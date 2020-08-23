Lucid Motors'un elektrikli SUV'si ortaya çıktı

Lucid Motors, birkaç yıl önce lanse ettiği lüks elektrikli sedan otomobilinin "üretim versiyonunu" önümüzdeki ay tanıtacak. Görünüşe bakılırsa 9 Eylül'deki etkinlikte sadece Air modeliyle tanışmayabiliriz.İlginizi Çekebilir Lucid Air, Tesla'yı gölgede bırakma yolunda: 1 dakikalık şarjla 32 km menzil
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Şirketin Tesla Model X'e rakip olarak tasarladığı elektrikli SUV modeli sürpriz bir şekilde ortaya çıktı. Aracın ismi henüz belli değil ancak oldukça agresif bir tasarıma sahip gibi görünüyor.
Çekimde görüntülendi
Lucid SUV'nin boyutlarına bakılırsa otomobil, Air ile aynı platformu paylaşıyor. Şirket, önümüzdeki ayki etkinlikte bu aracı da duyurabilir. Zira kısa süre önce Kaliforniya'da bir tanıtım filmi çekildi.
Lucid Air, 1 dakikalık şarjla 32 km kilometre yol yapabilecek. Eylül'ün ikinci haftasında elektrikli sedanla ilgili merak edilen tüm detayları öğreneceğiz. Prototipi görüntülenen Lucid SUV'nin de aynı lansman kapsamında sahneye çıkması hiç sürpriz olmayacak.
https://electrek.co/2020/08/18/lucid-electric-suv-prototype-spotted-ahead-launch Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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