SSB Başkanı İsmail Demir'den Altay tankı hakkında açıklama

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Güney Afrika'nın başkenti Pretorya'daki Afrika Havacılık ve Savunma Fuarı AAD 2022’ye katılan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Altay tankı hakkında son durumu açıkladı.

BMC tarafından geliştirilen Altay Ana Muharebe Tankı’nda kullanılması için Kore'den Türkiye’ye güç grubu teslim edilmiş ve testlere başlanmıştı. İsmail Demir, testlerin ardından motorda bazı düzeltmeler yapılması gerektiği ve bu çalışmaların yapıldığını söyledi. Tedarik anlaşmasının yapılmasıyla birlikte önümüzdeki yıl Altay tankının seri üretimine başlanması planlanıyor.

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İsmail Demir, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

“Malum bahsettiğimiz bir ülke vardı, oradan gelen güç paketini entegre ettik. Çok geniş ölçüde testler yaptık, testlerden geri bildirimler aldık. Belirli düzeltmeler olması gereken yerlerde faaliyetler başladı, o mesele iyi gidiyor. Seri üretimle ilgili belirli anlaşmalar yapıldığı aşamada üretime geçebilecek durumda olacağız. Yani bunun ilk aşaması güç paketinin ilk prototiplerinin alınması, entegre ve test edilmesiydi. Bu adımlar başarıyla devam etti hatta sonuçlanmaya çok yakın diyebiliriz. Ondan sonra siparişin belli bir miktara bağlanıp, getirilip, seri üretimin başlaması var. O da önümüzdeki yıl olacak bir işlem."

2024'te yerli motorun entegrasyon çalışmaları başlayacak

Altay tankının ilk seri üretim versiyonlarında Doosan ve S&T Dynamics tarafından geliştirilen motor ve şanzımanlar kullanılacak. BMCPower’ın yerli ve milli olarak üreteceği 1500 beygirlik Batu güç grubunun Altay tankına entegrasyon çalışmalarının 2024’te başlaması planlanıyor.

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