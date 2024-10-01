Windows 11 24H2 güncellemesi yayınlandı: İşte gelen yenilikler

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Tam Boyutta Gör Microsoft bugün Windows 11 2024 güncellemesini, diğer adıyla 24H2 sürümünü yayınlamaya başladı. İrili ufaklı birçok yenilik ve değişiklik içeren güncelleme neler getiriyor bir göz atalım.

Windows 11 24H2 güncellemesiyle gelen yenilikler

24H2 güncellemesiyle Başlat menüsü, Microsoft'un Phone Link yazılımını kullananlar için büyük bir değişikliklikler getiriyor. Başlat menüsünden telefonunuzun pil durumu ve bildirimler, mesajlar, aramalar ve fotoğraflara hızlı erişim sağlayan bir yan panel ekleniyor.

Bir HDR monitörünüz varsa, yeni Windows 11 güncellemesi HDR arka plan desteğini etkinleştirecek ve artık Ayarlar sayfasından doğrudan monitör renk profillerini kolayca değiştirebileceksiniz.

Tam Boyutta Gör Windows 11 2024 güncellemesiyle Dosya Gezgini bazı kullanışlı değişiklikler getiriyor. Gezginin giriş bölümü, son kullanılanlar, sık kullanılanlar ve paylaşılan dosyaları sekmeli bir görünümde birleştirmek üzere yeniden tasarlandı. Ayrıca, Dosya Gezgini'ndeki ve Windows 11 genelindeki bağlam menüleri de güncellendi. Artık kopyalama, yapıştırma ve yeniden adlandırma gibi görev simgelerinin isim etiketleri bulunuyor. Ek olarak 7z ve TAR dosyaları da oluşturulabiliyor.

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Microsoft, sistem tepsisinde saat ve tarih kullanıcı arayüzünü değiştirerek basitleştirdi ve yıl artık listelenmiyor. Hızlı Ayarlar da varsayılan olarak tüm hızlı eylemleri içerecek şekilde elden geçirildi ve simgeleri serbestçe sürükleme özelliği eklendi. Microsoft ayrıca dizüstü bilgisayarlara yeni bir enerji tasarrufu modu ekleyerek Windows 11'deki güç seçeneklerini yeniden düzenledi. Ayrıca güç düğmesine bastığınızda veya dizüstü bilgisayarın kapağını kaldırdığınızda ne olacağını değiştirebilir ve Ayarlar'da güç profillerini kolayca ayarlayabilirsiniz.

Tam Boyutta Gör Ayarlar arayüzündeki diğer iyileştirmeler arasında, Windows kayıt defterini kullanmak zorunda kalmadan fare kaydırma yönünü tersine çevirme seçeneği de yer alıyor. Microsoft ayrıca, eski Denetim Masası'na girmek zorunda kalmadan Ayarlar arayüzünde fare için gelişmiş işaretçi hassasiyetini açıp kapatma yeteneğini de ekledi.

Geliştiricilerin Unix tabanlı işletim sistemlerindeki popüler komutu kullanmalarına olanak tanıyan Sudo da 24H2 güncellemesiyle gelen yenilikler arasında.

Tam Boyutta Gör Windows 11 2024 güncellemesindeki diğer değişiklikler arasında, hem profesyonel hem de kişisel hesaplar için çalışan birleştirilmiş bir Microsoft Teams uygulaması sürümü yer alıyor. Microsoft ayrıca Mail ve Takvim uygulamalarını yeni bir Outlook istemcisiyle değiştirdi. Copilot uygulaması da artık doğrudan Windows 11 ayarlarıyla etkileşime girmeyen bir web uygulamasına dönüştürüldü.

Windows 11 2024 güncellemesi ayrıca Wi-Fi 7 ve Bluetooth LE ses desteğini getiriyor ve en son AMD masaüstü işlemcilerinin performansını iyileştiriyor.

Microsoft, 24H2'yi mevcut cihazlara aşama aşama dağıtacağını açıkladı. Daha önce yeni geliştirmeleri deneyimleyen ilk kişiler arasında yer almak için kaydolanlar arasında Windows 11 sürüm 22H2 ve 23H22'yi çalıştıran cihazlar ilk olarak güncellemeyi alacak.

Microsoft, 24H2 güncellemesi için işletim sistemini tamamen yenisiyle değiştirdiği bir OS swap yöntemi kullanıyor. Geçmişte 23H2 güncellemesiyle yaptığı gibi mevcut işletim sistemine hizmet güncellemesi uygulamak yerine, tüm işletim sistemini güncelliyor. Özetle, Microsoft yalnızca cihazınız tamamen uyumlu ve yükseltmeye hazır olduğunda size 24H2 güncellemesini sunacak. Microsoft'un tespit edebileceği ve cihazınızı yükseltmeye karşı bir koruma koyabileceği uygulama veya aygıt sürücüsü uyumsuzlukları olabilir. Güncellemeyi manuel olarak buradan indirebilirsiniz.

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Windows 11 24H2 güncellemesi yayınlandı: İşte gelen yenilikler