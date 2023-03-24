Rekor büyüme gerekirken rüzgar enerjisi yatırımları düşüyor! Peki ama neden?

Tam Boyutta Gör Yıllarca süren rekor büyümenin ardından, rüzgar enerjisi endüstrisi zorlu ekonomik ve politik ters rüzgarlarla karşı karşıya kaldı. BloombergNEF tarafından yayınlanan bir rapora göre rüzgar enerjisi sektörü 2022'de endişe verici bir gerileme yaşadı ve yaralar şimdi sarılmaya çalışılıyor.

Hem açık deniz hem de karada kurulan rüzgar enerjisi tesislerini kapsayan toplam küresel kapasitedeki büyüme 2022 yılında yüzde 15 oranında sert bir düşüş yaşadı. Yeni açık deniz rüzgar tesislerindeki düşüş ise yüzde 46 ile çok daha sert oldu. Öte yandan 2021’e kadar rüzgar enerjisi, enerji sektörü için elverişli görünüyordu. Son birkaç on yılda türbin maliyetleri de önemli ölçüde ucuzlamıştı. Bu göstergeler ışığında yine de hükümetler daha fazla yenilenebilir enerjiyi çevrim içi hale getirmek için hedefler belirliyor ve birkaç yıl içinde, rüzgar ve güneş gibi yenilenebilir elektrik kaynaklarının küresel enerji sektörü büyümesine hakim olması bekleniyor.

Rüzgar enerjisi yatırımları düşüyor

Tam Boyutta Gör Bununla birlikte, içinde bulunduğumuz on yılın başındaki iki yıllık rekor büyümenin ardından, tedarik zinciri kısıtlamaları ve düzenleyici kurumlar tarafındaki belirsizlik 2022'de rüzgar endüstrisine zarar verdi. 2020 ve 2021'deki yaklaşık 100 gigawatt'a kıyasla geçen yıl küresel olarak 86 gigawatt rüzgar türbini endüstriye eklendi.

BloombergNEF'in rüzgar araştırma başkanı Oliver Metcalfe, “Bu kesinlikle dünyanın dört bir yanındaki hükümetler için bir uyarı işareti” diyor. Metcalfe’e göre hükümetler rüzgar enerjisi için arzulu olsa da gösterdikleri çaba yeterli değil. Objektifin görünmeyen tarafında ise küresel enflasyon geçen yıl üreticileri ve proje geliştiricileri sert bir şekilde vurdu.

Çelik ve reçine dahil olmak üzere nakliye ve temel malzemeler için artan maliyetler, projelerin tamamlanmasını daha pahalı hale getirdi. Sektördeki firmalar ise eski sözleşmeler nedeniyle kilitlenerek maliyetlere katlanmak zorunda kaldı.

Devlet destekleri ortadan kalkıyor

Tam Boyutta Gör Bu maliyet baskıları küresel ekonominin düzlüğe çıkmaya başlamasıyla giderek iyileşse de rüzgar enerjisi endüstrisinde bulunan firmalar için zorlu dönem belki de yeni başlıyor olabilir. Şu anda rüzgar enerjisinde Çin ve ABD'de sektör için büyük bir nimet ve aynı zamanda en büyük pazar konumunda. Ancak küresel düşüşten de yine bu iki ülke sorumlu. Çin, 2021'in sonunda denizaşırı projeler için ulusal bir sübvansiyonu sonlandırdı. ABD ise rüzgar projeleri için önemli bir vergi kredisini 2022’de sonlandırdı ancak geçen Ağustos ayında yasalaşan Enflasyon Düşürme Yasası bu kredileri şimdilik uzattı.

ABD ayrıca en az 4 büyük açık deniz rüzgar santralleri üzerinde çalışıyor. Hollanda, Almanya ve Birleşik Krallık'ın yanı sıra Tayvan ve Fransa gibi daha yeni pazarlarda da büyük projeler üzerinde çalışılıyor. Metcalf, açık deniz rüzgar kurulumlarının bu yıl toparlanacağından ve hatta yeniden rekor büyüme görebileceğinden emin. Buna rağmen, ileriye doğru yelken açmak tamamen pürüzsüz olmayacak. Denizde devasa türbinler kurabilecek gemi sayısı giderek azalıyor. Kıyı şeridi kendileri için iş alanı olan balıkçılar santraller konusunda tepkili.

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