslimatlar şubat ayında başlayacak.
SPA platformu üzerine inşa edilen yeni Volvo S60, dizel seçeneği olmayan ilk Volvo modeli olarak şirketin elektrifikasyona yönelik en önemli adımlarından birini oluşturuyor. Yeni S60 bu kapsamda Türkiye'de de 250 hp güç ve 350 Nm tork üreten hafif hibrit turbo-şarjlı benzinli AWD seçeneğiyle satılacak. Yeni Volvo S60 başlangıç anahtar teslim fiyatı 783 bin TL olarak açıklandı.İlginizi Çekebilir Yeni Skoda Octavia Türkiye fiyatı belli oldu
Türkiye'de Şubat 2021'de teslimatları başlayacak olan yeni Volvo S60; panoramik açılır cam tavan, anahtarsız kullanım ve temassız açılır bagaj kapağı, gerçek deri döşemeler, elektrikli ve hafızalı sürücü koltuğu, elektrikli yolcu koltuğu, 18” alaşım jantlar, LED farlar, arka kamera, kristal vites topuzu, çarpışma önleme destek sistemleri ve şerit koruma asistanı gibi donanım ve özellikleriyle dikkat çekecek.
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Volvo Car Turkey Genel Müdürü Magnus Boman, "2021 yılında Türkiye otomotiv pazarında 2020 yılına paralel 625 bin otomobil satılacağını tahmin ediyoruz ve pazar payımızı yüzde 1,5 civarında ön görüyoruz. 52 bin adetlik premium segment satışları içinde ise bu yıla paralel yüzde 18'lik bir pazar payı hedefliyoruz." şeklinde konuştu.
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Volvonun tek + sı 2’0 motor gerisi tercih sebebi değil o paralara
Forumda da vardı gayet uygun fiyata alan.
[color=#666666]Yeni Volvo S60'da diğer lüks modellerinde kullandığı bu ön konsol konseptini kullanırsa devrim yapar S60 için.Çünkü eski S60 modelinde kullandığı tuşlu eski telefonu anımsatan görüntü çok hoş değildi ve uzun zaman kullandı.Bu ise yeni modele çok yakışır ama fiyatı da baya yakışıklı olacaktır eminim...
S60 yerine her türlü V60 alır(d)ım. Hem de Çin değil Belçika üretimi ekstra vergisi yok.
V60 ın T3ünü çok bekledim. Çıksa hemen kaporayı kaydırıp alacaktım. Ama nedense tutturmuşlar 2.0 .
Şuna bak tek parça sanat eseri gibi şerefsizim
ayrıca bu benim yada sizin sorununuz değil benzinlide olmuyor bu sorunlar dizelde oluyor eee banane çıkarmayacaksın ozaman bu sanzimanlar araci
volvo konusunda ben gibi türlü türlü rezillik yaşamış bir insan bir daha kalkıp volvo falan binmez binene de basarilar
Herseyi gectim o fiyatla kimse turkiyede s60 almaz ha alir yolda tek tuk gorursun 800bine audi mercedes falan satiliyor ayni segmente bos is bunlar
Herkes volvoyu cok sever kimse almaz enteresan bir sekilde
Suan birisine cebinde su para var alternatifin icinde volvo da var deseler kimse bakmaya bile gitmez.
Ha araba guzeldir konforludur sudur budur eyvallah
Binen kullanan hayrini gorsun guzel gunlerde kullansin
volvo , alfa romeo gibi tutulmayan araçları överler ama kimse almaz
alfa romeo gui ye bakın zamanının segmentinde golf 7 den hatta 6 dan daha kötü iç mekan kalitesine sahip keza işçiliği de nasıl premium bu
örnek v40 iç mekan kalitesinde genelde gözle görülür yerler güzel iyi işçilik fena değil ama gidin bakın v40 hatta xc90 kim dikkat etti cam açma kapama düğmelerine yan aynaların
ayar düğmesine gidin bir bakın leğen plastiği gibi bakın . Ama premium markalarda cam açma kapama düğmeleri ve ayna ayarlarının düğmeleri veya far açma kapama düğmelerinin hepsi nikelaj alüminyum benzeri malzemelerle kaplı volvo lara bakın hepsi detaylarında kötü .
F segmenti olmayan bir marka bence premium değildir. Bence burada yorumlamak gerekirse . Volvo , Alfa Romeo , buna benzer F segmenti olmayan markalar premium değil , premium olmak isteyip olamayan markalardır. Madem premiumlar çıkarsınlar bakalım F segment ne kadar başarılı olabilecekler ?
Yada ağır volvo hastası falandır.
2015 modeli vardı bizde d2 otomatik advanced paket
115 bine almıştık zamanında arabanın şanzımanı bir kere garantiden bir kere kendimizden olmak üzere 2 kere değişti
Direksiyon keçesi 2-3 yılda bir kaçak veriyordu enteresan bir şekilde 100binde enjektörler ve sensörler gitti ki babam yakıt konusunda inanılmaz hassastır. Heryerden almaz.
Turbo revizyonu yad değişimi dediler yeter dedik
Araba her sene kesin bir sorun çıkardı neticede satıp kurtulduk su arac fiyatları yükseldiğinde
Volvo alan hangi tanıdığım eşim dostum v40 s60 vs 2-3 yıl sonra sattı arabayı
Kullanması zevksiz sert sıkıntılı bir araç volvo
800 e mercedes audi falan varken boş iş hayırlı traşlar
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