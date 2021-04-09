Yenilenen iPad Pro ve iPad mini'nin canlı görüntüleri sızdırıldı

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Geçtiğimiz günlerde, Apple'ın iPad ve MacBook üretiminde yarı iletken kıtlığı nedeniyle sorun yaşayacağına dair söylentiler vardı. Şimdi ise, üç yeni Apple tablet modelinin - iPad mini ve iki boyutta iPad Pro - canlı fotoğrafları ortaya saçıldı.

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Bu tür modeller genellikle üreticiler tarafından, cihazın son sürümünün piyasaya sürülmesinden kısa bir süre önce tasarımı değerlendirmek için oluşturulur. Her zaman olduğu gibi, iPad mini 6 ve yeni iPad Pro'ların nihai tasarımının modellerden farklı olma ihtimali var, ancak genel olarak bu fotoğraflarda görülebilenler önceki sızıntılarla tutarlı.

Bu fotoğraflara bakılırsa, iPad mini 6 genel olarak iPad mini 5'in tasarımını geniş çerçeveli ve bugünün standartlarına göre bir Home düğmesi ile koruyacak. İçeriden sızan bilgilere göre, cihaz "biraz daha kalın" görünüyor ve bu da analist Min-Chi Kuo'nun raporuyla çelişiyor. Daha önce iPad mini 6'nın ince çerçeveli 8,5 ila 9 inç boyutlarında bir ekran alacağını söylemişti.

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13 Nisan'da tanıtılabilirler

Yeni iPad Pro tabletler, geçtiğimiz yılın sonlarında yeni MacBook ve Mac mini'de piyasaya sürülen Apple M1 mobil platformunun performansıyla eşleşen en son Apple A14X yonga setine sahip olacak. Ayrıca iPad Pro, önceki iPad Pro'nun ekranından daha parlak ve kontrastı daha yüksek bir mini LED ekran alacak. Tabletlerin üçlü kamera modülüne sahip olacaklarını da belirtelim.

Son olarak, yeni iPad Pro, hız olarak USB-C'den çok daha hızlı olan; monitörleri, harici sürücüleri ve diğer çevre birimlerini bağlamanıza olanak tanıyan bir Thunderbolt girişine sahip olacak. Apple'ın yeni iPad mini 6 ve iPad Pro'yu 13 Nisan'da piyasaya sürmesi bekleniyor.

https://appleinsider.com/articles/21/04/08/leaked-images-of-revamped-ipad-pro-and-ipad-mini-show-few-changes

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