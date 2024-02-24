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    Anlık Bildirim

    2024 model Galaxy Tab S6 Lite ortaya çıktı

    Samsung’un en başarılı tabletlerinden olan Galaxy Tab S6 Lite, bir kez daha yenilenebilir. 2020 yılında tanıtılan ve 2022 yılında yenilenen tabletin yeni bir versiyonu Geekbench platformunda gözüktü.
    Galaxy Tab S6 Lite
    2020 yılında tanıtılan Galaxy Tab S6 Lite, uygun fiyatı ve dikkat çeken kalem deneyimiyle Samsung’un en başarılı tabletlerinden biri olmayı başarmıştı. Tablette kullanılan Exynos 9611 işlemcisinin performans anlamında yetersiz olması nedeniyle Samsung, 2022 yılında Tab S6 Lite’ın Snapdragon 720G/732G işlemcilerini kullanan yeni versiyonlarını tanıtmıştı. Görünüşe göre firma, bu hamleyi bir kez daha yapacak.

    Galaxy Tab S6 Lite yakında yenilenebilir

    Global Certficiation Forum’da Samsung'un yeni bir cihazı ortaya çıktı. SM-P625 kod adına sahip olan cihazın yeni bir Galaxy Tab S6 Lite olduğu düşünülüyor. Bu foruma göre 2024 model Galaxy Tab S6 Lite'ın, 4G bağlantısını destekleyecek bir modeli olacak. GCF’de cihaz hakkında başka bir bilgi bulunmuyor ancak cihaz, geçtiğimiz haftalarda Geekbench platformunda gözükmüştü.

    Geekbench - Galaxy Tab S6 Lite (2024) Tam Boyutta Gör
    Samsung’un SM-P620 kod adlı bir cihazı, geçtiğimiz haftalarda dünyanın en başarılı benchmark platformlarından olan Geekbench’te gözükmüştü. Platformun verilerine göre 2024 model Galaxy Tab S6 Lite’ın Wi-Fi versiyonu Exynos 1280 yonga setinden güç alacak ve 4GB belleğe sahip olacak. Ayrıca cihazın Android 14 işletim sistemini kullandığı da platformda gözüküyor. Samsung iddialar hakkında bir açıklama yapmadı ancak uygun fiyatlı Galaxy Tab S6 Lite’ın çok yakında yenilenmesi bekleniyor.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 2 gün önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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