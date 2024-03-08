Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2024 görselleri karşınızda

Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2024 neler sunacak?
Samsung Galaxy Tab S6 Lite modeli aslında 2020 ve 2022 yıllarında iki kez piyasaya çıkmıştı. Şimdi ise aynı tablet modelinin üçüncü versiyonu hazırlanıyor. Samsung tarihinde ender görülen bu durumun sebebi ise tüketici ilgisi.
Kurum onaylarına başvuru yapan Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2024 modelinde 10.4 inçlik LCD ekran, 2000x1200 piksel çözünürlük, 8MP arka kamera, 5MP ön kamera, Exynos 1280 yonga seti, 4GB RAM, 64GB depolama, Wi-Fi, opsiyonel LTE şeklinde özellikler olması bekleniyor. Fiyat ise 400-450 Euro aralığında olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.