Porsche ve Boeing, uçan elektrikli araç geliştirmek için ortak çalışacaklar

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Taşımacılığın geleceğinin nasıl olacağı konusunda çok sayıda teori olsa da, henüz kimse hangi teknolojilerin kullanılabilir olacağını bilmiyor. Şirketlerin birçoğu elektrikli ve otonom araçlara yönelmiş vaziyetteyken Porsche ve Boeing gözünü yukarılara dikmiş durumda.

Hava taşımacılığının geleceği üzerine çalışacaklar

Her iki şirketin de yaptığı açıklamada, Porsche ve Boeing'in elektrikli bir uçan araç geliştirmek ve kentsel hava hareketliliğinin özelliklerini keşfetmek için bir araya gelecekleri belirtiliyor. Bu açıklama sadece uçan arabalar geliştirmeye odaklanacakları anlamına gelmiyor. Ortaklığın ana hedeflerinden biri de, uçan araçların taşımacılık yaptığı bir dünyanın nasıl olacağı fikri ve kavramları üzerinde çalışmak.

Kentsel hava hareketliliğini araştıran bir havacılık şirketi olan Boeing NeXt'in Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Steve Nordlund konuyla ilgili olarak şu açıklamaları yaptı: "Bu işbirliği, güvenli ve verimli bir yeni mobilite ekosistemi geliştirme çabalarımıza dayanıyor ve önde gelen bir otomotiv markasıyla birinci sınıf bir kentsel hava mobilitesi aracının geliştirilmesini araştırmak için bir fırsat sunuyor."

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Bu ortaklığın ne tür bir meyve vereceği henüz bilinmese de, hava taşımacılığının geleceği konusunda önemli hususların belirlenmesinde rol oynayacağı söylenebilir. Porsche ve Boeing'in bu alanda yalnız olmadıklarını ve Hyundai şirketinin de uçan araç bölümü için bir NASA mühendisini işe aldığını da belirtmeden geçmeyelim.

https://newsroom.porsche.com/en/2019/company/porsche-boeing-collaboration-premium-urban-air-mobility-18880.html