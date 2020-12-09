Yerli girişimden yapay zeka destekli ilk grip asistanı: FluAI

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Yusuf Yeşil tarafından tıp ve teknolojiyi biraraya getirmek amacıyla 2015 yılında hayata geçirilen Yeşil Science girişimi önemli işler yapmaya devam ediyor. Dünyanın yapay zeka destekli ilk grip asistanı FluAI karşınızda.

FluAI neler sunuyor?

FluAI uygulaması boğazınızın resmini çekerek sizden aldığı bazı semptom bilgileri üzerinden veri işlemesi yapıyor. Daha sonra bu işlediği verilerle hastalığınızı tahmin etmeye çalışıyor ve çeşitli önerilerde bulunuyor.

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Uygulamayı kullanmak için kamerayı bir ayna yardımıyla boğazınıza tutarak fotoğraf çekmeniz gerekiyor. Sonrasında uygulama sizi yönlendiriyor. Yeşil Science özellikle pandemi dönemi ile birlikte daha da tedirgin hale gelen insanlar için en azından bir fikir verme amacını taşıyor. Diğer taraftan gereksiz antibiyotik kullanımının da önüne geçmeyi planlıyor.

FluAI uygulaması Nvidia, TÜSİAD gibi bir çok kurumun programına girmiş durumda. Hali hazırda bir klinik çalışması da devam ediyor ve yakın zamanda bu çalışmanın sonuçları yayınlanacak. Uygulama ilk analizi ücretsiz yapıyor ancak sonrasında tek analiz 8.99TL veya aylık 24.90TL abonelik şeklinde ücretlendirme mevcut.

FluAI - Check the flu Yesil Science AI | XR Tıp Ücretsiz 15M

FluAI - Check the Flu Yusuf Yesil Tıp Ücretsiz 30.6 MB

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