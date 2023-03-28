Yenilenebilir enerji ABD’de ilk defa kömürü geride bıraktı: Türkiye ne durumda?

Genel olarak, ABD elektrik enerjisi sektörü 2022 yılında 4.090 milyon megavat-saat (MWh) enerji üretti. Rüzgar ve güneş enerjisinin toplam üretimi 2021'de yüzde 12 iken 2022'de yüzde 14'e yükseldi. Hidroelektrik enerjisi 2022’de yüzde 6 ile yerinde sayarken biyokütle ve jeotermalde de kayda değer bir değişim yaşanmadı. Böylece 2022’de ABD’de toplam yenilenebilir enerji üretiminin payı yüzde 21 olarak gerçekleştir.
Tenilenebilir enerji kömürü geçti
EIA'nın verilerine göre ABD elektrik enerjisi sektöründeki faydalı ölçekli güneş enerjisi kapasitesi 2021'de 61 GW’tan 2022'de 71 GW'a yükseldi. Rüzgâr kapasitesi ise 2021'de 133 GW iken 2022'de 141 GW'a yükseldi. Bu değerlere çatı tipi güneş enerjisinin eklenmediğini belirtelim. Öte yandan, kömür yakıtlı üretim 2021'de yüzde 23'ten 2022'de yüzde 20'ye düştü. Bunun nedeni olarak bazı santrallerin kapatılması, kalanların ise daha az kullanılması gösteriliyor.
Düşüş devam edecek
Ancak ABD’nin nükleer enerjiyi kısa vadede terk etme gibi bir planı bulunmuyor. Bu ayın başında hükümet iklim değişikliğiyle mücadelede yardımcı olması amacıyla yaşlanan nükleer enerji santrallerinin ömrünü uzatmak için 6 milyar dolar kaynak ayırdı. Bu arada doğal gaz halen ABD elektrik üretiminin en büyük kaynağı ve iki puan artışla 2022'de yüzde 39'a yükseldi. EIA hem rüzgar hem de güneş enerjisinin 2023 yılında %1 oranında büyüyeceğini tahmin ediyor. Doğal gazın değişmeyeceği, kömürün ise önümüzdeki yıl üç puan azalarak yüzde 17'ye gerileyeceği tahmin ediliyor.
Türkiye'de son durum ne?
2023 yılı Şubat ayı sonu itibarıyla kurulu gücün kaynaklara göre dağılımı ise şu şekilde: Yüzde 30,3’ü hidrolik enerji, yüzde 24,4’ü doğal gaz, yüzde 20,9’u kömür, yüzde 11’i rüzgâr, yüzde 9,3’ü güneş, yüzde 1,6’sı jeotermal ve yüzde 2,5’i ise diğer kaynaklar şeklindedir.Kaynakça https://enerji.gov.tr/bilgi-merkezi-enerji-elektrik https://electrek.co/2023/03/27/in-a-first-renewables-beat-coal-in-the-us-power-sector-in-2022/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Maket bunlar ya ne arabası uyanın alooo
akp ismini chpliler kullanıyor. onlar genelde ak partiliyim diyorlar. iyi partiye mhplilerin ip demesi gibi. gözüme katıldı tabirinde.
yok arkadaş ben bir hayal kurdum ama azıma mçtılar. şimdi 60 bini ne zaman verirler
para yatırdım ama onaylanmadı resmen fiyasko hayal kırıklığına uğradım akp liyim
Yerli ve Milli? Ancak yandaşları inanır, onların gözünde perde var çünkü...
zoruna gidenin borusuna gitsin
bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz
Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sülün Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)