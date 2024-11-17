Teknoloji dünyası ile ilgili tüm gelişmeleri yakından takip eden Uğur, DonanımHaber okurları için başta cep telefonları olmak üzere birçok konuda içerik üretiyor. Martin Scorsese hayranı ve İkinci Dünya Savaşı konulu yapımlara ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör

Casio, 50. yıldönümü şerefine ilk akıllı yüzük modeli CRW-001-1JR'yi piyasaya sürdü. Ancak, şirket ana ürününden uzaklaşamadığı için yeni ürünü saat formunda üretti.

Xiaomi akıllı gözlüklerini piyasaya sürmeyi planlıyor 1 gün önce eklendi

Pili iki yıl dayanıyor

Aksesuarın çapı yaklaşık bir inç, ancak bu, mevcut saati gösteren arkadan aydınlatmalı tam bir LCD ekrana sahip olmasını engellememiş. Akıllı yüzük, farklı bir zaman diliminde tarih veya saati görüntüleme, kronometre ve zamanlayıcı arasında geçiş yapmanızı sağlayan üç işlev düğmesine sahip. Buna ek olarak, alarm işlevi var, ancak alarm çalmak yerine yüzükteki ekran yanıp sönüyor.

Tam Boyutta Gör

Casio akıllı yüzük, şirkete göre iki yıl boyunca sürekli çalışmaya yetecek bir pille çalışıyor ve gerektiğinde değiştirilebiliyor. Yüzük aynı zamanda su geçirmez özelliğe de sahip. Tek ebatta piyasaya sunulan CRW-001-1JR büyük parmaklar için uygun değil. İlk olarak Japon pazarında satışa çıkacak olan cihazın fiyatı ise 128 dolar (19.800 Japon Yeni) olarak açıklandı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Giyilebilir Teknolojiler Haberleri

Casio, saat şeklinde bir akıllı yüzük piyasaya sürdü