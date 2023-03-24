Rekor büyüme gerekirken rüzgar enerjisi yatırımları düşüyor! Peki ama neden?

Hem açık deniz hem de karada kurulan rüzgar enerjisi tesislerini kapsayan toplam küresel kapasitedeki büyüme 2022 yılında yüzde 15 oranında sert bir düşüş yaşadı. Yeni açık deniz rüzgar tesislerindeki düşüş ise yüzde 46 ile çok daha sert oldu. Öte yandan 2021’e kadar rüzgar enerjisi, enerji sektörü için elverişli görünüyordu. Son birkaç on yılda türbin maliyetleri de önemli ölçüde ucuzlamıştı. Bu göstergeler ışığında yine de hükümetler daha fazla yenilenebilir enerjiyi çevrim içi hale getirmek için hedefler belirliyor ve birkaç yıl içinde, rüzgar ve güneş gibi yenilenebilir elektrik kaynaklarının küresel enerji sektörü büyümesine hakim olması bekleniyor.
Rüzgar enerjisi yatırımları düşüyor
BloombergNEF'in rüzgar araştırma başkanı Oliver Metcalfe, “Bu kesinlikle dünyanın dört bir yanındaki hükümetler için bir uyarı işareti” diyor. Metcalfe’e göre hükümetler rüzgar enerjisi için arzulu olsa da gösterdikleri çaba yeterli değil. Objektifin görünmeyen tarafında ise küresel enflasyon geçen yıl üreticileri ve proje geliştiricileri sert bir şekilde vurdu.
Çelik ve reçine dahil olmak üzere nakliye ve temel malzemeler için artan maliyetler, projelerin tamamlanmasını daha pahalı hale getirdi. Sektördeki firmalar ise eski sözleşmeler nedeniyle kilitlenerek maliyetlere katlanmak zorunda kaldı.
Devlet destekleri ortadan kalkıyor
ABD ayrıca en az 4 büyük açık deniz rüzgar santralleri üzerinde çalışıyor. Hollanda, Almanya ve Birleşik Krallık'ın yanı sıra Tayvan ve Fransa gibi daha yeni pazarlarda da büyük projeler üzerinde çalışılıyor. Metcalf, açık deniz rüzgar kurulumlarının bu yıl toparlanacağından ve hatta yeniden rekor büyüme görebileceğinden emin. Buna rağmen, ileriye doğru yelken açmak tamamen pürüzsüz olmayacak. Denizde devasa türbinler kurabilecek gemi sayısı giderek azalıyor. Kıyı şeridi kendileri için iş alanı olan balıkçılar santraller konusunda tepkili.Kaynakça https://www.theverge.com/2023/3/23/23653317/wind-energy-recovery-inflation-tax-subsidies https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-03-23/wind-farms-need-to-boom-to-hit-climate-targets-but-growth-is-stalling?leadSource=uverify%20wall Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz
Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)