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    Tesla’nın araçları “otonom” yetenekli olarak doğuyor: İşte etkileyici video

    ABD’nin elektrikli otomobil devi Tesla, paylaştığı yeni bir videoda araçlarının adeta “otonom” yetenekli olarak doğduğunu gösterdi. Videoda Tesla’lar otonom olarak yükleme alanlarına gidiyor.
    Tesla’nın araçları “otonom” yetenekli olarak doğuyor Tam Boyutta Gör
    Geleneksel bir otomobil üretim tesisinde üretimi tamamlanan araçlar, gerekli kontrollerin ardından daha önceden belirli olan yükleme alanlarına götürülür. Elbette bu araçlar ya bir taşıyıcı ya da bir sürücünün direksiyon başına geçmesiyle ilgili alanlara park ediliyor. Ancak bu durum Tesla için geçerli değil. Firma tarafından yayınlanan yeni video, Tesla araçlarının fabrikalarda “otonom” yetenekleriyle birlikte doğduğu gösteriliyor.

    Tesla'dan yeni denetimsiz FSD videosu

    Tesla, fabrikadan çıkan yeni araçların artık insan müdahalesi olmadan kendi kendilerini belirlenen yükleme alanına götürdüğünü duyurdu. Bu süreçte herhangi bir insan müdahalesi de bulunmuyor. Tesla tarafından yapılan açıklamaya göre firmanın ABD’deki Fremont tesisinde halihazırda bu yaklaşım kullanılıyor. Fabrikadan çıkan yeni Tesla araçları yaklaşık 2 kilometrelik bir yolu tamamen insansız olarak gidiyor ve yükleme alanına kendi kendini park ediyor.

    Konu hakkında Tesla CEO’su Elon Musk da elbette sessiz kalamadı. Musk, “denetimsiz tam otonom sürüş başlıyor” açıklamasında bulundu. Tesla’nın tam otonom sürüş (FSD-Full Self Driving) özelliği zaten araçlarında bulunuyor ancak “denetimsiz” (Unsupervised FSD) firma için bir sonraki adım. Öte yandan denetimsiz FSD’nin detayları tam olarak belli değil: ya tamamen sürücüsüz bir Seviye 4 sistemi ya da ‘eller serbest, gözler kapalı’ bir Seviye 3 sistemi şeklinde olacak.

    Seviye 4, önceden tanımlanmış koşullar altında tamamen otonom iken, Seviye 3, sistemin talep etmesi halinde bir insan sürücünün zaman zaman devreye girmesi gerektiği anlamına geliyor.

    Musk geçtiğimiz yıl şirketin Robotaxi'si Cybercab'i tanıttı ve 2025 yılına kadar Model 3 ve Model Y araçlarına otonom sürüş getirmeyi planladığını açıkladı. Milyarder, Cybercab'in direksiyon simidi veya pedalları olmayacağını ve fiş yerine endüktif şarj özelliğine sahip olacağını söyledi. Cybercab'in maliyetinin 30.000 doların altında olmasının beklendiğini de sözlerine eklemişti.

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    Şampanya kulesine direnen süspansiyon

    E
    E_Y_B_H_P_T 21 saat önce

    "solda bir tümsek varken sağda olmayacak şekilde olsa görürüm o süspansiyonu :)" demişsin ama ne gördüğünden emin misin

    B
    berkandinçay 1 gün önce

    Böyle bir süspansiyonu gerçekte yapmak imkansız değilse de çok zor. Yoldaki tümsekler sağ sol karşılıklı eşit, bu gerçekçi senaryo değil. solda bir tümsek varken sağda olmayacak şekilde olsa görürüm o süspansiyonu :)

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