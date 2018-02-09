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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Yerli otomobilin üretileceği ilk şehir belli oldu

Yerli otomobilin üretiminin yapılacağı ilk şehir açıklandı. Milletvekili Mustafa Ilıcalı tarafından açıklanan şehirde yerli otomobilin şarj üniteleri üretilecek. Yerli otomobil nerede üretilecek?
1 yıl
15b
1
83
Otomobil Teknolojileri
Yusuf Akbaş
Yazar
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Yerli otomobilin üretileceği ilk şehir belli oldu
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Yerli otomobilin üretiminin yapılacağı ilk şehir açıklandı. Yerli otomobilin şarj üniteleri Erzurum’da üretilecek. AK Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı tarafından yapılan açıklamaya göre şarj ünitelerini GERSAN Elektrik AŞ üretecek.

Ilıcalı kararın şehir ve bölge açısından önemli olduğunu vurgulayarak, “Bu karar, şehrimiz ve bölgemiz için çok önemli bir adım. İlgili kurum ve kuruluşlarımıza ve GERSAN Elektrik AŞ'ye, hemşehrilerim adına teşekkürlerimi sunuyorum. Bölgemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Şarj üniteleri üretimi projesi kapsamında 20-30 milyon liralık bir yatırım yapılacak ve 100 kişi istihdam edilecek. Ilıcalı, Cazibe Merkezleri Programı ile yerli sanayinin daha fazla ihtiyaç duyacağı teknik elemanların, bakanlık ve sektör iş birliğiyle yetiştirilmesi için bölgede yapılması gereken çalışmaları değerlendirdiklerini bildirdi.


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Haplo 1 yıl en beğenilen TIME
TIME





Keske marmara bolgesinden secselerdi.erzurum ne alaka



Yahu fabrikadan, egzozdan nefes alamıyoruz artık burada; bölgede kanser görülme oranı akıl almaz ivmeyle yükselmekte, daha ne yapsınlar buraya? Çin'in güneş doğmayan puslu şehirlerine döneceğiz. Bırakın biraz da diğer şehirler gelişsin, göç yalnızca batıya gerçekleşmesin.
TIMEKeske marmara bolgesinden secselerdi.erzurum ne alakaYahu fabrikadan, egzozdan nefe...
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1 Yanıt Yanıtla +128
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münzevii 1 yıl
Yine tıklanma uğruna içerikle alakasız başlık muhabbeti. Hadi haber sitelerini anladık diyelim ama bir zahmet forumdaki başlıklar içeriği yansıtsın.
Haberde arabadan değil sadece şarj ünitelerinin üretim yerinden bahsediyor.
Bir de hiç içeriği okumadan yorum kasanlar var ya neyse durduk yerde başımıza bela almayalım. :)
Yine tıklanma uğruna içerikle alakasız başlık muhabbeti. Hadi haber sitelerini anladık diyelim ama bir zahmet forumdaki başlıklar içeriği yansıtsın.Haberd...
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obsesoz 1 yıl
Erzurumda aküler donar
2 Yanıt Yanıtla +60
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fx82ms 4 ay
Allahın izniyle yerli otomobil AKT-1(ANKAKUŞTÜRK) Konya'da üretilecektir.
Elhamdürüllah
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trakyAli-1986 4 ay
Soğuk akü/batarya için sıkıntı değil mi? Gecen Mesut çevik demişti elektrikli araçlar soğukta yarı yarıya kayıp yaşıyor diye. Üretimde de ek maliyet getirir Uygun ortam oluşturmak için.
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bulentcandan 4 ay trakyAli-1986
Fabrika yaz aylarında Antalya'da kurulsun mu demek istediniz?
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maligezgin 4 ay
yüzbinmilyonuncu yerli oto haberi
fakat somut olarak ne var
koca bir sıfır
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sahin1001 4 ay
Seçim is coming
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Nike 4 ay
Adım atmaya yer kalmamış bazıları hala neden Marmara değil yazıyor.
Komiksiniz.
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okanclskn 4 ay
Yerli otomobil göklerde.. ben böyle bir proje olduğuna inanmamaya başladım. Sadece arada milletin gazını almak için haber yapıyorlar.
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MÜŞAVİR 4 ay okanclskn
İnanmak başarmanın yarısıdır. Sizin gibi inanmayanlar yüzünden üretilemiyor yıllardır, yoksa çoktan Türkiye ile aynı anda Dünya yollarındaydı.
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Acil Stop 4 ay
4 yıl sonraki seçimlerde motorun nerede üretileceği, bir sonraki yerel seçimlerde gövdesinin nerrde üretileceği açıklanır 2071 hedefimiz ise fabrikanın kurulacağı arazinin açıklanması olur.
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Huseyin-ZST 1 yıl
Kimsenin söylemediği şeyi söylemeye geldim...
Erzurum'da şarj aleti üretecekler.
Ortada arabanın nasıl üretileceği belli değil. Bizimkiler şarj aletine geçmiş... Erzurum milletvekili de hiç olmazsa bu kadarını koparmış.
20 milyon yatırım, 100 kişi istihdam. Kendilerini benim fabrikaya davet edeyim. Bir gariban Hüseyin, 40 kişi istihdam ediyorum. Bunlar kadar goygoycu-reklamcı olsam "ben işverenim plaket verin bana" diye çirkefe yatmam lazım.
Otomobil üretiminin ölçeğinde 20 milyonluk bir yatırım mikro bir yatırım. 100 kişilik istihdam da mikro bir istihdam. Bir de bahsettiğimiz şey şarj ünitesi... Herkesin üretebileceği, kafası basan insanın evinde üretip kullanabileceği bir kısmı... Batarya üreteceğimizi hiç mi hiç sanmıyorum; ancak olur da üretirsek onun adı "batarya takımı", "pil grubu" falandır. "Şarj ünitesi" ise, eve geldiğinizde aracınızı bağlayacağınız, diğer ucu şehir elektriğine bağlı büyük bir şarj aletidir. Bu ürün benzin istasyonunda da olabilir, bir restoran otoparkında da olabilir. Aracınızı şarj etmenize yarayan aparattır. Bazı arabalarda aracın içinde de küçük bir tane vardır. Böylece gittiğiniz her yerde yavaş yavaş aracınızı şarj edebilirsiniz. Bazıları ise daha büyüktür ve aracın dışındadır. Bunlarla da hızlı şarj mümkün olur. Sonuçta "şarj ünitesi" budur.
Bir şarj istasyonu ağı kurabilmek, elektrik araç satabilmenin ön şartıdır. Bu yüzden otomobilin geliştirilmesi ile birlikte yürütülmesi normaldir. Ancak her aracın kendine has şarj mantığı yok. O işler çok geçmişte kaldı. Artık standartlar var. Ve bu standartlara göre üretim yapan çok firma var. Otomobil ayrı, şarj ünitesi ayrı bir iş özetle. Oldukça da ucuzdur. Çinliler de üretmektedir. Sen de üretsen ne mutlu. Ancak çok da önemli değil.
Otomobilin kendisinde hala ciddi belirsizlikler var. Kim neyi üretecek? Otomobil teknik detayları falan her şey belirsiz. Sıra ile gidin derim. Sıkışsa, millete goygoy olsun diye bir düzende iseniz de sırayla sıkın. Ciddiyse de sırayla gidin.
Ancak sonuçta biz araba üretebiliriz. Bunu 57 yıl önce kanıtladık. Büyük bir olay değildir. Bizimkiler buna niye bu kadar taktı, onu bilmiyorum. Halkımız da gereğinden fazla ciddiye alıyor. Tabii ki bir markamız olsun, yerli aracımız olsun, güzel bir şey. Ancak bu üretilince çok gelişiciiz diye bir şey yok. Bunu üretmesen, onun yerine ihracat kalemi bunun kadar fazla olabilecek x ürünü üretsen de aynı şey.
Ama otomobile bir farklı bakıyoruz. Bunu ilk çözen kişi kim? Adolf Hitler. Tam 16 yıldır Adolf Hitler ve Nazi propogandalarının Türkiye'ye uydurulmuş hallerini izliyoruz. Tartışma biçimleri, düşman gösterme, propoganda taktikleri, a'dan z'ye Nazi kopyası. Muhtemelen bu işin arkasında çok sağlam teorisyenler var. türk halkının geçtiği evrenin Almanların bu karanlık evresine bir nebze uyduğunu kestirmiş akıllı birileri var...
Bunlar ayrı konu, ama üretim üretimdir. Bu ülkeye lazımdır. İster toz, ister otobos. Bizler üretelim.
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DH Misafiri 1 yıl
Haberdeki fotoğraf Porsche, aklınız nerde?
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DH Misafiri 1 yıl
ortada araba yok boşa heveslenmeyin editörün akp propagandası yaptığı yeni bir haberi daha.başlığa fotoğrafa bakarsan araba üretimine yarin başlıyoruz halbuki altı üstü pil üretilecek oda yandaşa dağmada enişteye kayınçoyadır
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