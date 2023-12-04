YouTube yeni para kazanma şartları ülkemize de geldi ancak beklendiği gibi değil

Tam Boyutta Gör Bugüne kadar kanalından reklam ve abonelik geliri elde etmek isteyen kullanıcılara son 365 gün içerisinde 4000 saat izlenme ile 1000 abone şartı koyan YouTube, yaz aylarında bu kuralı gevşetmişti. Ya da biz öyle zannettik.

YouTube yeni para kazanma şartları avantaj mı?

Ülkemizde de bazı yeni açılan kanallara sunulan yeni para kazanma şartları toplamda 500 abone, son 90 günde 3 video yüklemesi, 3000 saat izlenme ya da 3 milyon Shorts görüntülemesi şeklinde belirlenmişti.

YouTube kanal sahiplerine para kazanma müjdesi 5 ay önce eklendi

Bu şartlar maalesef reklamlardan gelir elde etmeyi kapsamıyor. Bu saydığımız şartları karşılayan kanallar sadece abonelik, süper teşekkür ve alışveriş gibi yan gelirlerden yararlanabiliyor. Bu da haliyle yüksek abonelik sayılarında fayda sağlayabiliyor. Reklam gelirleri elde etmek isteyenlerin yine 4000 saat izlenme elde etmesi gerekiyor.

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Yeni YouTube para kazanma şartları Türkiye'ye geldl