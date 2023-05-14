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    Dünyanın ilk enerji tesisi odaklı kripto parası Konya’dan çıkıyor

    Konya’nın Selçuklu ilçesinde kurulu güneş panelleriyle elektrik üreten Energreen, piyasaya süreceği kripto para ile herkesin bu üretime ortak olmasını ve gelir kazanmasını amaçlıyor.
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    Bugüne kadar dolara, altına veya kripto madenciliğe odaklı kripto paralar görmüştük ancak ilk kez bir enerji tesisini temel alan kripto para projesi sahaya çıkıyor. Üstelik Konya’nın Selçuklu ilçesinde kurulu güneş panelleriyle.

    Energreen nedir?

    Energreen adıyla kurulan şirketin bünyesindeki kripto para projesi, güneş enerjisi yatırımlarını herkese açmak ve kazan-kazan stratejisi uygulamak istiyor. Selçuklu ilçesinde 112 bin metre karelik alanda kurulu 4.4 megawatt gücündeki güneş enerjisi tarlası bu proje için kullanılacak.

    Energreen kripto parasını satın alanlar enerji üretimine ortak olacak ve aylık 42 bin dolarlık gelirden pay alacak. Bunun için proje çıkışı sonrasında ellerinde bulunan Energreen paralarını birikim havuzlarına kilitlemeleri gerekiyor.

    Firma verdiği bilgilere göre yaklaşık 500 bin dolarlık bir özel satış turu gerçekleştirdi. 22 Mayıs tarihinde GAMI platformu üzerinde 500 bin dolarlık herkese açık bir ön satış gerçekleşecek. Yaz aylarında ise projenin borsalara çıkması bekleniyor. Firmanın kurucusu ise daha önce Saran grubunda görev yapmış Tarkan Özballar.

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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    V
    versamaxx 1 gün önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 4 gün önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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