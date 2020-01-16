Türkiye'de kullanılan akaryakıt ne kadar kaliteli?

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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, Türkiye’de satılan akaryakıtın kalitesi hakkında açıklamalarda bulundu. Yılmaz’a göre Türkiye, akaryakıt kalitesinde emsal AB ülkelerinden daha iyi konumda.

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Mustafa Yılmaz, Akaryakıt Kalitesi İzleme Sistemi (AKİS) kapsamında geçen yıl Hakkari’den Edirne’ye tüm akaryakıt istasyonlarından tesadüfi örneklem yöntemiyle benzin ve motorin numuneleri aldıklarını belirtti. Geçen yılın yaz ve kış dönemlerinde 593’ü motorin, 523’ü benzin olmak üzere toplam 1116 analiz gerçekleştirildi. Söz konusu analizlerden yalnızca 4’ünde sınırlı derecede aykırılık tespit edildiğini ifade eden Yılmaz şunları söyledi:

"Tam kaliteyi yakaladık"

“Motorin numunelerinin yüzde 99,5’i, benzin numunelerinin ise yüzde 99,8’i teknik düzenlemelere uygun çıkmıştır. Ülkemizde satışa sunulan ürünlerin yüzde 99,65’i toplam akaryakıt kalitesi açısından teknik düzenlemeye uygun çıkmıştır. Bu oran 2018’deki yüzde 99,07 değerinin de üzerinde gerçekleşmiştir. Denetim ve düzenlemelerimizle tam kaliteyi yakaladık.”

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"Emsal AB ülkelerinden daha kaliteli akaryakıt kullanıyoruz"

Türkiye’deki akaryakıt kalitesinin tüketici sayısı ve pazar yapısı gibi özelliklere göre emsal kabul edilen dört AB ülkesinden daha iyi olduğunu belirten Yılmaz, “AB ülkeleri için yayımlanan son AKİS raporuna göre; Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere’deki akaryakıt kalitesi sırasıyla yüzde 96,1, yüzde 98,7, yüzde 98 ve yüzde 98,9 olarak gerçekleşti. Tüketicilerimiz bu ülkelerdeki emsallerinden daha kaliteli akaryakıt kullanıyor.” şeklinde konuştu.

https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/akaryakitta-siki-denetim-tam-kalite-getirdi/1701818

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