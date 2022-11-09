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    Yerli kanser aşısında hayvan deneyleri aşamasına geçildi

    Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi bünyesinde geliştirilen, hücresel immün tedavisinde kullanılacak aşının laboratuvar çalışmaları başarıyla tamamlandı. Aşıda CRISPR-CAR T teknolojisi kullanılıyor.
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    Yerli kanser aşısında hayvan deneyi aşamasına geçildi Tam Boyutta Gör
    Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi bünyesinde geliştirilen ve kanser hastalarına umut olacak hücresel immün tedavisinde kullanılacak aşı çalışmalarının laboratuvar aşaması tamamlandı. Şimdi hayvan deneyi aşamasına geçiliyor.

    Hayvan deneyi aşamasının ardından insanlarda test edilecek

    Aşının laboratuvar çalışmalarında zararlı etkileri olmadığı gözlemlendi. Sıradaki çalışma olarak deney hayvanları üzerinde testler yapılacak ve aşının etkileri gözlemlenecek. Yaklaşık olarak 12 ay sürmesi beklenen bu aşamanın ardından olumsuz etki gözlemlenmezse klinik çalışmalara geçilecek. Faz1 aşamasında gönüllü kişilere uygulanacak.

    Yerli kanser aşısında hayvan deneyi aşamasına geçildi Tam Boyutta Gör

    Aşı kanser hücrelerine karşı nasıl etki gösteriyor?

    CRISPR-CAR T teknolojisi yani genom düzenleme yöntemiyle geliştirilen aşının, kanseri tamamen ortadan kaldırması bekleniyor. Aşının çalışma şekli hakkında bilgi veren Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bahadır Batar şunları söyledi:

    “Bu genetik mühendisliği teknolojisi CRISPR olarak adlandırılmaktadır ve CRISPR sistemi şu an dünya genelinde modern kanser immün tedavisinde en yaygın olarak kullanılabilecek tekniklerden bir tanesi olarak kabul edilmektedir. CRISPR sistemi özellikle hücrelerin genomunda yani genlerinde yeniden düzenlemeyi, genlerde değişiklik yapmayı sağlayan bir sistemdir. Biz de kanser aşısı çalışmalarımızda özellikle bağışıklık sisteminde önemli rol oynayan hücrelerin genlerinde yeniden düzenleme yaparak, bu bağışıklık sistemi hücrelerinin tümör hücrelerine etkili bir şekilde karşı koyarak bu tümör hücreleriyle savaşmasını ve tümör hücrelerini tamamen ortadan kaldırmayı amaçlıyoruz. Çalışmalarımızı tamamladığımızda umuyoruz ki bağışıklık sisteminde rol oynayan hücrelerin yeniden programlanmasıyla birlikte tümör hücrelerine çok daha güçlü bir bağışıklık yanıtı oluşturulabilecektir.”

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