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    Alternatif Enerji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yenilenebilir enerji kapasitesi, 2019 yılında rekor değerlere ulaştı

    Yenilenebilir kaynaklardan elde edilen enerji 2019 yılında rekor seviyeye ulaştı. Ancak bu miktar iklim, değişikliğine yönelik tedbirler için yeterli değil. Kapasitenin en az 2 kat daha artması şart.
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    Alternatif Enerji
    Gökhan G.
    Editör
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    Yenilenebilir enerji kapasitesi, 2019 yılında rekor değerlere ulaştı
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    Uluslararası Yenilenebilir Enerji Teşkilatı (Irena) 2019 yılı kapsamında kaleme aldığı yenilenebilir enerji kapasitesi raporunu yayınladı. Rekor değerlerin elde edildiğini ortaya koyan rapora göre 2019 yılındaki kapasite artışının dörtte üçü yenilebilir kaynaklardan sağlanmış. Aynı rapora göre yeşil enerji artık dünyanın enerji ihtiyacının üçte birini karşılayabiliyor.

    Geçtiğimiz on yıl içinde küresel çapta yenilenebilir kaynaklara 3 trilyon dolara yakın yatırım yapıldığını belirten Irena, iklim değişikliği kapsamında alınan tedbirlerin 2030 yılı itibariyle hayata geçirilebilmesi için söz konusu miktarın iki katına çıkarılması gerektiğini ifade etmiş.

    Ayrıca Bkz. "İngiltere’de gündüz kullanılan elektrik için abonelere geri ödeme yapılacak"

    Fosil yakıt santrallerini de mercek altına alın rapor, kömür ve doğal gaz santrallerinin Avrupa ve ABD’de sayıca azaldığını ancak Asya ve Orta Doğu’daki santral sayılarının ne yazık ki artış gösterdiğini tespit etmiş. Raporda Orta Doğu’daki yenilenebilir kaynaklardan elde edilen elettiğin %26 seviyesinden kaldığı yazılı.

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    Aşağıda yer alan görselde 2019 yılı kapasitesinin 2018 yılına kıyasla daha az olduğu görünse de fosil yakıttan elde edilen elektrik enerjisi kapasitesinde de benzer bir tablonun ortaya çıktığı görülebiliyor. Ancak 2019 yılında iki kaynak arasındaki makasın kapandığı rahatlıkla anlaşılıyor.

    Türkiye'nin kapasitelerinde de ciddi artış var

    2018 yılında elde edilen 179GW’lık kapasiteye karşın 176GW olarak gerçekleşen 2019 kapasitesine en çok katkı, %55 ile güneş enerjisinden gelmiş. Bu değere en çok katkı sağlayan kıta Asya olurken Çin, Hindistan, Japonya, Güney Kore ve Vietnam kıtadaki ilk 5 ülke olarak öne çıkıyor. ABD, Avustralya, İspanya, Almanya ve Ukrayna diğer katkı sağlayan ülkeler olarak dikkat çekiyor. Ülkemizde ise 2010 yılında 6MW olarak ölçülen güneş enerjisi kapasitesi 2019 yılında 6000MW sevilerine ulaşmış durumda.

    Bir diğer alternatif enerji kaynağı olan rüzgâr enerjisi ise elde edilen kapasitenin %34’lük diliminden sorumlu. Çin bu alanda 204 bin MW ile yine başı çekiyor. ABD, İngiltere ve Danimarka diğer dikkat çeken ülkelerden. Türkiye’nin bu alandaki varlığı ise 7.500 MW.

    Ülkemizin önde olduğu ve güneş ile rüzgâr enerjisine kıyasla daha az kapasite sunan yeşil enerji alternatifleri de bulunuyor. Bu anlamda Türkiye, jeotermal enerji alanında Endonezya ve Kenya ile başı çekiyor.

    Irena Genel Müdürü Francesco La Cemara koronavirüs salgınının bütün önceliklerin önüne geçtiği bir dönemde ülkelere bir uyarı yapmış. La Cemara, açıklamasında “Karşı karşıya kaldığımız kriz karşısında hükümetler, kısa vade çözümlerin cazibesine kapılmış olabilir. Ancak kısa-orta ve uzun vade zorluklar göründüğünden çok daha aldatıcı olabilir. Sağlam duran ekonomi için ileriyi de görmek gerekiyor.” ifadelerini kullanmış.  

    Irena'nın raporuna buradan  ulaşabilirsiniz.



    https://amp-theguardian-com.cdn.ampproject.org/v/s/amp.theguardian.com/environment/2020/apr/06/new-renewable-energy-capacity-hit-record-levels-in-2019?usqp=mq331AQFKAGwASA%3D&amp_js_v=0.1#referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&amp_tf=From%20%251%24s&ampshare=https%3A%2F%2Fwww.theguardian.com%2Fenvironment%2F2020%2Fapr%2F06%2Fnew-renewable-energy-capacity-hit-record-levels-in-2019 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Güney Mestan ( MestanX) 1 gün
    Yenilenebilir enerjiyi 2 kat arttirsak bile, denizlere ve ağaçlara verilen zararlari telefi etmemiz gerekiyor. Havayi ve suyu filtreleyen yapilari gün geçtikçe bertaraf ediyoruz. İşin uzmanı değilim ama bildigim kadariyla iklim sorunu dünyayi mahvediyor ve biz kendimize çeki düzen vermezsek doğa ipleri pek yakinda eline alir. Birde TRT eba tv de toprak, su ve havayı cansız varlık olarak minicik çocuklara aktaran eğitimciler var! Onlara doğa katlini meşrulaştırmaları için ödeme yapan sistemin farkında olan büyük bir çoğunluğuz. Doğayı daha çok para kazanmak için parçalayan sistemin sonunu görmek dileğiyle. Kimse bizlere insan olmayi öğretmeyecek tam aksine insanliktan çikmamiz için büyük çabalar büyük paralar harcaniyor. Biz kendimizi eğitmeliyiz ruhumuzu dinlemeliyiz gerçek kaynağımızda gereken tüm bilgi ve beceri mevcut. İnanıyorum ki kaynağımızı bulacağız.
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    ethan 1 gün
    2019 da üretilen elektrik enerjisinin değil 2019daki yeni kapasitenin veya kapasite artışının 4de üçü yenilenebilir enerjiden gelmiş
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    farukkartal1 1 gün yeni yorumcu ethan
    Kesinlikle
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