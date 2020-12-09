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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yerli girişimden yapay zeka destekli ilk grip asistanı: FluAI

    FluAI uygulaması boğazınızın görseli ile verdiğiniz semptomatik bilgileri bir araya getirerek yapay zeka üzerinden analiz yapıyor ve çeşitli önerilerde bulunuyor.
    1 hf.
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    Mobil Uygulamalar
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Yerli girişimden yapay zeka destekli ilk grip asistanı: FluAI
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    Yusuf Yeşil tarafından tıp ve teknolojiyi biraraya getirmek amacıyla 2015 yılında hayata geçirilen Yeşil Science girişimi önemli işler yapmaya devam ediyor. Dünyanın yapay zeka destekli ilk grip asistanı FluAI karşınızda.

    FluAI neler sunuyor?

    FluAI uygulaması boğazınızın resmini çekerek sizden aldığı bazı semptom bilgileri üzerinden veri işlemesi yapıyor. Daha sonra bu işlediği verilerle hastalığınızı tahmin etmeye çalışıyor ve çeşitli önerilerde bulunuyor.

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    Uygulamayı kullanmak için kamerayı bir ayna yardımıyla boğazınıza tutarak fotoğraf çekmeniz gerekiyor. Sonrasında uygulama sizi yönlendiriyor. Yeşil Science özellikle pandemi dönemi ile birlikte daha da tedirgin hale gelen insanlar için en azından bir fikir verme amacını taşıyor. Diğer taraftan gereksiz antibiyotik kullanımının da önüne geçmeyi planlıyor.

    FluAI uygulaması Nvidia, TÜSİAD gibi bir çok kurumun programına girmiş durumda. Hali hazırda bir klinik çalışması da devam ediyor ve yakın zamanda bu çalışmanın sonuçları yayınlanacak. Uygulama ilk analizi ücretsiz yapıyor ancak sonrasında tek analiz 8.99TL veya aylık 24.90TL abonelik şeklinde ücretlendirme mevcut.

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    FluAI - Check the Flu FluAI - Check the Flu FluAI - Check the Flu FluAI - Check the Flu Yusuf Yesil Tıp Ücretsiz 30.6 MB



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    cand. 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen Mion
    Sadece ülkeye yapmıyor ki yurtdışına da açılıyor adam ingilteredeki adam GripAsistan olarak mı aratacak
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    NeroWin (Ahmet Hakan Kablama) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Uygulamayı geliştiren ekibi tanıyorum. Benzer farklı ekiplerle de çalıştım ancak gerçekten Yeşil Science ekibi çok kıymetli ve dışarıya karşı şov yapmadan elinden gelenin en iyisini yapan çok kaliteli insanlardan oluşuyor. Umarım bu ve diğer uygulamaları başarılı olur.
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    ssbrutality (Okan Günaydın ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    öff
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    231407 (Barış Özdemir) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    ülkemizde değerli girişimlerin yoluna devam ettiğini görmek güzel.
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    Mion 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    şu özenti yabancı isimleri bırakın artık! madem yerli adı da yerli olmalı!
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    cand. 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Mion
    Sadece ülkeye yapmıyor ki yurtdışına da açılıyor adam ingilteredeki adam GripAsistan olarak mı aratacak
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    ultra sonic 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    sevdim bu uygulamayı eğer yeterince doğru bilgi veriyorsa kullanılır
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