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    Yenilenebilir enerji ABD’de ilk defa kömürü geride bıraktı: Türkiye ne durumda?

    Yenilenebilir enerji yatırımları son yıllarda ciddi bir şekilde yükselten ABD, bunun meyvelerini toplamaya başladı. Ülke tarihinde ilk defa yenilenebilir enerji kömürü geçti.
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    Yenilenebilir enerji ABD’de ilk defa kömürü geride bıraktı Tam Boyutta Gör
    ABD’nin son yıllarda yaptığı yenilenebilir enerji yatırımları dikkatle izlenecek seviyede. ABD Enerji Enformasyon İdaresi'ne (EIA) göre, rüzgar, güneş, hidro, biyokütle ve jeotermalden oluşan yenilenebilir enerji üretimi, 2022 yılında ABD elektrik enerjisi sektöründe ilk kez kömür yakıtlı üretimi geçti.

    Genel olarak, ABD elektrik enerjisi sektörü 2022 yılında 4.090 milyon megavat-saat (MWh) enerji üretti. Rüzgar ve güneş enerjisinin toplam üretimi 2021'de yüzde 12 iken 2022'de yüzde 14'e yükseldi. Hidroelektrik enerjisi 2022’de yüzde 6 ile yerinde sayarken biyokütle ve jeotermalde de kayda değer bir değişim yaşanmadı. Böylece 2022’de ABD’de toplam yenilenebilir enerji üretiminin payı yüzde 21 olarak gerçekleştir.

    Tenilenebilir enerji kömürü geçti

    EIA'nın verilerine göre ABD elektrik enerjisi sektöründeki faydalı ölçekli güneş enerjisi kapasitesi 2021'de 61 GW’tan 2022'de 71 GW'a yükseldi. Rüzgâr kapasitesi ise 2021'de 133 GW iken 2022'de 141 GW'a yükseldi. Bu değerlere çatı tipi güneş enerjisinin eklenmediğini belirtelim. Öte yandan, kömür yakıtlı üretim 2021'de yüzde 23'ten 2022'de yüzde 20'ye düştü. Bunun nedeni olarak bazı santrallerin kapatılması, kalanların ise daha az kullanılması gösteriliyor.

    Yenilenebilir enerji ABD’de ilk defa kömürü geride bıraktı
    Yenilenebilir enerji kaynakları 2021'de ilk kez nükleer enerji üretimini geçmişti ve bu eğilim artarak devam ediyor. Ek olarak nükleer enerjideki düşüş eğilimi ise devam ediyor. Düşüş yüzde 20’den yüzde 19 seviyesine gerileyip sınırlı bir etki gösterse de bunun nedeni olarak Palisades nükleer enerji santralinin kapatılması gösteriliyor.

    Düşüş devam edecek

    Ancak ABD’nin nükleer enerjiyi kısa vadede terk etme gibi bir planı bulunmuyor. Bu ayın başında hükümet iklim değişikliğiyle mücadelede yardımcı olması amacıyla yaşlanan nükleer enerji santrallerinin ömrünü uzatmak için 6 milyar dolar kaynak ayırdı. Bu arada doğal gaz halen ABD elektrik üretiminin en büyük kaynağı ve iki puan artışla 2022'de yüzde 39'a yükseldi. EIA hem rüzgar hem de güneş enerjisinin 2023 yılında %1 oranında büyüyeceğini tahmin ediyor. Doğal gazın değişmeyeceği, kömürün ise önümüzdeki yıl üç puan azalarak yüzde 17'ye gerileyeceği tahmin ediliyor.

    Türkiye'de son durum ne?

    Yenilenebilir enerji ABD’de ilk defa kömürü geride bıraktı Tam Boyutta Gör
    Türkiye Ulusal Enerji Planı çalışmasının sonuçlarına göre elektrik tüketiminin 2025 yılında 380,2 TWh, 2030 yılında 455,3 TWh, 2035 yılında ise 510,5 TWh seviyesine ulaşması bekleniyor. 2022 yılında Türkiye'nin elektrik üretiminin, yüzde 34,6'sı kömürden, yüzde 22,2'si doğal gazdan, yüzde 20,6'sı hidrolik enerjiden, yüzde 10,8’i rüzgardan, yüzde 4,7’si güneşten, yüzde 3,3jeotermal enerjiden ve yüzde 3,7’si diğer kaynaklardan elde edildi. Dolayısıyla yenilenebilir enerji kaynaklarının oranı yüzde 40 seviyesini geçerek lider konumda. Öte yandan Türkiye'nin kullanılmayan ciddi bir potansiyeli de söz konusu.

    2023 yılı Şubat ayı sonu itibarıyla kurulu gücün kaynaklara göre dağılımı ise şu şekilde: Yüzde 30,3’ü hidrolik enerji, yüzde 24,4’ü doğal gaz, yüzde 20,9’u kömür, yüzde 11’i rüzgâr, yüzde 9,3’ü güneş, yüzde 1,6’sı jeotermal ve yüzde 2,5’i ise diğer kaynaklar şeklindedir.

    Kaynakça https://enerji.gov.tr/bilgi-merkezi-enerji-elektrik https://electrek.co/2023/03/27/in-a-first-renewables-beat-coal-in-the-us-power-sector-in-2022/
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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

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    Hukum1970 19 saat önce

    Maket bunlar ya ne arabası uyanın alooo

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    ahmetkaraci 1 gün önce

    akp ismini chpliler kullanıyor. onlar genelde ak partiliyim diyorlar. iyi partiye mhplilerin ip demesi gibi. gözüme katıldı tabirinde.

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    semih kaptan 1 gün önce

    yok arkadaş ben bir hayal kurdum ama azıma mçtılar. şimdi 60 bini ne zaman verirler

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    semih kaptan 1 gün önce

    para yatırdım ama onaylanmadı resmen fiyasko hayal kırıklığına uğradım akp liyim

    Profil resmi
    masa09 2 gün önce

    Yerli ve Milli? Ancak yandaşları inanır, onların gözünde perde var çünkü...

    H
    hakan_harputlu 2 gün önce

    zoruna gidenin borusuna gitsin

    S
    saçmalama gel buraya 5 gün önce

    bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz

    M
    MCCACA 1 hafta önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 1 hafta önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 1 hafta önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    sülün Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 1 hafta önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 1 hafta önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 hafta önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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