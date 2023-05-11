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    Anlık Bildirim

    USDT ilk çeyrekte 1.48 milyar dolar kâr etti

    Kripto para dünyasının en büyük stabil parası USDT, sahibi Tether firmasına servet kazandırıyor. Yılın ilk çeyreğinde Tether varlıklarında yüzde 20 civarında artış yaşandı.
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    Stabil kripto para dendiğinde ilk akla gelen ve pazarın en büyüğü olan USDT, sahibine de servet kazandırıyor. USDT işletmesi ile sorumlu Tether firması 2023 yılının ilk çeyreğini rekor kâr ile kapattı.

    USDT rekor kazandırdı

    Yatırımcının dalgalanmalardan kaçınmak için güvenli liman olarak gördüğü ancak zaman zaman dengesinin bozulması ile zaman zaman karşılıksız basım suçlamaları ile gündeme gelen USDT yoluna devam ediyor. Tether firması varlığına varlık katıyor.

    USDT karşılığını Dolar olarak veya kripto varlık olarak mutlaka ABD Hazinesinde sakladığını sürekli dile getiren Tether, yılın ilk çeyreğinde 1.48 milyar dolar net kâr elde etti. Firmanın toplam nakit akışı da 2.44 milyar dolara yükseldi.

    Firmanın elindeki konsolide varlıkların toplam değeri 82 milyar dolara ulaştı. Bunun 79.3 milyar doları konsolide yükümlülüklerden oluşuyor. Yüzde 4 oranında altın tutan firma yüzde 2 oranında da Bitcoin sahibi. Yılın ikinci çeyreği için de oldukça pozitif bir beklenti mevcut.

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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

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    rocky_balbao 1 gün önce

    TCG Anadolu uçak gemisi değil ki zaten

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    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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