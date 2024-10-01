Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Windows 11 24H2 güncellemesi yayınlandı: İşte gelen yenilikler

    Microsoft bugün Windows 11 2024 güncellemesini, diğer adıyla 24H2 sürümünü yayınlamaya başladı. İrili ufaklı birçok yenilik ve değişiklik içeren güncelleme neler sunuyor?
    Windows 11 24H2 güncellemesi yayınlandı: İşte gelen yenilikler Tam Boyutta Gör
    Microsoft bugün Windows 11 2024 güncellemesini, diğer adıyla 24H2 sürümünü yayınlamaya başladı. İrili ufaklı birçok yenilik ve değişiklik içeren güncelleme neler getiriyor bir göz atalım.

    Windows 11 24H2 güncellemesiyle gelen yenilikler

    24H2 güncellemesiyle Başlat menüsü, Microsoft'un Phone Link yazılımını kullananlar için büyük bir değişikliklikler getiriyor. Başlat menüsünden telefonunuzun pil durumu ve bildirimler, mesajlar, aramalar ve fotoğraflara hızlı erişim sağlayan bir yan panel ekleniyor. 

    Bir HDR monitörünüz varsa, yeni Windows 11 güncellemesi HDR arka plan desteğini etkinleştirecek ve artık Ayarlar sayfasından doğrudan monitör renk profillerini kolayca değiştirebileceksiniz.

    Windows 11 24H2 güncellemesi yayınlandı: İşte gelen yenilikler Tam Boyutta Gör
    Windows 11 2024 güncellemesiyle Dosya Gezgini bazı kullanışlı değişiklikler getiriyor. Gezginin giriş bölümü, son kullanılanlar, sık kullanılanlar ve paylaşılan dosyaları sekmeli bir görünümde birleştirmek üzere yeniden tasarlandı. Ayrıca, Dosya Gezgini'ndeki ve Windows 11 genelindeki bağlam menüleri de güncellendi. Artık kopyalama, yapıştırma ve yeniden adlandırma gibi görev simgelerinin isim etiketleri bulunuyor. Ek olarak 7z ve TAR dosyaları da oluşturulabiliyor.

    Microsoft, sistem tepsisinde saat ve tarih kullanıcı arayüzünü değiştirerek basitleştirdi ve yıl artık listelenmiyor. Hızlı Ayarlar da varsayılan olarak tüm hızlı eylemleri içerecek şekilde elden geçirildi ve simgeleri serbestçe sürükleme özelliği eklendi. Microsoft ayrıca dizüstü bilgisayarlara yeni bir enerji tasarrufu modu ekleyerek Windows 11'deki güç seçeneklerini yeniden düzenledi. Ayrıca güç düğmesine bastığınızda veya dizüstü bilgisayarın kapağını kaldırdığınızda ne olacağını değiştirebilir ve Ayarlar'da güç profillerini kolayca ayarlayabilirsiniz.

    Windows 11 24H2 güncellemesi yayınlandı: İşte gelen yenilikler Tam Boyutta Gör
    Ayarlar arayüzündeki diğer iyileştirmeler arasında, Windows kayıt defterini kullanmak zorunda kalmadan fare kaydırma yönünü tersine çevirme seçeneği de yer alıyor. Microsoft ayrıca, eski Denetim Masası'na girmek zorunda kalmadan Ayarlar arayüzünde fare için gelişmiş işaretçi hassasiyetini açıp kapatma yeteneğini de ekledi.

    Geliştiricilerin Unix tabanlı işletim sistemlerindeki popüler komutu kullanmalarına olanak tanıyan Sudo da 24H2 güncellemesiyle gelen yenilikler arasında. 

    Windows 11 24H2 güncellemesi yayınlandı: İşte gelen yenilikler Tam Boyutta Gör
    Windows 11 2024 güncellemesindeki diğer değişiklikler arasında, hem profesyonel hem de kişisel hesaplar için çalışan birleştirilmiş bir Microsoft Teams uygulaması sürümü yer alıyor. Microsoft ayrıca Mail ve Takvim uygulamalarını yeni bir Outlook istemcisiyle değiştirdi. Copilot uygulaması da artık doğrudan Windows 11 ayarlarıyla etkileşime girmeyen bir web uygulamasına dönüştürüldü.

    Windows 11 2024 güncellemesi ayrıca Wi-Fi 7 ve Bluetooth LE ses desteğini getiriyor ve en son AMD masaüstü işlemcilerinin performansını iyileştiriyor.

    Microsoft, 24H2'yi mevcut cihazlara aşama aşama dağıtacağını açıkladı. Daha önce yeni geliştirmeleri deneyimleyen ilk kişiler arasında yer almak için kaydolanlar arasında Windows 11 sürüm 22H2 ve 23H22'yi çalıştıran cihazlar ilk olarak güncellemeyi alacak.

    Microsoft, 24H2 güncellemesi için işletim sistemini tamamen yenisiyle değiştirdiği bir OS swap yöntemi kullanıyor. Geçmişte 23H2 güncellemesiyle yaptığı gibi mevcut işletim sistemine hizmet güncellemesi uygulamak yerine, tüm işletim sistemini güncelliyor. Özetle, Microsoft yalnızca cihazınız tamamen uyumlu ve yükseltmeye hazır olduğunda size 24H2 güncellemesini sunacak. Microsoft'un tespit edebileceği ve cihazınızı yükseltmeye karşı bir koruma koyabileceği uygulama veya aygıt sürücüsü uyumsuzlukları olabilir. Güncellemeyi manuel olarak buradan indirebilirsiniz.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    filozof1281 6 gün önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 3 hafta önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 3 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    lg televizyon açılıyor ama görüntü yok geri giderken gelen küt sesi uzaktan noter satışı nasıl yapılır sivil hava ulastirma. işletmeciliği mezunları yorumları miras kalan aracın intikali yapılmazsa ne olur

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    12.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Redmi Note 13 Pro
    Redmi Note 13 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo V15 82QY00R1TX
    Lenovo V15 82QY00R1TX
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız