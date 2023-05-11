USDT ilk çeyrekte 1.48 milyar dolar kâr etti

USDT rekor kazandırdı
Yatırımcının dalgalanmalardan kaçınmak için güvenli liman olarak gördüğü ancak zaman zaman dengesinin bozulması ile zaman zaman karşılıksız basım suçlamaları ile gündeme gelen USDT yoluna devam ediyor. Tether firması varlığına varlık katıyor.
USDT karşılığını Dolar olarak veya kripto varlık olarak mutlaka ABD Hazinesinde sakladığını sürekli dile getiren Tether, yılın ilk çeyreğinde 1.48 milyar dolar net kâr elde etti. Firmanın toplam nakit akışı da 2.44 milyar dolara yükseldi.
Firmanın elindeki konsolide varlıkların toplam değeri 82 milyar dolara ulaştı. Bunun 79.3 milyar doları konsolide yükümlülüklerden oluşuyor. Yüzde 4 oranında altın tutan firma yüzde 2 oranında da Bitcoin sahibi. Yılın ikinci çeyreği için de oldukça pozitif bir beklenti mevcut.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
TCG Anadolu uçak gemisi değil ki zaten
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.