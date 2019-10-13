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    Yeni Windows 10 önizleme sürümünde kapatma ve yeniden başlatma sorunları yaşanıyor

    Yazılım devi Microsoft'un geçtiğimiz günlerde yayınladığı 18999 yapı numaralı Windows 10 önizleme sürümünde, bilgisayarı kapatırken veya yeniden başlatırken takılma sorunları yaşandığı bildirildi.
    12 sa.
    2,7b
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    18
    İşletim Sistemleri
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Yeni Windows 10 önizleme sürümünde kapatma ve yeniden başlatma sorunları yaşanıyor
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    Geçtiğimiz günlerde sizlere de duyurduğumuz üzere Microsoft, Windows 10 işletim sisteminin 18999 yapı numarasına sahip önizleme versiyonunu yayınladığını duyurmuştu. Android kullanıcılarının cihazlarını kullanmadan arama yapabilme desteğinin de eklendiği bu sürümde çeşitli hataların olduğu ortaya çıktı.

    Ayrıca Bkz. "Porsche ve Boeing, uçan elektrikli araç geliştirmek için ortak çalışacaklar"

    Microsoft sorunu araştırıyor

    Reddit sayfalarında da birçok kullanıcı Windows 10 18999 yapı numaralı önizleme sürümünü yüklediklerini ancak garip sorunlarla karşılaştıklarını bildirdiler. Kullanıcıların iddialarına göre güncellemeden sonra bilgisayarı kapatmak veya yeniden başlatmak mümkün olmuyor. Zira bu komutlardan sonra ekran kararıyor ve işletim sistemi arka planda çalışmaya devam ediyor.

    Yeni Windows 10 önizleme sürümünde kapatma ve yeniden başlatma sorunları yaşanıyor
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    Microsoft yayınladığı blog yazısında, yeni güncellemeyle yaşanan bu durumun bir sorun olarak işaretlendiğini belirterek, bazı aygıtların kaptma veya yeniden başlatma sırasında takıldıklarına dair raporlar aldıklarını duyurdu. Şirket sorunun ne zaman düzeltileceğine dair bir bilgiyi henüz vermedi. Eğer siz de bu durumdan müzdaripseniz, bir önceki yapıya geri dönmeniz tavsiye ediliyor.



    https://mspoweruser.com/microsoft-is-investigating-shutdown-and-restart-issues-on-windows-10-build-18999/ Yorum Yaz
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    smart1978 11 sa. en beğenilen
    BETA filan oluyor onzileme surumleri. Bu tur sorunlar beklenendir. Cokta sey etmemek gerek. Haber dahi edilmemesi gerek :) ...
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    Kanig. 5 sa.
    Bende de aynı sorun var. 5 saniyede kapanan laptop 1 dkdır kapanmadı. Çok geç kapanıyor yani.
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    classf2re 8 sa.
    Düzgün çalışan ilk sürüm windows 10 yükledim bilgisayar nasıl hızlandı anlatamam. Intel ve güncelemeler yüzünden pc çöp olmuştu. Güncellemeleri de kapadım. On numero 👍🏻
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    bio technolog 8 sa.
    Deneme sürümlerinin ne ara haber yapmaya başladınız adı üstünde beta deneme test üretici sen bu güncellemeyi kurarken seni zaten uyarıyor beklenmedik ciddi kritik hatalar olabilir verilerini yedekle yada bunu ana işletim sistememin olarak kullanma diye. Maksat yazı olsun haber olsun torba dolsun
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    mrtkrk 9 sa.
    Windows 7 ve Xp candır. Hâlâ kullanırım win 7 home pre
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    mcrew 8 sa. mrtkrk
    3 ay sonra desteği kesecekler win 7 den
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    smart1978 11 sa. en beğenilen
    BETA filan oluyor onzileme surumleri. Bu tur sorunlar beklenendir. Cokta sey etmemek gerek. Haber dahi edilmemesi gerek :) ...
    Yanıtla +11
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    Xantiave 11 sa.
    agzıma sıctı zaten yüklememle kaldırmam bir oldu
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    MERNEPTAH 9 sa.
    benimde sıçtı kanka😡
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    interwap 12 sa.
    Edge ile PDF görüntülenmeye çalışılırsa mavi ekran veriyordu. Bir araçla Edge tarayıcısını silmek zorunda kaldım. Microsoft'un bu sorunu 2025'e kadar çözmesini bekleyemedim. Acaba acele mi ettim?
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    AirSupport 11 sa. interwap
    Bende vermiyor? Yeniden kurulum yapın belki düzelmiştir
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    Kerim5100 11 sa. interwap
    Bende de Edge'den PDF çıktısı almıyor yazıcı çevrimdışı diyip duruyor.
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    Rachsuchtig 12 sa.
    Açmayın dedeler


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    Ambarad 12 sa.
    Bilmiyorum başkasının başına geldi mi ama, bu sorun Windows 10'un ilk çıkışından beri var. İstisnasız her sürümde.
    Bırak takılmayı;
    "Yeniden başlat" dediğimde başlatmayıp, tekrar masaüstüne döndüğü çok oldu.
    Bazen "Bilgisayarı kapat" dedikten sonra, aslında kapanmaması, sadece ekranın kararması ve sistemin çalışmaya devam etmesi bana hala ara ara olur 1903 sürümünde olmama rağmen. Tek çözümü reset düğmesi.
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    MaRQuE 12 sa. Ambarad
    Aşağıdaki ayarı kapatmazsam aynı sorun bende de oluyor. Kapatınca sorun kalmıyor.
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    7 etiket daha hata güncelleme windows 10 insider İşletim Sistemleri Yazılım Windows Uğur Seven
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