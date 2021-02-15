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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Hyundai ve Kia ile anlaşamayan Apple'ın otomobil projesine Nissan da yanaşmadı

    Elektrikli otomobil projesi için birlikte çalışacağı bir üretici arayan Apple'ın, Japon otomotiv dei Nissan'la da görüşmeleri ilerletemediği ortaya çıktı.
    15 Şubat 2021, 13:30 (2 gün)
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    Otomobil Teknolojileri
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Hyundai ve Kia ile anlaşamayan Apple'ın otomobil projesine Nissan da yanaşmadı
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    Apple'ın elektrikli otomobil projesi konusunda Hyundai ve Kia ile başarısız işbirliği girişimlerinin ardından yeni bir bilgi sızdırıldı. Financial Times'ın raporuna göre Apple, Nissan işbirliği görüşmeleri ilerleme kaydetmeden sonlandırıldı.

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    Ayrıca Bkz. "Tesla Semi elektrikli kamyon, bekleneden az menzil sunan pil ile gelecek"

    Yayınlana rapora göre Apple'ın, Nissan Motor ile yaptığı görüşmelerin olumsuz sonuçlanmasının en büyük nedenlerinden biri, Japon otomotiv şirketinin otonom araçlar konusunda henüz istenen seviyeye ulaşmamış olması. Dolayısı ile üst yönetim seviyesine ulaşılmadan önce müzakerelerin erken sonlandırıldığı iddia ediliyor. Bir diğer neden olarak da Nissan'ın, kendi tüketici kitlesinin sadakatini olumsuz etkileceğini düşündüğü için, fason üretici statüsüde olmak istememesi.

    Hyundai ve Kia ile anlaşamayan Apple'ın otomobil projesine Nissan da yanaşmadı
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    Nissan otonom sürüş teknolojilerinden zayıf

    Nissan'ın COO'su Ashwani Gupta, Financial Times'a yaptığı açıklamada, şirketin araç geliştirme ve üretme konusundaki tüm çabalarının, markanın kendi müşterilerinin memnuniyetine dönüşmesi gerektiğini söyledi. Nissan'ın otonom sürüş alanında diğer şirketlerle ortaklığa açık olduğu ve şimdilik bu şirketlerden aldığı otonom sürüş teknolojilerini kendi ürünlerine uyarlama planları olduğu belirtiliyor.

    Apple ve Nissan arasında bir işbirliği söylentileri kısa bir süre için Nissan hisselerinde bir yükselişe neden oldu. Ancak Reuters ile yapılan bir röportajda Japon üreticinin temsilcileri Apple ile herhangi bir görüşme yapılmadığını söylediler. 



    https://www.reuters.com/article/us-autos-tech-apple-nissan/nissan-says-not-in-talks-with-apple-over-autonomous-car-project-idUSKBN2AF02N Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    java (Kaya Kaya) 2 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bence Tofaş'a gelsinler, bizimkiler Apple ne derse yapar zaten... :)
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    S sultanneb 1 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    işin sonu minicooper olmasında :)
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    papadoc. (faruk uzun) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Toyota ile anlaşsa keşke
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    homebird (Bilen BİLİR) 2 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Apple da haklı! Foxconn gibi firmalara siparişi verip parayı vurmaya alışmış. Amma velakin otomomotiv sektörü "Sipariş vereyim benim için yapsınlar; markayı basar, pahalı fiyata kaktırırım" mantığıyla çalışmaz. Eğer böyle bir beklenti içine girdiyse hiçbir büyük firma fasonculuğa yanaşmaz. Ya Tesla gibi altyapını hazırlayıp kendin işe sıfırdan gireceksin ya da ortaklığa razı olacaksın.

    Ha! illaki fasoncu istiyorum diyorsa, Çinli şirketlere gitsin orada bolca bulur aradığını
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    Holk (Holk Holk) 2 gün ( Mesaj Silindi ) homebird
    Sizce Apple ürünlerinin yazılımı mı yoksa ürünün kendisi mi daha değerlidir? Lavanta herkes yetiştirir ama lavantadan kaliteli parfüm herkes yapamaz...
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    java (Kaya Kaya) 2 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bence Tofaş'a gelsinler, bizimkiler Apple ne derse yapar zaten... :)
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