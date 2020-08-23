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    Lucid Motors'un elektrikli SUV'si ortaya çıktı

    Lucid Motors önümüzdeki ay düzenleyeceği etkinlikte Air isimli elektrikli sedan otomobilinin üretim versiyonunu tanıtacak. Lansmana sayılı günler kala şirketin elektrikli SUV modeli de görüntülendi.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Lucid Motors'un elektrikli SUV'si ortaya çıktı
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    Lucid Motors, birkaç yıl önce lanse ettiği lüks elektrikli sedan otomobilinin "üretim versiyonunu" önümüzdeki ay tanıtacak. Görünüşe bakılırsa 9 Eylül'deki etkinlikte sadece Air modeliyle tanışmayabiliriz.

    İlginizi Çekebilir Avatar Lucid Air, Tesla'yı gölgede bırakma yolunda: 1 dakikalık şarjla 32 km menzil

    Ayrıca Bkz. "Lucid Air, Tesla'yı gölgede bırakma yolunda: 1 dakikalık şarjla 32 km menzil"

    Şirketin Tesla Model X'e rakip olarak tasarladığı elektrikli SUV modeli sürpriz bir şekilde ortaya çıktı. Aracın ismi henüz belli değil ancak oldukça agresif bir tasarıma sahip gibi görünüyor.

    Lucid Motors'un elektrikli SUV'si ortaya çıktı
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    Çekimde görüntülendi

    Lucid SUV'nin boyutlarına bakılırsa otomobil, Air ile aynı platformu paylaşıyor. Şirket, önümüzdeki ayki etkinlikte bu aracı da duyurabilir. Zira kısa süre önce Kaliforniya'da bir tanıtım filmi çekildi.

    Lucid Motors'un elektrikli SUV'si ortaya çıktı
    Tam Boyutta Gör

    Lucid Air, 1 dakikalık şarjla 32 km kilometre yol yapabilecek. Eylül'ün ikinci haftasında elektrikli sedanla ilgili merak edilen tüm detayları öğreneceğiz. Prototipi görüntülenen Lucid SUV'nin de aynı lansman kapsamında sahneye çıkması hiç sürpriz olmayacak.



    https://electrek.co/2020/08/18/lucid-electric-suv-prototype-spotted-ahead-launch Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    Elektrikliarabasever 2 gün
    Oha güzel duruyor
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