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    Alternatif Enerji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yerli elektrik üretiminde rekor kırıldı

    3 Eylül 2020 tarihinde Türkiye'de elektrik üretim ve tüketim rekoru kırıldı. Günlük elektrik üretim rekoru 2 yıl sonra kırıldı. Enerji Bakanı Fatih Dönmez konuyla ilgili paylaşım yaptı.
    3 gün
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    Alternatif Enerji
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Yerli elektrik üretiminde rekor kırıldı
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    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 3 Eylül 2020 tarihinde elektrik üretiminde rekor kırıldığını açıkladı. Aynı gün saatlik elektrik tüketiminde de en yüksek değere ulaşıldı.

    Bakan Dönmez’in açıklamalarına göre 3 Eylül’de Türkiye’de 1 milyar 7 milyon 331 bin kilovatsaat elektrik üretimi yapıldı. Önceki rekor 2 Ağustos 2018’de 1 milyar 6 milyon 642 bin kilovatsaat ile kırılmıştı.

    3 Eylül 2020 saat 14:00’te 49 milyon 556 bin kilovatsaat elektrik tüketildi. Bu da rekor olarak kayıtlara geçti.

    Bakan Dönmez yaptığı paylaşımda, “Salgına rağmen günlük/saatlik elektrik üretiminde yeni rekorlarla Türkiye’nin enerjisine enerji kattık.” sözlerine yer verdi.



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    alito (A. Teyfik Görmez) 3 gün en beğenilen
    Faturaya indirim olarak yansımadıktan sonra, isterse 10 kere rekor kırsın kime ne.
    3 Yanıt Yanıtla +34
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    sudden_44 (King Slayer) 3 gün alito
    Aman böyle kalsın . Ses etme zam yaparlar felan . Nere bereketlense halka zam olarak dönüyor
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    gun (Gün Oksay) 3 gün
    Ekonominin öncü göstergesi elektrik tüketimidir zira elektrik tüketimi esasen sanayi sayesinde yükselir.



    Demek ki işler iyi gidiyor üretim yani ekonomide ama oturması zaman alır.
    Ekonominin öncü göstergesi elektrik tüketimidir zira elektrik tüketimi esasen sanayi sayesinde yükselir. Demek ki işler iyi gidiyor üretim y...
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    carloska (ERHAN YILMAZ) 2 gün (düzenlendi)
    bu ülkede halka yansıyan iyi bişi olmaz arkadaşlar boşuna hayal kurmayın...



    Güneşten 3 milyar 750 milyon TL rant



    Güneş enerjisi ihalesine kilovatsaat başına Portekiz’de 0.01316 dolar ödenirken, Türkiye’de bu fiyat 0.0699 dolar oldu. Böylece ihaleyi alan şirkete 15 yıl içinde 500 milyon dolar kâr sağlandı.



    https://www.sozcu.com.tr/2020/ekonomi/gunesten-3-milyar-750-milyon-tl-rant-6029434/
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    Bay Robot ( tunc) 2 gün
    Elektriğe zamda da rekor kırıldı.
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    SEO19 (EEEE 55555) 2 gün
    toprağın kurdun kuşun hakkı olan suyu siz borudan geçirin
    işte bu yüzden Allah ta hepimizi iğne deliğinde geçirecek !
    al işte seller birden böyle olur !
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    omer1739 (ömer er) 2 gün SEO19
    Dostum sen suyu dereden mi içiyon acaba
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    TokerCraft (Efkan TOKER) 3 gün
    Türkiye kendi içinde kendi rekorunu kırmış, başka kime göre bir rekor ki bu, hani kuzey koreyi mi geçmişiz nedir, propaganda kokan hareketler bunlar.
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    alfa-x 3 gün
    Yerli Panel fabrikasından sonra daha çook rekorlar gelecektir ,En çevreci üretime destek olanlara tebrikler , bence en stratejik yatırım budur çünkü bizde güneş bol .)
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    dmclskn 3 gün (düzenlendi)
    Kömür linyit ile filtresiz çalışan termik santrallere para verdiler filtre takın diye taktılar mı hayır.

    Çöken kömür madenleri vs saymıyorum. Bu şekilde ürettikleri elektrik yerin dibine batsın. Giresun sel sebebi hidroelektrik santralleri yapımı. Ölen insanların kanı karışmış elektriğe.



    Elektrik üretimini sanayiye bağlayanlar kendine şunu sorsun ihtiyacından fazla doğalgaz alıp üretmek zorunda kalsaydın sen de üretirdin.



    Ankara-Pursaklarda öyle ki Esenboğa Havalimanına çok yakın protokol yolu da oradan geçer zırt pırt elektrik kesilir.
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    trakyAli-1986 (ali ) 3 gün
    Faturalar da rekor kırıyor
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    firat_kilic 3 gün (düzenlendi)
    Panellleri yerli firmaya istanbul elektrik faturalarını CLK (cengiz-limak-kolin'e) ya ödüyor faturaları pannelleri yapan firmada CLKdaki kolin. ntv.com.tr/... Kalyon-Hanwha Ortak Girişim Grubu // Hanwha : Samsung Techwin olarak kurulan Hanwha Techwin bir gözetim ve optoelektronik şirketidir. Hanwha Group'un bir yan kuruluşudur. Şirketin 4.501 çalışanı vardır ve merkezi Güney Kore'de bulunmaktadır. G.kore KF-X / TF-X projesi gibi... bu işlerin arka planında ingiltere de var demek ki... amerika da olmalı. sozcu.com.tr/... kar büyük olunca milletten de ısırılıp finansman sağlanınca kurtlar anlaşamamış demek ki. Cemaat yapılanması hesabı milletten para toplama metodları gelişiyor (örneğin: BES emeklilik..) ama yine geri dönüm yok. (vefa dedikleri bi kolanya bi peçete maske oda vampir kanı emerken ölüp hasat bozulmasın diye ve kurban umutla yaşar...)


    Eğer paneli dışarıdan getirirsen 3milyar$+ maliyet olacak.(Evde bile bazı bitki meyve boyaları ile panel yapılabilir.) Fabrikayı nasıl olsa milletten alınan para ile yaparsın katkı destek yandaş iktidardan istediğin tarihte faturaya yansıtırsın. ÖTVde olduğu gibi. ÖTV=Geçici deprem vergisiydi kalıcı oldu. Yani milletten al yap ve yansıtma. Sürekli borçlanacak bir şey bul kendine iş çıkar ve aldığını geri dönme. Millet güneş ise bunlarda karadelik. Olmadığını ispatlasınlar görelim öyle inanalım. Benim inancım basit değil öyle !
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    khrmndgn (Kahraman Doğan) 3 gün
    ısınan trafoyu esnafın verdiği buz kalıbı ile soğutan aynı trafoyu yerin altına inşaa ederek ısınmasına sebep olan mühendis ve esnafın klima alalım, işlerimiz aksıyor teklifini reddeden firmayı allah bildiği gibi yapsın.
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    231407 (Barış Özdemir) 3 gün
    güzel yenilenebilir enerjiye yatırıma devam
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    3539 kez okundu.
    15 kişi, toplam 15 yorum yazdı.

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