Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Elektrikli Mercedes EQC Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

    Yeni ürün ve teknoloji markası EQ altında üretilen ilk Mercedes-Benz modeli EQC 400 4MATIC Türkiye'de satışa sunuldu. Electric Art tasarım konseptiyle dikkat çeken EQC'nin fiyatı ve özellikleri:
    2 hf.
    4,5b
    1
    54
    Otomobil Teknolojileri
    Abone ol
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    1

    Elektrikli Mercedes EQC Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri
    Tam Boyutta Gör

    Alman otomotiv devi Mercedes'in tamamen elektrikli SUV modeli Mercedes EQC Türkiye'de satışa sunuldu. EQC 400 4MATIC versiyonu ile Türkiye'ye gelen Mercedes EQC fiyatı 966.000 TL'den başlıyor.

    Yeni ürün ve teknoloji markası EQ altında satışa sunulacak olan ilk Mercedes-Benz modeli EQC 400 4MATIC’te değişken dört tekerlekten çekiş sistemi bulunuyor. Sistem her bir aksta birer adet olmak üzere iki adet kompakt elektromotordan oluşuyor. EQC böylece dört tekerlekten çekişli bir aracın sürüş karakteristiğini sunabiliyor.

    EQC 400 4MATIC'in ön aksındaki elektromotor düşük ve orta güç gereksinimlerinde mümkün olan en yüksek verimlilik seviyesini sunacak şekilde ayarlanırken, arka akstaki motor ise salt dinamizm sunmak üzere ayarlanıyor. Ön ve arka akstaki elektromotorlar toplam 300 kW (408 BG) güç ve 760 Nm tork üretiyor. EQC bu sayede 0-100 km/s hızlanmasını 5.1 saniyede tamamlıyor.

    Standart olarak EQ’ya özel Electric Art İç Mekân Tasarım Konsepti ile sunulan EQC 400 4MATIC'e arzu edilirse AMG iç ve dış mekan tasarım konseptleri ile de sahip olunabiliyor.

    Elektrikli Mercedes EQC Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri
    Tam Boyutta Gör

    EQ modellerine özel Electric Art paketi

    EQC 400 4MATIC'in Electric Art paketinde, aracın şeritte ve güvenli takip mesafesinde kalmasına yardımcı olan Sürüş Yardım Paketi’nin yanı sıra MULTIBEAM LED farlar, artırılmış gerçekliğe sahip navigasyon, Head-up display, Burmester surround ses sistemi, masaj özellikli koltuklar ve KEYLESS-GO Konfor Paketi gibi fonksiyonlar standart donanım olarak yer alıyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Makyajlı Opel Insignia Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

    EQC 400 4MATIC'e 80 kWh kapasiteye sahip lityum iyon bataryalar enerji sağlıyor. Bu da elektrikli SUV'a NEDC normuna göre 462 kilometreye kadar sürüş menzili sağlıyor. EQC, sürücüsünü her biri farklı karakteristiklere sahip COMFORT, ECO, SPORT ve INDIVIDUAL olmak üzere dört farklı sürüş programı ile destekliyor. Sürücü ayrıca direksiyon simidinin arkasındaki vites değiştirme kulakçıklarını kullanarak enerji geri kazanma seviyesini de yönetebiliyor.

    Ayrıca Bkz. "Honda, Avrupa'da benzinli ve dizel model satışını bitirecek"

    Şarj süresi

    EQC’nin bataryası alternatif akımı doğru akıma çeviren su soğutmalı bir dahili dönüştürücü sayesinde ev tipi prizden veya halka açık alanlarda şarj edilebiliyor. Wallbox ve kamuya açık şarj istasyonlarında saatte 7,4 kW’a kadar şarj imkanı sunan dahili dönüştürücünün kapasitesinin 2021 yılı içerisinde ise 11 kW’a yükselmesi planlanıyor.

    Elektrikli Mercedes EQC Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri
    Tam Boyutta Gör

    Bir Mercedes-Benz Wallbox kullanarak şarj etmek, şarj süresini yerel güç kaynağına oranla üç kat hızlandırıyor. DC şarj istasyonlarında ise CCS ile şarj süresi daha da kısalıyor. EQC, şarj çıkışına bağlı olarak hızlı şarj istasyonlarında 110 kW’a kadar şarj edilebiliyor. Batarya yüzde 10’dan yüzde 80’e sadece 40 dakikada doluyor.

    Servis paketi ve batarya garantisi

    EQC'nin fiyatına dahil olan Servis Paketi sayesinde 90.000 km’lik 6 adet rutin bakım için ilave ücret talep edilmiyor. Aynı zamanda fren diskleri, balataları ve silecek lastikleri birer kez bu paket dahilinde değiştiriliyor. EQC’nin batarya kapasitesinin 8 yıl boyunca 160.000 km’ye kadar yüzde 70’in altına düşmesi durumunda ise batarya, üretici garantisi kapsamında değiştiriliyor.

    Otomobili evde şarj etmek, kamuya açık noktalarda şarj etmekten daha avantajlı olduğu için bir adet Mercedes-Benz marka Wallbox da otomobille birlikte kullanıcılara teslim ediliyor.



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    Avrupa'da siparişe açılan Volkswagen Tiguan eHybrid'in detayları belli oldu
    17 sa.
    Makyajlı Hyundai Kona Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri
    18 sa.
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Draqonn (Burak ) 2 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen deoks
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

    https://zes.net/sarj-noktalari.html

    Farklı şirketlerin farklı sayılarda ve şehirlerde noktalarını da eklersek düşünülen gibi türkiye de 3-5 şehirde 3-5 sarj istasyonu yok. Aracın menzili içerisinde(400km civarı) sarj istasyonu bulamama imkanınız yok, tabi daha yaygınlaşması gerekiyor kesinlikle o ayrı ancak kullanılamaz durumda değiller bu tarz elektrikli araçlar.
    ...
    Devamını Gör
    1 Yanıt Yanıtla +11
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    deoks 2 hf. ( Mesaj Silindi ) Draqonn
    Baktım 1 milyonluk Van’da 1 tane var, o da reno bayisinde. Buna var diyebilir miyiz sence?
    Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (17) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    zylinderkopf 5 gün ( Mesaj Silindi )
    1.6 Dizel E 200d ile aynı fiyata çok daha güzel ve modern bir araç. Eğer MTV bu seviyelere çıkarılmamış olsaydı kesinlikle almak istediğim bir araçtı.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    dt1907 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    mtv 12500 mi oha yani
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    orthos123 (Emre Emre) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    C serisinden sonra E-tron ya da EQC alırım diyordum ama bu MTV ile saçmalık.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    oray (Oray G) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Sırf MTV'si 12500 TL olan araçtır. Teşvik var sanarsınız.
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    nitro 1 hf. ( Mesaj Silindi ) oray
    Bu konuda bir bilgi bulamadım. Elektrikli araçların MTV si ile ilgili bir yazı varsa link atar mısın?
    2 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    dt1907 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    alamayacağımız için sadece bakarız.türkiyede.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Esxici (Mehmet Zülküf) 2 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Bu modelin şarj edilebilir pilli oyuncak modelini bile alamayız biz.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    sadecedogan (Doğan Atik) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Hemen gidip alalım hemen !!

    Daha benzin alırken sıra bekliyoruz bunu şarj ederken kaç kişiyi bekleriz muamma.

    Almanya ile Türkiye arasında fiyat uçurumunundan bahsetmiyorum bile.

    Bizim ülkemizde bu tip araçları kullanmak çok nadir kişilerde oluyor yaygın bir sürüş tipi değil.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    sadrag 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Diyelimki şarj istasyonlarının sayısı arttı. Bu yeterli olacak mı? Gideceğim, aracı istasyona takıp 30 dakika bir yerde dinleneceğim diye düşünüyoruz. Bunun olması için istasyonun boş olması gerekir. Elektrikli araçların satışı arttıkça günümüz petrol istasyonlarından çok daha fazla şarj istasyonu gerekecek. Benzin doldurmak en fazla 5 dakika.. Buna rağmen yoğun zamanlarda sıraya girmek zorunda kalmıştır çoğu. Velhasıl, bana sanki, böyle bir altyapıyı hayata geçirebilecek ekonomik güç bizde yok gibi geliyor..
    2 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Ben sero 2 hf. ( Mesaj Silindi ) sadrag
    Tr de elektrikli araç işi şu an kullanımı kısıtlı. Asıl tuhaflık şu ki direk elektrikliye geçiş çok zor tr için. Bu iş için biçilmiş kaftan hibridtir.



    İlk önce bolca hibrid üretilir. Şarj edilebilir ve edilemez versiyonları piyasaya salınır. Bu sırada milletçe şarj etme olayına nasıl bakıyoruz mevcut lehir alt yapıları yeterli mi ona bakılır. Misal beyoğlunda oturan adamın şarj etmesi mümkün mü? Atlanılan nokta şu ki şarj ettiğimiz varlığın fiyatı ev kadar. Yani millet sıcak bakmaz.

    Onun yerine tr de toyota hibridleri gibi şarj edilemeyen tipler bize çok çok daha uygun. Normal bir corolla ile ş.dışı 750 km yol yapacakken hibrid ile bu değer hem 1500km ye çıkar hemde ortalama yakıt sarfiyatı yarıya düşerse boşuna 300 400 km menzilli pahallı arabaları almaya gerek yok. Safkan elektriklinin bize sunduğu ne bir maliyet avantajı ne de bir menzil ne de süre avantajı var. Sırf 100 Km 7 litre 100.000 km 7.000 litre (ortalama) yani 50 bin tl gidecek diye (normal kullanıcı için 6 7 sene demek) bir ton dezavantaja katlanılmaz.

    Dediğim gibi onun yerine hibrid aküyü geliştirir, menzili 2 kat artırır ortalama yakıt sarfiyatınıda yarıya düşürürsen daha f/p olur. Belki hibridin fiyatı benzinli modele göre 30 - 40 k daha pahalı olacak. Bknz hibrid te bile belimiz bükülüyor. Bizim öncelliğimiz dizel yerine hibrid koymak.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    DoğanGörünümlüToros 2 hf. ( Mesaj Silindi ) sadrag
    Elektrikli araç evde veya işte size ait bir park yerinde size ait veya kullanım izniniz olan prizle şarj edilir. Böyle bir imkanı olmayan hiç bulaşmadın zaten. Öbür mesele de ayda yılda bir 400 kmden uzak bir yere gidilirken hızlı dc şarjlarda önceden rezervasyon yapılarak şarj edilebiliyor TRde, şarj istasyonları şuan zaten Trye fazla. Araç arzı olmadığı için, araç başına düşen soket sayısı norveçten 7 kat fazla.

    TRde temel problem küçük esnaf kafalı gerici muhafazakar distribütörlerin araçları getirmek istememesi.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Turk.Navy (Ferhat BETİN) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    1 trilyon para vay be ömür boyu çalışsak alamayız zaten her gün döviz arttığı için bir sene sonra 2 trilyon olacak
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Draqonn (Burak ) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Herkes sarj altyapısından bahsetmiş ancak şuan İstanbul Porsche Taycan kaynıyor.
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    deoks 2 hf. ( Mesaj Silindi ) Draqonn
    Taycanla Hakkari’ye uzun yolculuk yapacak hali yok o adamın :D İstanbulda arada bir garajdan çıkarıp 10 km sürüp geri yerine koyar. Genel kullanım arabası üretiyorsan Hakkari’ye kadar kesintisiz hızlı şarj istasyonu ağın olmalı.
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    ssbrutality +71 vedkum +61 ProfXavier +60 investing +43 khytr89 +41 palamutix +38 galaxyg +38 dost1984 +28 Xagdas +28 ilkerinanç +27
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 kilecerme ilk kez +377 2 TUFFGONG ilk kez +256 3 Spider_hip 6. kez +201
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    1 Kişi Okuyor (0 Üye, 1 Misafir) 1 Masaüstü

    GENEL İSTATİSTİKLER
    4545 kez okundu.
    16 kişi, toplam 17 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Galeri, mercedes eqc ve
    4 etiket daha eqc 400 4matic Türkiye Haberleri elektrikli suv Bilim ve Teknoloji
    Facebook Sayfası249,6b
    Twitter Profili94,7b
    Instagram Sayfası46,5b
    YouTube Kanalı310b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 hf. RTX 3080 ve Ryzen 9 5900HX taşıyan ASUS dizüstü ufukta görüldü 2 hf. Yeni Volvo S60 için Türkiye yolu göründü: İşte fiyatı 2 hf. Apple, iPhone 11'lerin ekranını ücretsiz değiştirecek 2 hf. AMD Ryzen 9 5900HX APU’su ortaya çıktı: Tek çekirdekte %30 performans artışı yolda 2 hf. BluTV'nin en büyük prodüksiyonuna sahip olan dizi "Yeşilçam" duyuruldu; başrolde Çağatay Ulusoy 2 hf. Snapdragon 888'li Galaxy S21 performans testinde 2 hf. Haftalık Dizi Önerisi 04: Solar Opposites 2 hf. IBM uyardı: Hackerlar, COVID-19 aşı tedarik zincirini kesintiye uğratmayı hedefliyor 2 hf. K9 köpeklerinin eğitimini güvenli kılacak yöntem geliştirildi 2 hf. 7000 mAh batarya ile gelecek olan Samsung Galaxy M12 modelinin detayları belli oldu 2 hf. Asteroit toprağı Dünya'ya geliyor: Hayabusa, örneklerini Yeryüzü'ne bıraktı 2 hf. Dünyadaki ilk laboratuvar ortamında üretilmiş etleri servis eden lokanta açıldı 2 hf. Pfizer ve BioNTech'in COVID-19 aşısı için gönüllü denek olan Türk Doçent, aşının yan etkilerini anlattı 2 hf. Snapdragon 888, Youtube ve Netflix'in kullandığı AV1 kodekini desteklemiyor 2 hf. Realme Buds Air 2 için geri sayım başladı 2 hf. Samsung, insan gözüne rakip 600 MP çözünürlüklü kamera sensörü geliştiriyor 2 hf. Fiyatı cep yakan Samsung Galaxy Z Fold 2, DxOMark sıralamasında 41'inci oldu 2 hf. Snapdragon 7 serisinin yeni yonga seti, 2021'in ilk çeyreğinde gelebilir 2 hf. Akıllı saat ve bileklik satışları arttı: Apple pazar lideri 2 hf. Samsung, Android 11 tabanlı One UI 3.0'ı kullanıcılara sunmaya başladı 2 hf. GÖRÜNTÜLENEN Elektrikli Mercedes EQC Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri Sonraki BluTV ücretsiz olarak nasıl izlenir? 2 hf. Cyberpunk 2077'ye daha çıkmadan devasa bir güncelleme geldi 2 hf. RedMagic Cyberpods oyuncu kulaklıkları satışa başladı 2 hf. The Godfather 4 gelebilir ancak başka bir yönetmenle 2 hf. Çin'in yeni 'yapay güneşi' ilk kez çalıştırıldı: Füzyonda büyük adım 2 hf. Dragon Age 4'e dair daha fazla detayı 10 Aralık'ta The Game Awards etkinliğinde göreceğiz 2 hf. Conor McGregor sizi stratejik savaşlara götürüyor 2 hf. Kitap uyarlaması olan fantastik dizi American Gods'ın 3. sezonundan fragman paylaşıldı 2 hf. Samsung'un Tizen platformu televizyon sektörünün lideri 2 hf. Clusterduck oyunu ile ördek mutasyonlarına merhaba 2 hf. Touchgrind BMX serisinin devamı olan Touchgrind Scooter, mobil cihazlar için duyuruldu 2 hf. Call of Duty markası son 12 ayda 3 milyar dolar hasılat elde etti 2 hf. MSI Rocket Lake işlemcisinin ekran alıntısını paylaştı 2 hf. Disney ile Fargo dizisinin yaratıcısı Noah Hawley, Alien dizisi için görüşüyor 2 hf. Çin, Ay'a bayrağını dikti! ABD'den sonra bir ilk 2 hf. Amazon’da cep telefonu ve akıllı saat kategorisinde indirim var 2 hf. Volkswagen CEO'sundan itiraf gibi açıklama: Türkiye yatırımı siyasi nedenlerle iptal oldu 2 hf. Gaz formuna dönüşen deneysel yapıştırıcı geliştirildi 2 hf. Sonsuz koşu oyunu Crash Bandicoot: On the Run'dan yeni bir oynanış videosu yayınlandı 2 hf. Instagram Ve Facebook Messenger’da Birleşti Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Kripto Paralar katkılarıyla
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız