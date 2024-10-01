Windows 11 24H2 güncellemesi yayınlandı: İşte gelen yenilikler

Windows 11 24H2 güncellemesiyle gelen yenilikler
24H2 güncellemesiyle Başlat menüsü, Microsoft'un Phone Link yazılımını kullananlar için büyük bir değişikliklikler getiriyor. Başlat menüsünden telefonunuzun pil durumu ve bildirimler, mesajlar, aramalar ve fotoğraflara hızlı erişim sağlayan bir yan panel ekleniyor.
Bir HDR monitörünüz varsa, yeni Windows 11 güncellemesi HDR arka plan desteğini etkinleştirecek ve artık Ayarlar sayfasından doğrudan monitör renk profillerini kolayca değiştirebileceksiniz.
Microsoft, sistem tepsisinde saat ve tarih kullanıcı arayüzünü değiştirerek basitleştirdi ve yıl artık listelenmiyor. Hızlı Ayarlar da varsayılan olarak tüm hızlı eylemleri içerecek şekilde elden geçirildi ve simgeleri serbestçe sürükleme özelliği eklendi. Microsoft ayrıca dizüstü bilgisayarlara yeni bir enerji tasarrufu modu ekleyerek Windows 11'deki güç seçeneklerini yeniden düzenledi. Ayrıca güç düğmesine bastığınızda veya dizüstü bilgisayarın kapağını kaldırdığınızda ne olacağını değiştirebilir ve Ayarlar'da güç profillerini kolayca ayarlayabilirsiniz.
Geliştiricilerin Unix tabanlı işletim sistemlerindeki popüler komutu kullanmalarına olanak tanıyan Sudo da 24H2 güncellemesiyle gelen yenilikler arasında.
Windows 11 2024 güncellemesi ayrıca Wi-Fi 7 ve Bluetooth LE ses desteğini getiriyor ve en son AMD masaüstü işlemcilerinin performansını iyileştiriyor.
Microsoft, 24H2'yi mevcut cihazlara aşama aşama dağıtacağını açıkladı. Daha önce yeni geliştirmeleri deneyimleyen ilk kişiler arasında yer almak için kaydolanlar arasında Windows 11 sürüm 22H2 ve 23H22'yi çalıştıran cihazlar ilk olarak güncellemeyi alacak.
Microsoft, 24H2 güncellemesi için işletim sistemini tamamen yenisiyle değiştirdiği bir OS swap yöntemi kullanıyor. Geçmişte 23H2 güncellemesiyle yaptığı gibi mevcut işletim sistemine hizmet güncellemesi uygulamak yerine, tüm işletim sistemini güncelliyor. Özetle, Microsoft yalnızca cihazınız tamamen uyumlu ve yükseltmeye hazır olduğunda size 24H2 güncellemesini sunacak. Microsoft'un tespit edebileceği ve cihazınızı yükseltmeye karşı bir koruma koyabileceği uygulama veya aygıt sürücüsü uyumsuzlukları olabilir. Güncellemeyi manuel olarak buradan indirebilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.