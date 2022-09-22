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    Yerli eğitim uçağı Hürkuş'un yurt dışına ilk teslimatı yapılıyor

    Yerli eğitim uçağı Hürkuş'un Nijer ve Çad'a teslimatları önümüzdeki aylarda yapılacak. Hürkuş özellikleri ve Hürkuş hakkında detaylar haberimizde.                   

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    Yerli eğitim uçağı Hürkuş'un yurt dışına ilk teslimatı yapılıyor
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    Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ)tarafından geliştirilen yeni nesil temel eğitim uçağı Hürkuş’un yurt dışına ilk teslimatı için sayılı günler kaldı. Hürkuş ilk olarak bu sene sonunda Nijer’e ardından Çad’a teslim edilecek.

    TUSAŞ Uçak Genel Müdür Yardımcısı Atilla Doğan, yıl sonuna kadar Nijer’e 2 adet Hürkuş, 2023’ün ilk çeyreğinde ise Çad’a 3 adet Hürkuş uçağın teslimatını tamamlayacaklarını açıkladı.

    TUSAŞ tarafından Nijer ve Çad’ın pilotlarına yönelik eğitimin bir bölümü tamamlandı. Kabul uçuşu yapabilecek pilotlar hazır hale geldi. Eğitim ve bakım personellerinin de eğitimleri tamamlandı. Uçakların teslimatına yakın tarihlerde, tazeleme eğitimi adı verilen eğitimler yapılacak. Uçakların teslimatı sonrasında uçuş ve bakım için TUSAŞ personeli de gönderilecek.

    Hürkuş’un Afrika’da potansiyeli olduğunu ifade eden TUSAŞ Uçak Genel Müdür Yardımcısı Atilla Doğan, “Çok yakından görüştüğümüz, görüşmelerimizde belli mesafe aldığımız ülkeler var. Hürkuş'ta ciddi bir potansiyel görüyoruz. Eğitim uçağı yanında görev uçağı dediğimiz kamera entegrasyonlu, belli mühimmatları atabilir versiyonunun Afrika'da çok güzel bir potansiyeli var. Bazı potansiyel müşterilerin ilk teslimatları beklediklerini de biliyoruz. İlk uçakları Nijer ve Çad’a verdikten, kullanımı başladıktan sonra geri dönüşlerin iyi olacağını biliyoruz. Sonrasında ilave siparişlerin hem Nijer ve Çad'dan hem de diğer potansiyel ülkelerden geleceğini biliyoruz." dedi.

    Yeni Nesil Temel Eğitim Uçağı Hürkuş

    Yerli eğitim uçağı Hürkuş, intibak, görerek, aletli uçuş, seyrüsefer, gece ve kol uçuşu eğitimleri yapılıyor. Gndüz ve gece görev yapabilme kabiliyetine sahip. Hürkuş, TUSAŞ tarafından tasarlanan özgün kanat profilli 1600 SHP turboprop motor ile uçuyor. Beş palli alüminyum pervanesi bulunuyor. Ters uçuş kabiliyetine sahip. Kokpiti ergonomik yapıda. Anti-G sistemi ile iklimlendirme sistemine sahip. Yüksek dayanıklı iniş takımı ve Hands-On-Throttle and Stick sistemi barındırıyor.

    Hürkuş Özellikleri
    Maksimum seyir hızı     310 KCAS (574km/sa)
    Perdövites Hızı (İniş Konfigürasyonu) 77 KCAS (143 km/sa)
    Azami Servis İrtifası 34700 ft (10577 m)
    Maksimum Tırmanma Hızı (@deniz seviyesi) 4370 ft/dk (22 m/s
    Maksimum Havada Kalma Süresi (@15.000 ft) 4 sa 15 dk
    Maksimum Menzil (@15.000 ft) 798 Deniz Mili (1478 km)
    Kalkış Mesafesi (@deniz seviyesi) 1605 ft (489 m)
    İniş Mesafesi (@deniz seviyesi) 1945 ft (593 m)
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    M
    makine26 2 gün önce

    lexus çakması

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