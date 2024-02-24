2024 model Galaxy Tab S6 Lite ortaya çıktı

Galaxy Tab S6 Lite yakında yenilenebilir
Global Certficiation Forum’da Samsung'un yeni bir cihazı ortaya çıktı. SM-P625 kod adına sahip olan cihazın yeni bir Galaxy Tab S6 Lite olduğu düşünülüyor. Bu foruma göre 2024 model Galaxy Tab S6 Lite'ın, 4G bağlantısını destekleyecek bir modeli olacak. GCF’de cihaz hakkında başka bir bilgi bulunmuyor ancak cihaz, geçtiğimiz haftalarda Geekbench platformunda gözükmüştü.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.