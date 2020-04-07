Yenilenebilir enerji kapasitesi, 2019 yılında rekor değerlere ulaştı

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Uluslararası Yenilenebilir Enerji Teşkilatı (Irena) 2019 yılı kapsamında kaleme aldığı yenilenebilir enerji kapasitesi raporunu yayınladı. Rekor değerlerin elde edildiğini ortaya koyan rapora göre 2019 yılındaki kapasite artışının dörtte üçü yenilebilir kaynaklardan sağlanmış. Aynı rapora göre yeşil enerji artık dünyanın enerji ihtiyacının üçte birini karşılayabiliyor.

Geçtiğimiz on yıl içinde küresel çapta yenilenebilir kaynaklara 3 trilyon dolara yakın yatırım yapıldığını belirten Irena, iklim değişikliği kapsamında alınan tedbirlerin 2030 yılı itibariyle hayata geçirilebilmesi için söz konusu miktarın iki katına çıkarılması gerektiğini ifade etmiş.

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Fosil yakıt santrallerini de mercek altına alın rapor, kömür ve doğal gaz santrallerinin Avrupa ve ABD’de sayıca azaldığını ancak Asya ve Orta Doğu’daki santral sayılarının ne yazık ki artış gösterdiğini tespit etmiş. Raporda Orta Doğu’daki yenilenebilir kaynaklardan elde edilen elettiğin %26 seviyesinden kaldığı yazılı.

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Aşağıda yer alan görselde 2019 yılı kapasitesinin 2018 yılına kıyasla daha az olduğu görünse de fosil yakıttan elde edilen elektrik enerjisi kapasitesinde de benzer bir tablonun ortaya çıktığı görülebiliyor. Ancak 2019 yılında iki kaynak arasındaki makasın kapandığı rahatlıkla anlaşılıyor.

Türkiye'nin kapasitelerinde de ciddi artış var

2018 yılında elde edilen 179GW’lık kapasiteye karşın 176GW olarak gerçekleşen 2019 kapasitesine en çok katkı, %55 ile güneş enerjisinden gelmiş. Bu değere en çok katkı sağlayan kıta Asya olurken Çin, Hindistan, Japonya, Güney Kore ve Vietnam kıtadaki ilk 5 ülke olarak öne çıkıyor. ABD, Avustralya, İspanya, Almanya ve Ukrayna diğer katkı sağlayan ülkeler olarak dikkat çekiyor. Ülkemizde ise 2010 yılında 6MW olarak ölçülen güneş enerjisi kapasitesi 2019 yılında 6000MW sevilerine ulaşmış durumda.

Bir diğer alternatif enerji kaynağı olan rüzgâr enerjisi ise elde edilen kapasitenin %34’lük diliminden sorumlu. Çin bu alanda 204 bin MW ile yine başı çekiyor. ABD, İngiltere ve Danimarka diğer dikkat çeken ülkelerden. Türkiye’nin bu alandaki varlığı ise 7.500 MW.

Ülkemizin önde olduğu ve güneş ile rüzgâr enerjisine kıyasla daha az kapasite sunan yeşil enerji alternatifleri de bulunuyor. Bu anlamda Türkiye, jeotermal enerji alanında Endonezya ve Kenya ile başı çekiyor.

Irena Genel Müdürü Francesco La Cemara koronavirüs salgınının bütün önceliklerin önüne geçtiği bir dönemde ülkelere bir uyarı yapmış. La Cemara, açıklamasında “Karşı karşıya kaldığımız kriz karşısında hükümetler, kısa vade çözümlerin cazibesine kapılmış olabilir. Ancak kısa-orta ve uzun vade zorluklar göründüğünden çok daha aldatıcı olabilir. Sağlam duran ekonomi için ileriyi de görmek gerekiyor.” ifadelerini kullanmış.

Irena'nın raporuna buradan ulaşabilirsiniz.

https://amp-theguardian-com.cdn.ampproject.org/v/s/amp.theguardian.com/environment/2020/apr/06/new-renewable-energy-capacity-hit-record-levels-in-2019?usqp=mq331AQFKAGwASA%3D&_js_v=0.1#referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&_tf=From%20%251%24s&share=https%3A%2F%2Fwww.theguardian.com%2Fenvironment%2F2020%2Fapr%2F06%2Fnew-renewable-energy-capacity-hit-record-levels-in-2019

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