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    Xbox Series X'in logosu ortaya çıktı

    Xbox Series X'in logosu, Microsoft'un marka tescil başvurusunda ortaya çıktı. Logoda dikkat değer pek bir şey bulunmuyor.
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    51 dk.
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    Sinema ve Dizi
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Xbox Series X'in logosu ortaya çıktı
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    Microsoft'un yeni nesil konsolu Xbox Series X detaylanmaya devam ediyor. Merakla beklenen konsolun bugün resmi logosu da ortaya çıktı. Microsoft'un ABD Patent ve Marka Ofisi'ne yaptığı marka tescil başvurusunda bulunan logo şöyle:

    Xbox Series X'in logosu ortaya çıktı
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    Xbox Series X'in logosu ortaya çıktı
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    Logoda dikkat çeken pek bir şey olmadığını söyleyebiliriz. Xbox isminin yer almaması ve sadece 'Series X'e odaklanılmış olması ilginç bir nokta olarak değerlendirilebilir. Kullanıcılar bu durumun Lockhart'ı işaret ettiğini düşünüyor.

    Microsoft'un yeni nesilde iki farklı konsol tanıtması bekleniyor. Series X haricinde ayrıca şu anda 'Lockhart' kod adıyla anılan başka bir konsol için de hazırlıklar var. Lockhart'ın daha zayıf bir donanımla ve disk sürücüsü olmadan piyasaya sürülmesi bekleniyor.

    Xbox Series X-PlayStation 5 savaşı bu yıl başlıyor

    Sony ve Microsoft'un yeni nesil konsolları artık neredeyse hazır durumda. Her iki konsol da bu yıl Kasım-Aralık gibi piyasaya sürülecek. PlayStation 5 daha hızlı SSD'siyle dikkat çekerken Xbox Series X ise GPU ve CPU tarafında bir adım önde görünüyor. Ancak elbette bunlar sadece kağıt üzerinde değerler, kullanıcılar seçimlerini yaparken diğer birçok faktörü de hesaba katacak.



    https://www.eurogamer.net/articles/2020-04-22-heres-the-xbox-series-x-logo Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    berbatine (Burak Asan) 26 sn.
    Xbox özel oyun konusunda bir tık gelişirse PS'ı ezip geçer. İnsanlar PS çok şımardı.
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    maximus8282 (maximus ) 36 dk.
    Playstation’ın daha kasası belli değil. Bu nesil xbox geçecek büyük ihtimal. Emin adımlarla ilerliyorlar.
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