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    YouTube para kazanma şartları değişiyor

    YouTube para kazanma programında bugüne kadar uygulanan yüksek katılım limitlerinde indirime gidiliyor. Shorts gereksiniminde yüzde 70, abone tarafında ise yüzde 50 indirim var.
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    Yıllardır para kazanma ortaklığı konusunda katı kurallar uygulayan ve çıtayı oldukça yüksek tutan YouTube bu yıldan itibaren gevşemeye gidiyor. Para kazanma şartlarında önemli değişiklikler var.

    YouTube para kazanma şartlarında iyileşme

    Bugüne kadar YouTube para kazanma ortaklığına girebilmek için son 1 yıl içerisinde 1000 abone ve 4000 saat video veya son 3 ayda 10 milyon Shorts izlenmesi gerekiyordu. Bu da yeni kanallar için haliyle zor bir sınırdı.

    Yeni strateji ile birlikte artık abone sayısı 500 oluyor. Yarı yarıya düşüş var diyebiliriz. İzlenme tarafında ise son 1 yılda en az 3000 saat video veya son 3 ayda en az 3 milyon Shorts izlenmesi belirlenmiş. Özellikle Shorts tarafında yüzde 70 kolaylık sağlanmış.

    Yeni sınırlamalar ilk olarak ABD, İngiltere, Kanada, Tayvan ve Güney Kore’de kullanıma açılıyor. Erken erişim ise kısa süre içerisinde programın uygulandığı tüm ülkelere gelecek. YouTube bu sayede içerik üreticilerinin daha fazla çaba göstereceğini düşünüyor.

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