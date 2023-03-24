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    Rekor büyüme gerekirken rüzgar enerjisi yatırımları düşüyor! Peki ama neden?

    BloombergNEF'teki sonra rapora göre Rüzgar enerjisi sektöründeki büyüme, artan maliyetler ve değişen hükümet politikaları nedeniyle 2022'de üç yılın en düşük seviyesine geriledi.
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    Rüzgar enerjisi yatırımları düştü, arkasındaki neden ne? Tam Boyutta Gör
    Yıllarca süren rekor büyümenin ardından, rüzgar enerjisi endüstrisi zorlu ekonomik ve politik ters rüzgarlarla karşı karşıya kaldı. BloombergNEF tarafından yayınlanan bir rapora göre rüzgar enerjisi sektörü 2022'de endişe verici bir gerileme yaşadı ve yaralar şimdi sarılmaya çalışılıyor.

    Hem açık deniz hem de karada kurulan rüzgar enerjisi tesislerini kapsayan toplam küresel kapasitedeki büyüme 2022 yılında yüzde 15 oranında sert bir düşüş yaşadı. Yeni açık deniz rüzgar tesislerindeki düşüş ise yüzde 46 ile çok daha sert oldu. Öte yandan 2021’e kadar rüzgar enerjisi, enerji sektörü için elverişli görünüyordu. Son birkaç on yılda türbin maliyetleri de önemli ölçüde ucuzlamıştı. Bu göstergeler ışığında yine de hükümetler daha fazla yenilenebilir enerjiyi çevrim içi hale getirmek için hedefler belirliyor ve birkaç yıl içinde, rüzgar ve güneş gibi yenilenebilir elektrik kaynaklarının küresel enerji sektörü büyümesine hakim olması bekleniyor.

    Rüzgar enerjisi yatırımları düşüyor

    Rüzgar enerjisi yatırımları düştü, arkasındaki neden ne? Tam Boyutta Gör
    Bununla birlikte, içinde bulunduğumuz on yılın başındaki iki yıllık rekor büyümenin ardından, tedarik zinciri kısıtlamaları ve düzenleyici kurumlar tarafındaki belirsizlik 2022'de rüzgar endüstrisine zarar verdi. 2020 ve 2021'deki yaklaşık 100 gigawatt'a kıyasla geçen yıl küresel olarak 86 gigawatt rüzgar türbini endüstriye eklendi.

    BloombergNEF'in rüzgar araştırma başkanı Oliver Metcalfe, “Bu kesinlikle dünyanın dört bir yanındaki hükümetler için bir uyarı işareti” diyor. Metcalfe’e göre hükümetler rüzgar enerjisi için arzulu olsa da gösterdikleri çaba yeterli değil. Objektifin görünmeyen tarafında ise küresel enflasyon geçen yıl üreticileri ve proje geliştiricileri sert bir şekilde vurdu.

    Çelik ve reçine dahil olmak üzere nakliye ve temel malzemeler için artan maliyetler, projelerin tamamlanmasını daha pahalı hale getirdi. Sektördeki firmalar ise eski sözleşmeler nedeniyle kilitlenerek maliyetlere katlanmak zorunda kaldı.

    Devlet destekleri ortadan kalkıyor

    Rüzgar enerjisi yatırımları düştü, arkasındaki neden ne? Tam Boyutta Gör
    Bu maliyet baskıları küresel ekonominin düzlüğe çıkmaya başlamasıyla giderek iyileşse de rüzgar enerjisi endüstrisinde bulunan firmalar için zorlu dönem belki de yeni başlıyor olabilir. Şu anda rüzgar enerjisinde Çin ve ABD'de sektör için büyük bir nimet ve aynı zamanda en büyük pazar konumunda. Ancak küresel düşüşten de yine bu iki ülke sorumlu. Çin, 2021'in sonunda denizaşırı projeler için ulusal bir sübvansiyonu sonlandırdı. ABD ise rüzgar projeleri için önemli bir vergi kredisini 2022’de sonlandırdı ancak geçen Ağustos ayında yasalaşan Enflasyon Düşürme Yasası bu kredileri şimdilik uzattı.

    ABD ayrıca en az 4 büyük açık deniz rüzgar santralleri üzerinde çalışıyor. Hollanda, Almanya ve Birleşik Krallık'ın yanı sıra Tayvan ve Fransa gibi daha yeni pazarlarda da büyük projeler üzerinde çalışılıyor. Metcalf, açık deniz rüzgar kurulumlarının bu yıl toparlanacağından ve hatta yeniden rekor büyüme görebileceğinden emin. Buna rağmen, ileriye doğru yelken açmak tamamen pürüzsüz olmayacak. Denizde devasa türbinler kurabilecek gemi sayısı giderek azalıyor. Kıyı şeridi kendileri için iş alanı olan balıkçılar santraller konusunda tepkili.

    Kaynakça https://www.theverge.com/2023/3/23/23653317/wind-energy-recovery-inflation-tax-subsidies https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-03-23/wind-farms-need-to-boom-to-hit-climate-targets-but-growth-is-stalling?leadSource=uverify%20wall
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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    S
    saçmalama gel buraya 1 gün önce

    bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz

    M
    MCCACA 3 gün önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 5 gün önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 6 gün önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 1 hafta önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 1 hafta önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 hafta önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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    duyda elektrik var ama lamba yanmıyor hat taşıma süresi apotemi paragraf zor mu ne sipariş versem iğne vurulduktan sonra duş alınır mı

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