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    iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yenilenen iPad Pro ve iPad mini'nin canlı görüntüleri sızdırıldı

    Teknoloji blogu yazarı Sonny Dixon, Twitter hesabında, yaklaşan iPad modellerinin fotoğraflarını yayınladı. Görseller, iPad mini'nin yanı sıra yeni nesil iPad Pro'nun da tasarımını ortaya koyuyor.
    09 Nisan 2021, 14:30 (5 gün)
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    iPad
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    2

    Yenilenen iPad Pro ve iPad mini'nin canlı görüntüleri sızdırıldı
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    Geçtiğimiz günlerde, Apple'ın iPad ve MacBook üretiminde yarı iletken kıtlığı nedeniyle sorun yaşayacağına dair söylentiler vardı. Şimdi ise, üç yeni Apple tablet modelinin - iPad mini ve iki boyutta iPad Pro - canlı fotoğrafları ortaya saçıldı.

    Ayrıca Bkz. "Samsung katlanabilir tablet modeli üzerinde çalışıyor"

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    Bu tür modeller genellikle üreticiler tarafından, cihazın son sürümünün piyasaya sürülmesinden kısa bir süre önce tasarımı değerlendirmek için oluşturulur. Her zaman olduğu gibi, iPad mini 6 ve yeni iPad Pro'ların nihai tasarımının modellerden farklı olma ihtimali var, ancak genel olarak bu fotoğraflarda görülebilenler önceki sızıntılarla tutarlı.

    Bu fotoğraflara bakılırsa, iPad mini 6 genel olarak iPad mini 5'in tasarımını geniş çerçeveli ve bugünün standartlarına göre bir Home düğmesi ile koruyacak. İçeriden sızan bilgilere göre, cihaz "biraz daha kalın" görünüyor ve bu da analist Min-Chi Kuo'nun raporuyla çelişiyor. Daha önce iPad mini 6'nın ince çerçeveli 8,5 ila 9 inç boyutlarında bir ekran alacağını söylemişti.

    Yenilenen iPad Pro ve iPad mini'nin canlı görüntüleri sızdırıldı
    Tam Boyutta Gör

    13 Nisan'da tanıtılabilirler

    Yeni iPad Pro tabletler, geçtiğimiz yılın sonlarında yeni MacBook ve Mac mini'de piyasaya sürülen Apple M1 mobil platformunun performansıyla eşleşen en son Apple A14X yonga setine sahip olacak. Ayrıca iPad Pro, önceki iPad Pro'nun ekranından daha parlak ve kontrastı daha yüksek bir mini LED ekran alacak. Tabletlerin üçlü kamera modülüne sahip olacaklarını da belirtelim.

    Son olarak, yeni iPad Pro, hız olarak USB-C'den çok daha hızlı olan; monitörleri, harici sürücüleri ve diğer çevre birimlerini bağlamanıza olanak tanıyan bir Thunderbolt girişine sahip olacak. Apple'ın yeni iPad mini 6 ve iPad Pro'yu 13 Nisan'da piyasaya sürmesi bekleniyor.



    https://appleinsider.com/articles/21/04/08/leaked-images-of-revamped-ipad-pro-and-ipad-mini-show-few-changes
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    E Elektrikliarabasever 5 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Aynı b*kun laciverti :D
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    Schtroumpf Grognon (Schtroumpf Grognon) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Artık editorler konuya tiklatmak icin clickbait kapak resmi koymaktan bile cekinmez oldular.
    Yanıtla +4
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    D DH Misafiri 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Lütfen şu iPad mini 5 fiyatını azaltın daha yeni telefon aldığım için şu anda alamıyorum Ama 2021 de alıcam
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    catik (çağatay atik) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    su miniye bende takildim... yeni kasa mini cok satabilrdin



    eski kasa miniyi en guclu donanim ile de cikarsalar. m1 a14x islemci 8gb ram de koysa



    7.9 inc ekran ve o kasa sanmam ki cok satsin...



    o kasa 8.5-9 inc ekrana cikabilrse o zaman ciddi bir satış gelecektir
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    S sumerler19 4 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Ne kadar büyük bir değişim bekliyorduk ki applenın tarzı belli
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    M mustafacoban (mustafa coban) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    pubg mobile oynayacaklar ipad mini 5 den şaşmayın
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    BalkanGöçmeniBirBey (............ ............) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    kalınlığı 1 mm incelmiştir.

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    Schtroumpf Grognon (Schtroumpf Grognon) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Artık editorler konuya tiklatmak icin clickbait kapak resmi koymaktan bile cekinmez oldular.
    Yanıtla +4
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    E Elektrikliarabasever 5 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Aynı b*kun laciverti :D
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