Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2024 görselleri karşınızda

Tam Boyutta Gör Samsung’un amiral gemisi Galaxy Tab S tablet serisi onuncu nesline geçiş yapmayı beklerken, firma gelişmekte olan pazarları da unutmuyor. Bütçe dostu Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2024 için geri sayım devam ediyor.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2024 neler sunacak?

Samsung Galaxy Tab S6 Lite modeli aslında 2020 ve 2022 yıllarında iki kez piyasaya çıkmıştı. Şimdi ise aynı tablet modelinin üçüncü versiyonu hazırlanıyor. Samsung tarihinde ender görülen bu durumun sebebi ise tüketici ilgisi.

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Kurum onaylarına başvuru yapan Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2024 modelinde 10.4 inçlik LCD ekran, 2000x1200 piksel çözünürlük, 8MP arka kamera, 5MP ön kamera, Exynos 1280 yonga seti, 4GB RAM, 64GB depolama, Wi-Fi, opsiyonel LTE şeklinde özellikler olması bekleniyor. Fiyat ise 400-450 Euro aralığında olacak.

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Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2024 çok yakın