Casio, saat şeklinde bir akıllı yüzük piyasaya sürdü

Casio, 50. yıldönümü şerefine ilk akıllı yüzük modeli CRW-001-1JR'yi piyasaya sürdü. Ancak, şirket ana ürününden uzaklaşamadığı için yeni ürünü saat formunda üretti.
Pili iki yıl dayanıyor
Aksesuarın çapı yaklaşık bir inç, ancak bu, mevcut saati gösteren arkadan aydınlatmalı tam bir LCD ekrana sahip olmasını engellememiş. Akıllı yüzük, farklı bir zaman diliminde tarih veya saati görüntüleme, kronometre ve zamanlayıcı arasında geçiş yapmanızı sağlayan üç işlev düğmesine sahip. Buna ek olarak, alarm işlevi var, ancak alarm çalmak yerine yüzükteki ekran yanıp sönüyor.
Casio akıllı yüzük, şirkete göre iki yıl boyunca sürekli çalışmaya yetecek bir pille çalışıyor ve gerektiğinde değiştirilebiliyor. Yüzük aynı zamanda su geçirmez özelliğe de sahip. Tek ebatta piyasaya sunulan CRW-001-1JR büyük parmaklar için uygun değil. İlk olarak Japon pazarında satışa çıkacak olan cihazın fiyatı ise 128 dolar (19.800 Japon Yeni) olarak açıklandı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir