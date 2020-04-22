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    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yenilenen Casper Excalibur modelleri Mayıs ayında satışa çıkacak

    Casper'ın oyunculara yönelik dizüstü bilgisayar ailesi Casper Excalibur, 10. nesil intel işlemciler ile yenileniyor. Yeni Casper Excalibur G780 ve yenilenen Excalibur G770, G900, Mayıs'ta çıkacak.
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    Taşınabilir Bilgisayarlar
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Yenilenen Casper Excalibur modelleri Mayıs ayında satışa çıkacak
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    Casper'ın oyunculara yönelik dizüstü bilgisayar serisi Casper Excalibur yenileniyor. Yeni modellerin Mayıs ayında satışa sunulacağı açıklandı.

    Casper Excalibur G770, G900 ve yeni çıkacak G780 modelleri Intel’in 10. nesil işlemcilerinden güç alacak. RTX ekran kartı seçeneği ve daha fazla aydınlatma seçeneği sunan RGB klavye ile gelecek.

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    Serinin yeni üyesi olan Excalibur G780, 17 inç büyüklüğündeki 144 Hz ekranı ve ince çerçeveleriyle öne çıkıyor. Ekran çerçeveleri 8 mm kalınlığında. RTX ekran kartı modellerinden besleniyor.

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    Yenilenen Casper Excalibur G900, ailenin tepe modeli olmaya devam edecek. 240 Hz ekrana ve daha güçlü donanımlara sahip. Casper Excalibur G770, serinin uygun fiyatlı modeli olacak. Intel 10. nesil işlemci ve orta-üst seviye ekran kartlarından beslenecek.

    Mayıs ayında satışa sunulacak yeni Casper Excalibur modellerinin hangi modelinde hangi ekran kartı bulunacağını bilmiyoruz. Kullanıcılar casper.com.tr’deki konfigüratör sayesinde bilgisayarın parçalarını güçlendirebilecek veya alt modeller ile değiştirebilecek.



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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    The white warrior (Sıradan bir vatandaş ) 23 dk.
    Amd işlemci ,bios güncellemesi, malının arkasında durması ve kaliteli kasaları olsa alırdım. Zaten Casper den beklentilerim bunlar
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    susesa (selim sağlam) 32 dk.
    Casperi dürtüyorum ne zamandır ama AMD4000 serisini getirmeyecek sanırım. Fahiş intele mahkumuz gibi görünüyor
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