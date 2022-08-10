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    Microsoft, verilerin silinmesine neden olan Windows 11 hatasını kabul etti

    Yazılım devi Microsoft, verilerin silinmesine neden olan son derecek kritik Windows 11 hatasını kabul etti. Yayınladığı güncellemeler ise bilgisayarların yavaşlamasına neden olddu.
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    Microsoft, verileri silen Windows 11 hatasını hatasını kabul etti
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    Microsoft, modern işlemciler kullanan Windows 11 bilgisayarlardaki veri silme sorununu kabul etti. Bu önemli sorun, yılın ilk yarısında keşfedilmişti.

    Vector Advanced Encryption Standard komut setini destekleyen bilgisayarların kullanıcı verilerini kaybedebileceği ortaya çıktı. Sorun, SymCrypt şifreleme kitaplığında bulunan bir hataydı. En yeni işlemcilerle donatılmış bilgisayarlarda sorunların giderildiği açıklandı.

    Güncellemeler sistemi yavaşlattı

    Microsoft, hataların varlığını kabul etti ve Windows 11 ve Windows Server 2022 için düzeltici güncellemeler yayınladı. Ancak kullanıcılar, bazı bilgisayarlarda güncellemelerin sistem performansını neredeyse yarı yarıya yavaşlattığını fark ettiler.

    Bu durumun ardından Amerikan şirketinin mühendislerinin yeni sorunları fark ettiği ve başka bir dizi hata düzeltme yaması yayınladığı belirtiliyor. Uzmanlar, "23 Haziran veya 12 Temmuz'dan itibaren yayınlanan güncellemeler yüklendikten sonra performansın eski halinde döndüğünü söylüyorlar.

    Microsoft, verileri silen Windows 11 hatasını hatasını kabul etti
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    Daha önce Microsoft'un sonbaharda Windows 11 için bir sonraki büyük güncellemeyi yayınlayacağı biliniyordu . Ayrıca şirket, yeni nesil işletim sistemine yükseltilmiş bir dizi dizüstü bilgisayarı tanıtmayı planlıyor.

    Kaynakça https://support.microsoft.com/en-gb/topic/kb5017259-windows-devices-that-have-the-newest-supported-processors-might-be-susceptible-to-data-damage-d5e7c0cb-6e0a-4865-81ed-c82e91657a24 https://www.bleepingcomputer.com/news/microsoft/windows-devices-with-newest-cpus-are-susceptible-to-data-damage/
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