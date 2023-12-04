YouTube yeni para kazanma şartları ülkemize de geldi ancak beklendiği gibi değil

YouTube yeni para kazanma şartları avantaj mı?
Ülkemizde de bazı yeni açılan kanallara sunulan yeni para kazanma şartları toplamda 500 abone, son 90 günde 3 video yüklemesi, 3000 saat izlenme ya da 3 milyon Shorts görüntülemesi şeklinde belirlenmişti.
Bu şartlar maalesef reklamlardan gelir elde etmeyi kapsamıyor. Bu saydığımız şartları karşılayan kanallar sadece abonelik, süper teşekkür ve alışveriş gibi yan gelirlerden yararlanabiliyor. Bu da haliyle yüksek abonelik sayılarında fayda sağlayabiliyor. Reklam gelirleri elde etmek isteyenlerin yine 4000 saat izlenme elde etmesi gerekiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.