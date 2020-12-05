Elektrikli Mercedes EQC Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

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Alman otomotiv devi Mercedes'in tamamen elektrikli SUV modeli Mercedes EQC Türkiye'de satışa sunuldu. EQC 400 4MATIC versiyonu ile Türkiye'ye gelen Mercedes EQC fiyatı 966.000 TL'den başlıyor.

Yeni ürün ve teknoloji markası EQ altında satışa sunulacak olan ilk Mercedes-Benz modeli EQC 400 4MATIC’te değişken dört tekerlekten çekiş sistemi bulunuyor. Sistem her bir aksta birer adet olmak üzere iki adet kompakt elektromotordan oluşuyor. EQC böylece dört tekerlekten çekişli bir aracın sürüş karakteristiğini sunabiliyor.

EQC 400 4MATIC'in ön aksındaki elektromotor düşük ve orta güç gereksinimlerinde mümkün olan en yüksek verimlilik seviyesini sunacak şekilde ayarlanırken, arka akstaki motor ise salt dinamizm sunmak üzere ayarlanıyor. Ön ve arka akstaki elektromotorlar toplam 300 kW (408 BG) güç ve 760 Nm tork üretiyor. EQC bu sayede 0-100 km/s hızlanmasını 5.1 saniyede tamamlıyor.

Standart olarak EQ’ya özel Electric Art İç Mekân Tasarım Konsepti ile sunulan EQC 400 4MATIC'e arzu edilirse AMG iç ve dış mekan tasarım konseptleri ile de sahip olunabiliyor.

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EQ modellerine özel Electric Art paketi

EQC 400 4MATIC'in Electric Art paketinde, aracın şeritte ve güvenli takip mesafesinde kalmasına yardımcı olan Sürüş Yardım Paketi’nin yanı sıra MULTIBEAM LED farlar, artırılmış gerçekliğe sahip navigasyon, Head-up display, Burmester surround ses sistemi, masaj özellikli koltuklar ve KEYLESS-GO Konfor Paketi gibi fonksiyonlar standart donanım olarak yer alıyor.

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EQC 400 4MATIC'e 80 kWh kapasiteye sahip lityum iyon bataryalar enerji sağlıyor. Bu da elektrikli SUV'a NEDC normuna göre 462 kilometreye kadar sürüş menzili sağlıyor. EQC, sürücüsünü her biri farklı karakteristiklere sahip COMFORT, ECO, SPORT ve INDIVIDUAL olmak üzere dört farklı sürüş programı ile destekliyor. Sürücü ayrıca direksiyon simidinin arkasındaki vites değiştirme kulakçıklarını kullanarak enerji geri kazanma seviyesini de yönetebiliyor.

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Şarj süresi

EQC’nin bataryası alternatif akımı doğru akıma çeviren su soğutmalı bir dahili dönüştürücü sayesinde ev tipi prizden veya halka açık alanlarda şarj edilebiliyor. Wallbox ve kamuya açık şarj istasyonlarında saatte 7,4 kW’a kadar şarj imkanı sunan dahili dönüştürücünün kapasitesinin 2021 yılı içerisinde ise 11 kW’a yükselmesi planlanıyor.

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Bir Mercedes-Benz Wallbox kullanarak şarj etmek, şarj süresini yerel güç kaynağına oranla üç kat hızlandırıyor. DC şarj istasyonlarında ise CCS ile şarj süresi daha da kısalıyor. EQC, şarj çıkışına bağlı olarak hızlı şarj istasyonlarında 110 kW’a kadar şarj edilebiliyor. Batarya yüzde 10’dan yüzde 80’e sadece 40 dakikada doluyor.

Servis paketi ve batarya garantisi

EQC'nin fiyatına dahil olan Servis Paketi sayesinde 90.000 km’lik 6 adet rutin bakım için ilave ücret talep edilmiyor. Aynı zamanda fren diskleri, balataları ve silecek lastikleri birer kez bu paket dahilinde değiştiriliyor. EQC’nin batarya kapasitesinin 8 yıl boyunca 160.000 km’ye kadar yüzde 70’in altına düşmesi durumunda ise batarya, üretici garantisi kapsamında değiştiriliyor.

Otomobili evde şarj etmek, kamuya açık noktalarda şarj etmekten daha avantajlı olduğu için bir adet Mercedes-Benz marka Wallbox da otomobille birlikte kullanıcılara teslim ediliyor.

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