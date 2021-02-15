Hyundai ve Kia ile anlaşamayan Apple'ın otomobil projesine Nissan da yanaşmadı

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Apple'ın elektrikli otomobil projesi konusunda Hyundai ve Kia ile başarısız işbirliği girişimlerinin ardından yeni bir bilgi sızdırıldı. Financial Times'ın raporuna göre Apple, Nissan işbirliği görüşmeleri ilerleme kaydetmeden sonlandırıldı.

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Yayınlana rapora göre Apple'ın, Nissan Motor ile yaptığı görüşmelerin olumsuz sonuçlanmasının en büyük nedenlerinden biri, Japon otomotiv şirketinin otonom araçlar konusunda henüz istenen seviyeye ulaşmamış olması. Dolayısı ile üst yönetim seviyesine ulaşılmadan önce müzakerelerin erken sonlandırıldığı iddia ediliyor. Bir diğer neden olarak da Nissan'ın, kendi tüketici kitlesinin sadakatini olumsuz etkileceğini düşündüğü için, fason üretici statüsüde olmak istememesi.

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Nissan otonom sürüş teknolojilerinden zayıf

Nissan'ın COO'su Ashwani Gupta, Financial Times'a yaptığı açıklamada, şirketin araç geliştirme ve üretme konusundaki tüm çabalarının, markanın kendi müşterilerinin memnuniyetine dönüşmesi gerektiğini söyledi. Nissan'ın otonom sürüş alanında diğer şirketlerle ortaklığa açık olduğu ve şimdilik bu şirketlerden aldığı otonom sürüş teknolojilerini kendi ürünlerine uyarlama planları olduğu belirtiliyor.

Apple ve Nissan arasında bir işbirliği söylentileri kısa bir süre için Nissan hisselerinde bir yükselişe neden oldu. Ancak Reuters ile yapılan bir röportajda Japon üreticinin temsilcileri Apple ile herhangi bir görüşme yapılmadığını söylediler.

https://www.reuters.com/article/us-autos-tech-apple-nissan/nissan-says-not-in-talks-with-apple-over-autonomous-car-project-idUSKBN2AF02N

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