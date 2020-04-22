Yenilenen Casper Excalibur modelleri Mayıs ayında satışa çıkacak

Tam Boyutta Gör

Casper'ın oyunculara yönelik dizüstü bilgisayar serisi Casper Excalibur yenileniyor. Yeni modellerin Mayıs ayında satışa sunulacağı açıklandı.

Casper Excalibur G770, G900 ve yeni çıkacak G780 modelleri Intel’in 10. nesil işlemcilerinden güç alacak. RTX ekran kartı seçeneği ve daha fazla aydınlatma seçeneği sunan RGB klavye ile gelecek.

İlginizi Çekebilir

Casper web sitesindeki konfigüratör özelliği sayesinde kolaylıkla sistem toplayabilirsiniz

Serinin yeni üyesi olan Excalibur G780, 17 inç büyüklüğündeki 144 Hz ekranı ve ince çerçeveleriyle öne çıkıyor. Ekran çerçeveleri 8 mm kalınlığında. RTX ekran kartı modellerinden besleniyor.

Ayrıca Bkz. "Xbox Series X'in logosu ortaya çıktı"

Yenilenen Casper Excalibur G900, ailenin tepe modeli olmaya devam edecek. 240 Hz ekrana ve daha güçlü donanımlara sahip. Casper Excalibur G770, serinin uygun fiyatlı modeli olacak. Intel 10. nesil işlemci ve orta-üst seviye ekran kartlarından beslenecek.

Mayıs ayında satışa sunulacak yeni Casper Excalibur modellerinin hangi modelinde hangi ekran kartı bulunacağını bilmiyoruz. Kullanıcılar casper.com.tr’deki konfigüratör sayesinde bilgisayarın parçalarını güçlendirebilecek veya alt modeller ile değiştirebilecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.