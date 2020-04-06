İngiltere’de gündüz kullanılan elektrik için abonelere geri ödeme yapılacak

Güneşli ve esintili bir sonbahar mevsimi geçiren İngiltere’de bu durum alternatif enerji kaynaklarından üretilen elektrik üretiminde de artışa neden oldu. Pazar günü paylaşılan verilere göre rüzgâr çiftlikleri, ülkenin elektriğinin yaklaşık %40’ını güneş enerjisi ise %20’sini karşıladı. Fosil yakıtların bu anlamda katkısı ise %15’ten az oldu.

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Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden olan İngiltere’de alınan sokağa çıkma yasağı uygulamaları kapsamında azalan elektrik ihtiyacı, bu dönemde %10 oranında düştü. Restoran, şirket ofisleri ve fabrikaların kapatılmış olmasının da etkisiyle elektrik fiyatları, son 10 yıl içindeki en düşük fiyatlara geriledi.

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Ortaya çıkan bu gelişme, evlerde kullanılan elektrik ve buna bağlı oluşturulan elektrik tarifelerinde “negatif elektrik fiyatları” adı verilen bir durumun ortaya çıkmasına neden oldu. Aslında yeni olmayan bu hadise, evler için talebin en az olduğu gece yarısı sonrası saatler için uygulanıyordu. Tarife sahiplerine günün belirli saatlerinde kullandıkları elektrik için ödeme yapılması anlamına gelen bu uygulama artık gündüz vakitlerinde de uygulanacak.

Bu kapsamda Octopus Energy adlı elektrik şirketine ait paketlere üye aboneler, 11 ila 16 saatleri arasında kullandıkları her kWh enerji için ödeme alacak. Faturalarına indirim olarak yansıyacak bu uygulamada abonelere kWh başına ortalama 20 kuruş ödenecek.

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Alternatif enerji kaynaklarına çok ciddi yatırımlar yapan İngiltere, 2050 yılına kadar karbon emisyonunu sıfıra indirmeyi hedefliyor. Yeşil enerjiye yapılan bu kararlı yatırım, göründüğü üzere tüketicilere de olumlu yansıyacak.

https://www.theguardian.com/environment/2020/apr/05/thousands-to-be-paid-for-daytime-green-electricity-use-during-lockdown

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