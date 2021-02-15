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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yenilenen Chevrolet Bolt, crossover versiyonu Bolt EUV ile birlikte geldi

    2021 Chevrolet Bolt ve Bolt EUV, General Motors'un 25 yılına kadar 30 yeni elektrikli model piyasaya sürme planının bir parçası. İşte yenilenen Bolt ve yeni Bolt EUV'un tasarımı ve özellikleri:
    15 Şubat 2021, 15:30 (2 gün)
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Yenilenen Chevrolet Bolt, crossover versiyonu Bolt EUV ile birlikte geldi
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    Elektrikli araçlar konusunda vites yükselten üreticilerden biri olan General Motors (GM), yeni Chevrolet Bolt ve onun crossover versiyonu Bolt EUV üzerindeki örtüyü kaldırdı.

    2017 yılında piyasaya sürülen Bolt, küresel çapta 100 bin adet satış barajını geçerek mütevazı bir başarı elde etti fakat daha da önemlisi Bolt satın alan müşterilerin yüzde 75'inin ilk kez GM müşterisi olmasıydı. Şimdi Bolt EUV versiyonunu da yanına alan elektrikli model, kendine has tasarımı ve erişilebilir fiyat etiketiyle şirketin 2025 yılına kadar piyasaya süreceği 30 yeni elektrikli araç planının en önemli parçalarından biri olacak.

    2021 Chevrolet Bolt'taki değişimin kapsamlı bir makyaj niteliğinde olduğunu söyleyebiliriz. Bu doğrultuda otomobilin ön bölümü kaput da dahil olmak üzere baştan aşağı değiştirilmiş. İnce LED gündüz farları ve bumerang şeklinde tamponun alt kısmına uzanan yeni aydınlatmalar burada dikkat çeken detaylardan. Ayrıca logonun olduğu bölümdeki panjur görünümlü panelden kurtulunarak bu alana daha sade bir görünüm kazandırılmış.

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    Chevrolet Bolt'taki değişim arka bölümde de devam ediyor. Bagaj kapağı genel yapısını korusa da yenilenmiş ve yeni LED stoplarla donatılmış. Tamponun kenarlarındaki köşeli tasarımdan vazgeçilmiş ve daha yuvarlak bir tasarıma geçiş yapılmış. Ayrıca siyah plastikle gövde rengini ayıran bölümde daha ince reflektörler kullanılmış.

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    Yenilenen Chevrolet Bolt, crossover versiyonu Bolt EUV ile birlikte geldi
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    İç mekanda ise yeni bir direksiyon kullanılmış. Bunun yanı sıra konsol, orta konsol ve koltukların tasarımı değiştirilmiş. Sürücünün hemen önünde 8 inçlik dijital gösterge ekranı mevcut. Konsolun merkezine gömülü olan multimedya ekranı ise 10.2 inç büyüklüğünde. Söz konusu sistem artık kablosuz Apple CarPlay desteğine ve araç içi uygulamalara sahip. Alexa, Spotify vb. uygulamalar bunlara örnek gösterilebilir.

    Yeni Bolt EUV ise fotoğraflardan da görebileceğiniz üzere Bolt'un biraz daha yükseltilmiş hali. Ön bölüm oldukça benzer olsa da LED gündüz farları ve aydınlatmaların birbirinden tamamen ayrı olması gibi ufak farklar mevcut. Yan tarafta ise marşpiyel, omuz çizgisi ve pencerelerin tasarımı dahil her şeyin farklı olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca Bolt EUV'da tavan rayları da bulunuyor.

    Chevrolet Bolt ve Bolt EUV arasındaki en önemli farklardan biri boyutlarda karşımıza çıkıyor. Zira crossover modelin toplam uzunluk olarak 160 mm ve aks mesafesi olarak 74 mm fazlası var. Bu da 993 mm'lik arka bacak mesafesi dahil daha ferah bir yaşam alanına yol açmış. İki modelin diğer ölçüleri büyük oranda birbirine benzer. Maksimum bagaj kapasiteleri de 1600 litre civarında.

    Yenilenen Chevrolet Bolt, crossover versiyonu Bolt EUV ile birlikte geldi
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    İki kardeşin iç mekanları da birbirine benzer olsa da Bolt EUV'daki donanımlar daha cazip. Söz konusu versiyonda kablosuz akıllı telefon şarj ünitesi, panoramik cam tavan, ısıtmalı ve havalandırmalı ön koltuklar, ısıtmalı arka koltuklar gibi ekipmanlar tercih edilebiliyor. Bolt EUV ayrıca şirketin Super Cruise yarı otonom sürüş sistemiyle tercih edilebilen ilk elektrikli otomobili olmasıyla öne çıkıyor.

    2021 Chevrolet Bolt ve Bolt EUV'da 203 beygir güç ve 360 Nm tork üreten bir elektrik motoru bulunuyor. Bu da demek oluyor ki her iki modelde de yalnızca önden çekiş seçeneği mevcut. 65 kWh'lık lityum iyon batarya Bolt'a tek şarjla 416 kilometre sürüş menzili sağlıyor. Daha büyük ve daha ağır olan Bolt EUV'da ise bu değerin 402 kilometre civarında olması bekleniyor. Hızlı şarj özelliği ile Bolt'ta yarım saatte 161 kilometre, Bolt EUV'da ise 153 kilometre menzil elde etmek mümkün.

    2021 Bolt ve Bolt EUV bu yaz satışa sunulacak. Bolt'un fiyatı 31.995 dolardan başlıyor. Bolt EUV ise 33.995 dolarlık fiyatıyla dikkat çekiyor. Bunun yanında crossover'ın ilk etapta Launch Edition isimli versiyonu da sunulacak. Özel jantları, panoramik cam tavanı, aydınlatmalı şarj girişi ve Super Cruise sistemi gibi standart özellikleriyle dikkat çeken bu versiyonun fiyatı da 43.495 dolar olarak açıklandı.



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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    D DMAX0588 2 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Bu Amerikalı dev şirketler Tesla, General Motor,Apple ve Çinli elektrikli araç üreticileri ne zaman Avrupa'ya girecek acaba? Tahminen hepsi 2025 ve ötesine hazırlık yapıyorlar.Eğer uygun vergi oranları olursa (TOGG üretimi belirleyici olabilir) tıpkı akıllı telefonlarda olduğu gibi (Apple,Oppo,Xaomi vb.) artık paradigma değişimi yaşayan otomobil satışlarının liderleri bu firmalar olur.
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    BekirHan (Bekir Han) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Güzel araç. Yani renkler ve zevkler tartışılmaz.
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    CheckVizoR (Seyfo ) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Çok tipsiz bir araç olmuş.
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    TIGERSHARK 2 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    2020 bolt un ön kısmı daha araba gibi bunda uzay aracı gibi bir his var ama iç mekanda bu bariz daha güzel bu arada haberde belirtilmemiş bu bolt 2021 ,bolt 2020 den 4 bin dolar daha UCUZ olacak mış.
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    C cand. 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Keşke türkiyede olsaydı
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