Yeni Windows 10 önizleme sürümünde kapatma ve yeniden başlatma sorunları yaşanıyor

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Geçtiğimiz günlerde sizlere de duyurduğumuz üzere Microsoft, Windows 10 işletim sisteminin 18999 yapı numarasına sahip önizleme versiyonunu yayınladığını duyurmuştu. Android kullanıcılarının cihazlarını kullanmadan arama yapabilme desteğinin de eklendiği bu sürümde çeşitli hataların olduğu ortaya çıktı.

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Microsoft sorunu araştırıyor

Reddit sayfalarında da birçok kullanıcı Windows 10 18999 yapı numaralı önizleme sürümünü yüklediklerini ancak garip sorunlarla karşılaştıklarını bildirdiler. Kullanıcıların iddialarına göre güncellemeden sonra bilgisayarı kapatmak veya yeniden başlatmak mümkün olmuyor. Zira bu komutlardan sonra ekran kararıyor ve işletim sistemi arka planda çalışmaya devam ediyor.

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Microsoft yayınladığı blog yazısında, yeni güncellemeyle yaşanan bu durumun bir sorun olarak işaretlendiğini belirterek, bazı aygıtların kaptma veya yeniden başlatma sırasında takıldıklarına dair raporlar aldıklarını duyurdu. Şirket sorunun ne zaman düzeltileceğine dair bir bilgiyi henüz vermedi. Eğer siz de bu durumdan müzdaripseniz, bir önceki yapıya geri dönmeniz tavsiye ediliyor.

https://mspoweruser.com/microsoft-is-investigating-shutdown-and-restart-issues-on-windows-10-build-18999/