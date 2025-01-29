Tesla’nın araçları “otonom” yetenekli olarak doğuyor: İşte etkileyici video

Tesla'dan yeni denetimsiz FSD videosu
Tesla, fabrikadan çıkan yeni araçların artık insan müdahalesi olmadan kendi kendilerini belirlenen yükleme alanına götürdüğünü duyurdu. Bu süreçte herhangi bir insan müdahalesi de bulunmuyor. Tesla tarafından yapılan açıklamaya göre firmanın ABD’deki Fremont tesisinde halihazırda bu yaklaşım kullanılıyor. Fabrikadan çıkan yeni Tesla araçları yaklaşık 2 kilometrelik bir yolu tamamen insansız olarak gidiyor ve yükleme alanına kendi kendini park ediyor.
Konu hakkında Tesla CEO’su Elon Musk da elbette sessiz kalamadı. Musk, “denetimsiz tam otonom sürüş başlıyor” açıklamasında bulundu. Tesla’nın tam otonom sürüş (FSD-Full Self Driving) özelliği zaten araçlarında bulunuyor ancak “denetimsiz” (Unsupervised FSD) firma için bir sonraki adım. Öte yandan denetimsiz FSD’nin detayları tam olarak belli değil: ya tamamen sürücüsüz bir Seviye 4 sistemi ya da ‘eller serbest, gözler kapalı’ bir Seviye 3 sistemi şeklinde olacak.
Seviye 4, önceden tanımlanmış koşullar altında tamamen otonom iken, Seviye 3, sistemin talep etmesi halinde bir insan sürücünün zaman zaman devreye girmesi gerektiği anlamına geliyor.
Musk geçtiğimiz yıl şirketin Robotaxi'si Cybercab'i tanıttı ve 2025 yılına kadar Model 3 ve Model Y araçlarına otonom sürüş getirmeyi planladığını açıkladı. Milyarder, Cybercab'in direksiyon simidi veya pedalları olmayacağını ve fiş yerine endüktif şarj özelliğine sahip olacağını söyledi. Cybercab'in maliyetinin 30.000 doların altında olmasının beklendiğini de sözlerine eklemişti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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"solda bir tümsek varken sağda olmayacak şekilde olsa görürüm o süspansiyonu :)" demişsin ama ne gördüğünden emin misin
Böyle bir süspansiyonu gerçekte yapmak imkansız değilse de çok zor. Yoldaki tümsekler sağ sol karşılıklı eşit, bu gerçekçi senaryo değil. solda bir tümsek varken sağda olmayacak şekilde olsa görürüm o süspansiyonu :)