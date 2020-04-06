Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Alternatif Enerji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    İngiltere’de gündüz kullanılan elektrik için abonelere geri ödeme yapılacak

    Koronavirüs salgını kapsamında alınan tedbirler,İngiltere'de elektrik tüketimini %10 oranında azalttı.Alternatif kaynaklardan önemli oranda elektrik üreten ülkedeki bu durum ise ev abonelerine yaradı.
    2 gün
    1,6b
    1
    7
    Alternatif Enerji
    Gökhan G.
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    İngiltere’de gündüz kullanılan elektrik için abonelere geri ödeme yapılacak

    Güneşli ve esintili bir sonbahar mevsimi geçiren İngiltere’de bu durum alternatif enerji kaynaklarından üretilen elektrik üretiminde de artışa neden oldu. Pazar günü paylaşılan verilere göre rüzgâr çiftlikleri, ülkenin elektriğinin yaklaşık %40’ını güneş enerjisi ise %20’sini karşıladı. Fosil yakıtların bu anlamda katkısı ise %15’ten az oldu.

    Ayrıca Bkz. "NASA, Ay’a kalıcı olarak gitmek üzere icra edilecek görevin detaylarını paylaştı"

    İlginizi Çekebilir Avatar İngiltere, 2030 yılı itibariyle yollarında 10 milyon elektrikli araç öngörüyor

    Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden olan İngiltere’de alınan sokağa çıkma yasağı uygulamaları kapsamında azalan elektrik ihtiyacı, bu dönemde %10 oranında düştü. Restoran, şirket ofisleri ve fabrikaların kapatılmış olmasının da etkisiyle elektrik fiyatları, son 10 yıl içindeki en düşük fiyatlara geriledi. 

    İngiltere’de gündüz kullanılan elektrik için abonelere geri ödeme yapılacak
    Tam Boyutta Gör

    Ortaya çıkan bu gelişme, evlerde kullanılan elektrik ve buna bağlı oluşturulan elektrik tarifelerinde “negatif elektrik fiyatları” adı verilen bir durumun ortaya çıkmasına neden oldu. Aslında yeni olmayan bu hadise, evler için talebin en az olduğu gece yarısı sonrası saatler için uygulanıyordu. Tarife sahiplerine günün belirli saatlerinde kullandıkları elektrik için ödeme yapılması anlamına gelen bu uygulama artık gündüz vakitlerinde de uygulanacak.

    Bu kapsamda Octopus Energy adlı elektrik şirketine ait paketlere üye aboneler, 11 ila 16 saatleri arasında kullandıkları her kWh enerji için ödeme alacak. Faturalarına indirim olarak yansıyacak bu uygulamada abonelere kWh başına ortalama 20 kuruş ödenecek.

    İngiltere’de gündüz kullanılan elektrik için abonelere geri ödeme yapılacak
    Tam Boyutta Gör

    Alternatif enerji kaynaklarına çok ciddi yatırımlar yapan İngiltere, 2050 yılına kadar karbon emisyonunu sıfıra indirmeyi hedefliyor. Yeşil enerjiye yapılan bu kararlı yatırım, göründüğü üzere tüketicilere de olumlu yansıyacak.



    https://www.theguardian.com/environment/2020/apr/05/thousands-to-be-paid-for-daytime-green-electricity-use-during-lockdown Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    KOVİD-19 salgınının merkezi Wuhan’da karantina kaldırıldı
    13 sa.
    Çıkışı süresiz olarak ertelenen The Last of Us 2, bu kez de PlayStation Store’dan kaldırıldı
    15 sa.
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    TheJudgé 2 gün en beğenilen
    Türkiye olsa fazla üretimden de para alır
    Yanıtla +24
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Galatas4ray (ENVER A.) 2 gün
    Bizde fazla elektriği toprağa verirler yinede halka vermezler.
    Yanıtla +10
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Musty3535123 2 gün
    evet, dünya ne sistemlere geçti, biz hayla kullanmadığımız kaçak elektrik faturasını ödüyoruz. bunu bizim millete gel de anlat, anlamazlar. biz saray yapmakla meşgulüz; tıpkı Osmanlı nın son dönemlerinde ki dolmabahçe gibi.
    evet, dünya ne sistemlere geçti, biz hayla kullanmadığımız kaçak elektrik faturasını ödüyoruz. bunu bizim millete gel de anlat, anlamazlar. biz saray yapmakla m...
    Devamını Gör
    Yanıtla +7
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    Güney Mestan ( MestanX) 2 gün
    Bizdede gece kullanılan elektrik daha pahali neden acaba ?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    cihanneyman 2 gün yeni yorumcu
    hayaller ve gerçekler diye buna denilir
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    vieille ecole (... ...) 2 gün
    Ben özürlü müyüm? okuduğumu inanılmaz derecede yanlış mı anladım yoksa doğru anladım ve bu arkadaşlar 11 ila 16 saatleri arasında NE KADAR ÇOK ELEKTRİK HARCARLARSA o kadar çok İNDİRİM mi alacaklar?

    Sanırım ben özürlüyüm okuduğumu yanlış anlamışımdır aksi halde kışın evimde günde 6 saat civarı çalışan klimanın dahil olduğu elektrik tüketimimin zirve yaptığı 3 aylık fatura ortalamasının, muhtemelen en az elektrik yaktığım dönemde bana yansıtılmasına ciddi küfürler sarf etme isteği geliyor içimden.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Musty3535123 2 gün
    evet, dünya ne sistemlere geçti, biz hayla kullanmadığımız kaçak elektrik faturasını ödüyoruz. bunu bizim millete gel de anlat, anlamazlar. biz saray yapmakla meşgulüz; tıpkı Osmanlı nın son dönemlerinde ki dolmabahçe gibi.
    Yanıtla +7
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Galatas4ray (ENVER A.) 2 gün
    Bizde fazla elektriği toprağa verirler yinede halka vermezler.
    Yanıtla +10
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    TheJudgé 2 gün en beğenilen
    Türkiye olsa fazla üretimden de para alır
    Yanıtla +24
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 gün Zoom'un habersiz para kestiği iddiası doğru değil! MEB'den açıklama geldi 2 gün TCL 10 akıllı telefon serisi satışa çıkıyor 2 gün Koronavirüs salgınında vaka sayısı 30 bini geçti 2 gün Mafia 2, remaster sürümüyle konsollara gelebilir 2 gün CDC Amerikan vatandaşlarını maske takmaları konusunda uyardı 2 gün E-Devlet’ten ücretsiz maske siparişi başladı 2 gün Ranitidin içeren tüm ilaçlar Amerikan pazarından geri çekildi 2 gün Oppo yarın ilk akıllı hoparlörünü tanıtabilir 2 gün AMD StoreMI’yi geliştirmeyi durdurdu 2 gün Windows 10 2004’te güncelleme bildirimi değişiyor 2 gün Vivo Y50 tanıtıldı: Dört arka kamera, 5.000 mAh pil 2 gün Audi RS 6 Avant, ABT dokunuşuyla çok daha hırçın ve güçlü 2 gün Binance’den Sağlık Bakanlığına 10 bin koruyucu giysi bağışı 2 gün Nvidia GeForce RTX 2060 Super mobil detayları sızdırıldı 2 gün NextVR sanal gerçeklik firması Apple tarafından satın alınıyor 2 gün Yeni Huawei Vision TV'nin görüntüsü ve özellikleri ortaya çıktı 2 gün GDDR5 stokları tükeniyor 2 gün Volkswagen: "İçten yanmalı motorların ömrü sanılandan uzun" 2 gün Zen 3’te tek çekirdek performansı artıyor-Zen 4’le birlikte AVX512 desteği geliyor 2 gün Google Haritalar artık teslimat yapan restoranları öne çıkarıyor 2 gün GÖRÜNTÜLENEN İngiltere’de gündüz kullanılan elektrik için abonelere geri ödeme yapılacak Sonraki Netflix’in Türk yapımı yeni dizisi Aşk 101’in fragmanı yayınlandı 2 gün Samsung Birleşik Krallık, 8K TV alana 4K Frame TV hediye ediyor 2 gün Apple sağlık çalışanları için yüz koruması tasarlıyor ve üretiyor 2 gün Samsung: Exynos 990 yonga seti Snapdragon 865 ile aynı perfromansa sahip 2 gün iOS 14 kodları, LiDAR tarayıcılı iPhone 12 Pro’yu açık etti 3 gün IKEA, 2018 kataloğunun %70’inde yenilenebilir veya geri dönüştürülmüş malzeme kullandı 3 gün Resident Evil 8, seneye gelebilir: İşte ilk sızıntı bilgiler 3 gün NASA, Ay’a kalıcı olarak gitmek üzere icra edilecek görevin detaylarını paylaştı 3 gün New York City, 1 milyonu aşkın öğrenci için Zoom ile eğitimi yasakladı 3 gün Koronavirüs günlük konuşmada saçılan aerosoller ile bulaşabilir 3 gün Samsung Galaxy Tab S6 için One UI 2.1 ile Android 10 güncellemesi yayınlandı 3 gün Yarın tanıtılabilir: iPhone SE 2 nasıl olacak? 3 gün PTT ücretsiz maske dağıtacak [Güncelleme] 3 gün Türkiye'de toplam vaka sayısı 27069'a çıktı 3 gün Intel Comet Lake çıkış tarihi ve Core i9-10900K-Core i7-10700K-Core i5-10600K slaytları 3 gün Samsung, Galaxy Buds'ı yeniden hayal etti: İşte kuru fasulyeyi andıran yeni Galaxy Buds tasarımı 3 gün 2020 yılının en iyi su fotoğrafları yayımlandı 3 gün İngiltere'de koronavirüsün 5G bağlantısı ile yayıldığına inanan gruplar baz istasyonlarını ateşe veriyor 3 gün Hyundai koronavirüs nedeniyle logosunu güncelledi 3 gün Elektrikli Lucid Air tek şarjla 640 km yol kat etti [Video] Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Superonline upload hızını artırdı şimdi sıra Türk Telekom’da!
    DonanımHaber
    Netflix'in aksiyon dolu yeni filmi Extraction'dan ilk fragman
    DonanımHaber
    Türkiye koronavirüs haritası: İşte illere göre vakaların dağılımı
    DonanımHaber
    Modern Warfare ve Warzone Üçüncü Sezonu 8 Nisan'da Başlıyor
    Bölüm Sonu Canavarı
    Xbox Store Bahar İndirimleri
    Bölüm Sonu Canavarı
    GeForce Now'a Yeni Oyunlar Eklendi
    Bölüm Sonu Canavarı
    Erdoğan: Ekonomiye güven artıyor, üretim cephesinden rekorlar ...
    DH Forum
    Salincaga çeki demiri baglayip arabayi cekmisler, direksiyon s...
    DH Forum
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim