2024 model Galaxy Tab S6 Lite ortaya çıktı

2020 yılında tanıtılan Galaxy Tab S6 Lite, uygun fiyatı ve dikkat çeken kalem deneyimiyle Samsung’un en başarılı tabletlerinden biri olmayı başarmıştı. Tablette kullanılan Exynos 9611 işlemcisinin performans anlamında yetersiz olması nedeniyle Samsung, 2022 yılında Tab S6 Lite’ın Snapdragon 720G/732G işlemcilerini kullanan yeni versiyonlarını tanıtmıştı. Görünüşe göre firma, bu hamleyi bir kez daha yapacak.

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Galaxy Tab S6 Lite yakında yenilenebilir

Global Certficiation Forum’da Samsung'un yeni bir cihazı ortaya çıktı. SM-P625 kod adına sahip olan cihazın yeni bir Galaxy Tab S6 Lite olduğu düşünülüyor. Bu foruma göre 2024 model Galaxy Tab S6 Lite'ın, 4G bağlantısını destekleyecek bir modeli olacak. GCF’de cihaz hakkında başka bir bilgi bulunmuyor ancak cihaz, geçtiğimiz haftalarda Geekbench platformunda gözükmüştü.

Tam Boyutta Gör Samsung’un SM-P620 kod adlı bir cihazı, geçtiğimiz haftalarda dünyanın en başarılı benchmark platformlarından olan Geekbench’te gözükmüştü. Platformun verilerine göre 2024 model Galaxy Tab S6 Lite’ın Wi-Fi versiyonu Exynos 1280 yonga setinden güç alacak ve 4GB belleğe sahip olacak. Ayrıca cihazın Android 14 işletim sistemini kullandığı da platformda gözüküyor. Samsung iddialar hakkında bir açıklama yapmadı ancak uygun fiyatlı Galaxy Tab S6 Lite’ın çok yakında yenilenmesi bekleniyor.

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Yenilenmiş Galaxy Tab S6 Lite yakında tanıtılabilir