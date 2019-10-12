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    havacılık ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Porsche ve Boeing, uçan elektrikli araç geliştirmek için ortak çalışacaklar

    İki dünya devi Porsche ve Boeing, kentsel hava trafiğini konusunda çalışmalar yürütmek için bir ortaklığa imza attı. Şirketlerin ana hedefi elektrikli uçan araç geliştirmek.
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    havacılık
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Porsche ve Boeing, uçan elektrikli araç geliştirmek için ortak çalışacaklar
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    Taşımacılığın geleceğinin nasıl olacağı konusunda çok sayıda teori olsa da, henüz kimse hangi teknolojilerin kullanılabilir olacağını bilmiyor. Şirketlerin birçoğu elektrikli ve otonom araçlara yönelmiş vaziyetteyken Porsche ve Boeing gözünü yukarılara dikmiş durumda.

    Hava taşımacılığının geleceği üzerine çalışacaklar

    Her iki şirketin de yaptığı açıklamada, Porsche ve Boeing'in elektrikli bir uçan araç geliştirmek ve kentsel hava hareketliliğinin özelliklerini keşfetmek için bir araya gelecekleri belirtiliyor. Bu açıklama sadece uçan arabalar geliştirmeye odaklanacakları anlamına gelmiyor. Ortaklığın ana hedeflerinden biri de, uçan araçların taşımacılık yaptığı bir dünyanın nasıl olacağı fikri ve kavramları üzerinde çalışmak.

    Kentsel hava hareketliliğini araştıran bir havacılık şirketi olan Boeing NeXt'in Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Steve Nordlund konuyla ilgili olarak şu açıklamaları yaptı: "Bu işbirliği, güvenli ve verimli bir yeni mobilite ekosistemi geliştirme çabalarımıza dayanıyor ve önde gelen bir otomotiv markasıyla birinci sınıf bir kentsel hava mobilitesi aracının geliştirilmesini araştırmak için bir fırsat sunuyor."

    Porsche ve Boeing, uçan elektrikli araç geliştirmek için ortak çalışacaklar
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    Bu ortaklığın ne tür bir meyve vereceği henüz bilinmese de, hava taşımacılığının geleceği konusunda önemli hususların belirlenmesinde rol oynayacağı söylenebilir. Porsche ve Boeing'in bu alanda yalnız olmadıklarını ve Hyundai şirketinin de uçan araç bölümü için bir NASA mühendisini işe aldığını da belirtmeden geçmeyelim.



    https://newsroom.porsche.com/en/2019/company/porsche-boeing-collaboration-premium-urban-air-mobility-18880.html Yorum Yaz
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    cabriyo 7 sa.
    almanya ve fransa türkiyeye silah ambargosu uyguluyormuş. porsche ve peugeot görmek istemiyorum bende o halde. göndermesinler türkiyeye arabalarını. donanımhaber haberinide yapmasın. haberinide görmek istemiyorum. reklam parası için yaşadığınız ülkenin çıkarlarını satmayın.
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    sosisvesalam 2 sa. cabriyo
    reklam yapıp paralarını almak güzel tüketicinin bilinçli olup bunları almaması gerek.
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    zolzauza 18 sa.
    Boeing önce düzgün/güvenli çalışan uçak üretsin. 2 büyük kaza oldu 300 den fazla insan vefat etti. İlk kazada hatayı kabul edip önlem almak yerine 3 maymunu oynadılar. Ama iki firmanın ortak paydada buluşması şaşırtmadı biri emisyon/diesel-gate wag grubu diğeri mcas-gate boeing.
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    BekirHan 17 sa. zolzauza
    Şu yazdığın yoruma verilebilecek tek cevap YUH! olsa gerek. Evet adamların şu son işte batırdığı su götürmez bir gerçek fakat! 1968' ten beri Dünya semalarında en fazla uçağın imalatçısı bu firma. Uzay konsorsiyumunda söz sahibi. Pek tabii son kazadaki tavrı kabul edilebilir değil firmanın ama "düzgün çalışan bir hava aracı üretsin" çok iddiaalı bir laf olmuş. Diesel gate konusuna gelecek olursak, otomotiv motor OEM şirketinde çalışmış birisi olarak olayın düşündüğünden çok farklı olduğunu söyleyebilirim sana. Emisyon problemi yıllardır var olan bir problem ki aslında BOSCH' un wag grubundan (wag grubu araç sahibi değilim) daha fazla suçlu olduğu bir konu. Olay yalnızca Avrupalı üreticiler karşısında geride kalan ABD' nın otomotivde yeni bir çıkış yakalamak için zaten bilinen bir konuyu göz önüne çıkartıp buradan yürümeye çalışmasıydı, yalnızca Tesla ile yürümeyince yine R&D' de boy ölçüşemeyeceği Avrupalıların gerisine düşecekler. O zaman bahane ne olacak çok merak ediyorum, piller çevreyi çok kirletiyor mu
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