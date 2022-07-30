Kanser için yeni tedavi yöntemi: Canlı hücre katilleri

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Hayfa Üniversitesi'nde yapılan son araştırmalarda ilk kez canlı hücrelerin öldürülmesini içeren bir süreç keşfedildi. Science Advances dergisinde açıklanan araştırma, meyve sineklerindeki hücresel farklılaşma süreci boyunca fagositik hücrelerin sağlıklı canlı hücreleri tüketip yok ettiğini keşfetti.

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Science Advances yaptığı açıklamada "Fagositlerin katiller olarak işlev görebileceğini bulduk. Fagositik hücrelerin ölü hücreleri yuttuğu ve çözdüğü iyi bilinir. Ancak yeni oluşturulmuş normal hücreleri de öldürdüklerini ilk kez gösteriyoruz. Esasen yeni bir hücre ölümü mekanizması tanımladık. Hayfa Üniversitesi İnsan Biyolojisi Bölümü başkanı ve çalışmanın yazarı Profesör Hilla Toledano, hücre ölümünün mekanizmalarını ne kadar çok bilirsek, çeşitli hastalıklarla, özellikle de kanserle nasıl başa çıkacağımızı o kadar iyi anlıyoruz." dedi.

Hayfa Üniversitesi tarafından yapılan araştırma ilk kez öldürücü hücreleri tespit etti

Deri, saç, mide ve testisler de dahil olmak üzere birçok vücut dokusunun kökeni kök hücrelere kadar izlenebilir. Bu güçlü kök hücreler, eskilerinin yerine sürekli olarak yeni hücreler sağlayarak doku yenilenmesini sağlar. Bu süreçte her bir kök hücre, biri gelecekte kullanılmak üzere saklanan, diğeri ise dokuda kaybolan hücrenin yerini almak üzere gelişen iki hücreye bölünür.

Vücudun hücre ölümü adı verilen köklü ve çok önemli bir mekanizması vardır. Normal şartlar altında hücreler, ciddi bir mutasyon meydana geldiğinde veya amaçlarına hizmet ettikten sonra kendilerini yok etme yeteneğine sahiptirler.

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Meyve sineklerini inceleyen araştırmacılar, ilk aşamada fagositlerin yeme yeteneklerini engelledi ve dokuda ölü hücre bulamadılar. İkinci aşamada, araştırmacılar canlı dokuyu izlemek için gerçek zamanlı görüntüleme kullandılar ve progenitör hücrelerin fagosit tarafından canlı olarak yutulduğunu ve ancak o zaman ölüm sürecinin başladığını keşfettiler.

Araştırmadan elde edilen sonuçları anlatan Profesör Toledano, "İlk kez tamamen normal hücrelerin öldürülmesini gerektiren bir süreç bulduk. Bunun neden olduğunu hala bilmiyoruz. Belki de bu süreç, organizmanın ömrü boyunca işlevsel bir kök hücre popülasyonunu sürdürmek için besinleri sağlamayı amaçlamaktadır." dedi.

Açıklamalarına devam eden Profesör Toledano, bu keşiflerinin kanseri yenmeye de yardımcı olabileceğinin altını çizdi.

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İlk kez canlı hücreleri öldüren öldürücü hücreler keşfedildi