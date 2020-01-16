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    Türkiye'de kullanılan akaryakıt ne kadar kaliteli?

    EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, Türkiye'de satılan motorin ve benzinin kalitesi hakkında açıklamalarda bulundu. Yılmaz, yapılan denetim ve düzenlemeler sayesinde tam kaliteyi yakaladıklarını belirtti.
    6 gün
    11,8b
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    60
    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Türkiye'de kullanılan akaryakıt ne kadar kaliteli?
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    Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, Türkiye’de satılan akaryakıtın kalitesi hakkında açıklamalarda bulundu. Yılmaz’a göre Türkiye, akaryakıt kalitesinde emsal AB ülkelerinden daha iyi konumda.

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    Mustafa Yılmaz, Akaryakıt Kalitesi İzleme Sistemi (AKİS) kapsamında geçen yıl Hakkari’den Edirne’ye tüm akaryakıt istasyonlarından tesadüfi örneklem yöntemiyle benzin ve motorin numuneleri aldıklarını belirtti. Geçen yılın yaz ve kış dönemlerinde 593’ü motorin, 523’ü benzin olmak üzere toplam 1116 analiz gerçekleştirildi. Söz konusu analizlerden yalnızca 4’ünde sınırlı derecede aykırılık tespit edildiğini ifade eden Yılmaz şunları söyledi:

    "Tam kaliteyi yakaladık"

    Motorin numunelerinin yüzde 99,5’i, benzin numunelerinin ise yüzde 99,8’i teknik düzenlemelere uygun çıkmıştır. Ülkemizde satışa sunulan ürünlerin yüzde 99,65’i toplam akaryakıt kalitesi açısından teknik düzenlemeye uygun çıkmıştır. Bu oran 2018’deki yüzde 99,07 değerinin de üzerinde gerçekleşmiştir. Denetim ve düzenlemelerimizle tam kaliteyi yakaladık.

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    "Emsal AB ülkelerinden daha kaliteli akaryakıt kullanıyoruz"

    Türkiye’deki akaryakıt kalitesinin tüketici sayısı ve pazar yapısı gibi özelliklere göre emsal kabul edilen dört AB ülkesinden daha iyi olduğunu belirten Yılmaz, “AB ülkeleri için yayımlanan son AKİS raporuna göre; Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere’deki akaryakıt kalitesi sırasıyla yüzde 96,1, yüzde 98,7, yüzde 98 ve yüzde 98,9 olarak gerçekleşti. Tüketicilerimiz bu ülkelerdeki emsallerinden daha kaliteli akaryakıt kullanıyor.” şeklinde konuştu.



    https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/akaryakitta-siki-denetim-tam-kalite-getirdi/1701818 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    deli_ziya 6 gün en beğenilen
    liyakatsız, iş bilmez, yalaka, yandaşların yönetim kadrolarını doldurduğu bu ortamda, bu açıklamalara asla güvenmiyorum.
    4 Yanıt Yanıtla +108
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    gun 6 gün
    Avrupa bizi kıskanıyor !
    Yanıtla +62
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    fofer 6 gün
    Hadi kaliteli olduğuna inandık diyelim. Peki fiyatları ne yapacağız reyizzzzzz
    Yanıtla +51
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    DH Misafiri 2 gün
    Sanırım kelimelerin yerleri karıştı. Avrupada kalite değerini söylecekken Türkiye diye ağzından çıkıvermiş. Yurt dışında aldığım firmanın yakıtla 1000km üstünü görürken, aynı firmanın Türkiyedeki farklı şubelerinden almama rağmen 800km üstüne çıkamıyorum. Türkiyedeki yakıtın kalitesini sanırım başka ülkelerle karıştırdılar
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    Barracud@ 3 gün
    Akaryakıtı bilmem ama fiyatları çok kaliteli.
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    darkaura 3 gün
    turkiyede kullanilan akaryakitin %75i vergi olup, oldukca saftir, buyuk oranda paradan olusan yuksek kaliteye sahiptir.
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    firat_kilic 3 gün
    Benzindeki kazığı görmeyin kazık güzel diyor... kaliteli kazık...

    + millet elektiriğe geçiyor yıl olmuş 2020 şimdi ne kadar kaliteli deniyor.
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    alemburda34 4 gün
    keşke araba depolarına kalite ölçen bir sistem koysalarda bizde onlarda kimin suçlu olduğunu görsek.
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    rayzmoon 4 gün
    Bilkent Shell çok kaliteli arabayı sahlandiriyor hem dizelde denedim hem benzinde denedim bariz fark var ama diğer shel ve marka akaryakıt istasyonlarından aldığımda aracım hantallasiyor vasat çok fark ediyor öyle böyle değil araştırdım Bilkent Shell bayii değilmiş tamamen kendi işletmesi imiş yakıt kalitesi çok güzel deneyin görün demek ki akaryakıt ta bayiler oynama yapıyor
    Yanıtla +1
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    DH Misafiri 4 gün
    Ab-rusya çalışan ağır vasıta soferi olarak yani bildiyim kullandığım için malesef aramızda çok fark var ,kullandığımız cigabayt internette dahi çok farklı polonyadayim şuan verdiği internet bitmiyor ama tr dekinde ortaklarımız çık olduğu için cabuk bitiyor üstelik daha az paraya.
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    Cpt. MacMillan 4 gün
    Stage 2 bir subarun olsa yürütemezsin yerel istasyonların sunduğu yakıt ile
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    Seyrim 4 gün
    Pahalı satılmasının sebebi gibi konuşmuş arkadaş..
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    Foxxxxxx 5 gün
    O kadar para veriyoruz bir zahmet kaliteli olsun
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    11779 kez okundu.
    45 yorum yazıldı.

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