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    Anlık Bildirim

    Casio, saat şeklinde bir akıllı yüzük piyasaya sürdü

    Japon elektronik devi Casio, şirketin 50. yıl dönümüne özel üzerinde ekran yer alan bir akıllı yüzük satışa sundu.                                               

    Casio, saat şeklinde bir akıllı yüzük piyasaya sürdü Tam Boyutta Gör

    Casio, 50. yıldönümü şerefine ilk akıllı yüzük modeli CRW-001-1JR'yi piyasaya sürdü. Ancak, şirket ana ürününden uzaklaşamadığı için yeni ürünü saat formunda üretti.

    Pili iki yıl dayanıyor

    Aksesuarın çapı yaklaşık bir inç, ancak bu, mevcut saati gösteren arkadan aydınlatmalı tam bir LCD ekrana sahip olmasını engellememiş. Akıllı yüzük, farklı bir zaman diliminde tarih veya saati görüntüleme, kronometre ve zamanlayıcı arasında geçiş yapmanızı sağlayan üç işlev düğmesine sahip. Buna ek olarak, alarm işlevi var, ancak alarm çalmak yerine yüzükteki ekran yanıp sönüyor.

    Casio, saat şeklinde bir akıllı yüzük piyasaya sürdü Tam Boyutta Gör

    Casio akıllı yüzük, şirkete göre iki yıl boyunca sürekli çalışmaya yetecek bir pille çalışıyor ve gerektiğinde değiştirilebiliyor. Yüzük aynı zamanda su geçirmez özelliğe de sahip. Tek ebatta piyasaya sunulan CRW-001-1JR büyük parmaklar için uygun değil. İlk olarak Japon pazarında satışa çıkacak olan cihazın fiyatı ise 128 dolar (19.800 Japon Yeni) olarak açıklandı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    coraspirin 2 gün önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 2 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 2 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 3 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 4 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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