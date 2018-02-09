Yerli otomobilin üretileceği ilk şehir belli oldu

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Yerli otomobilin üretiminin yapılacağı ilk şehir açıklandı. Yerli otomobilin şarj üniteleri Erzurum’da üretilecek. AK Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı tarafından yapılan açıklamaya göre şarj ünitelerini GERSAN Elektrik AŞ üretecek.

Ilıcalı kararın şehir ve bölge açısından önemli olduğunu vurgulayarak, “Bu karar, şehrimiz ve bölgemiz için çok önemli bir adım. İlgili kurum ve kuruluşlarımıza ve GERSAN Elektrik AŞ'ye, hemşehrilerim adına teşekkürlerimi sunuyorum. Bölgemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Şarj üniteleri üretimi projesi kapsamında 20-30 milyon liralık bir yatırım yapılacak ve 100 kişi istihdam edilecek. Ilıcalı, Cazibe Merkezleri Programı ile yerli sanayinin daha fazla ihtiyaç duyacağı teknik elemanların, bakanlık ve sektör iş birliğiyle yetiştirilmesi için bölgede yapılması gereken çalışmaları değerlendirdiklerini bildirdi.