Yerli elektrik üretiminde rekor kırıldı

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 3 Eylül 2020 tarihinde elektrik üretiminde rekor kırıldığını açıkladı. Aynı gün saatlik elektrik tüketiminde de en yüksek değere ulaşıldı.

Bakan Dönmez’in açıklamalarına göre 3 Eylül’de Türkiye’de 1 milyar 7 milyon 331 bin kilovatsaat elektrik üretimi yapıldı. Önceki rekor 2 Ağustos 2018’de 1 milyar 6 milyon 642 bin kilovatsaat ile kırılmıştı.

3 Eylül 2020 saat 14:00’te 49 milyon 556 bin kilovatsaat elektrik tüketildi. Bu da rekor olarak kayıtlara geçti.

Bakan Dönmez yaptığı paylaşımda, “Salgına rağmen günlük/saatlik elektrik üretiminde yeni rekorlarla Türkiye’nin enerjisine enerji kattık.” sözlerine yer verdi.

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