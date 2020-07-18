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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yerli otomobilin fabrika inşaatı başladı: Üretimle birlikte yerli batarya devreye alınıyor!

    Yerli otomobilin üretileceği fabrikanın inşaatı bugünkü temel atma töreninin ardından nihayet başladı. Törende yerli otomobil ve fabrikayla ilgili oldukça önemli bilgiler paylaşıldı. İşte detaylar:
    2 sa. (Son Güncelleme: 2 sa.)
    1,4b
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    49
    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Yerli otomobilin fabrika inşaatı başladı: Üretimle birlikte yerli batarya devreye alınıyor!
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    Yerli otomobilin üretileceği fabrikanın inşaatı nihayet başladı. Bursa’nın Gemlik ilçesinde tahsis edilen alana inşa edilecek olan tesis ‘akıllı’, ‘çevre dostu’ ve ‘aynı çatı altında’ gibi pek çok niteliği ile ‘Bir Fabrikadan Daha Fazlası’ olarak tanımlanıyor.

    İnşaat 18 ayda tamamlanacak

    İnşaatı zemin güçlendirme çalışmaları dahil 18 ayda tamamlanacak olan TOGG Tesisi’nde, üretim ve montaj hatlarının kurulmasının ardından 2022 yılının son çeyreğinde ilk seri üretim otomobil banttan inecek. Tesiste 2030 yılına kadar, fikri ve sınai mülkiyet hakları tamamen TOGG’a ait, tamamı doğuştan elektrikli 5 farklı modelden toplam 1 milyon adet üretilecek. Yerli otomobilin üretileceği fabrikada işe alımlar 2022 yılı başından itibaren başlayacak, üretim yılda 175 bin adetlik kapasiteye ulaştığında çalışan sayısı da 4 bin 300 kişiye ulaşacak.

    İlginizi Çekebilir Avatar Yerli otomobil fabrikasının inşaatında sizin de adınız yer alsın!

    Üretimle birlikte batarya modül ve paketleri yerlileştirilecek

    Törende yerli otomobille ilgili önemli bilgiler veren TOGG CEO’su M. Gürcan Karakaş, elektrikli araçlarda en önemli konulardan birinin batarya olduğunu, bu konudaki çalışmalarını yoğun şekilde sürdürdüklerini belirtti. Karakaş, sözlerine şöyle devam etti:

    “Otomobillerimizde hedeflediğimiz yüksek performans değerlerini teknik olarak gerçekleştirecek batarya ve e-güç ünitesi mimarisinin geliştirilmesinde de çok yol kat ettik. Farklı paketlerle 300 ve 500 kilometrenin üzerinde menzil sağlayacak, ileri teknolojiye sahip bataryamızın tasarımında da sona yaklaştık. Bu noktada ülkemiz için ve bizim için çok önemli bir konuyu sizlere memnuniyetle ve heyecanla duyuruyoruz. Üretim başlangıcımızdan itibaren batarya modül ve paketlerimizi yerlileştireceğiz. Bu konudaki detayları sizlerle önümüzdeki aylarda paylaşacağız.”

    Yerli otomobilin fabrika inşaatı başladı: Üretimle birlikte yerli batarya devreye alınıyor!
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    Yerlilik oranı ve tedarikçi seçimi

    Yerlilik oranı ve tedarikçi seçimine de değinen TOGG CEO’su, “Yerlilik oranımız üretim başlangıcında yüzde 51 gibi yüksek bir orana ulaşacak. Ülke olarak ilk defa elektrikli otomobil yapıyoruz, henüz tedarik sanayimiz elektrikli araçlar yönünde oluşmaya başlamadı. Biz işte dönüşümü tetikleyeceğiz, birlikte tedarik sanayimizi geleceğe hazırlayacağız ve TOGG olarak yerlilik oranında lider hale geleceğiz” diye konuştu.

    Tedarikçi seçimlerinin yüzde 93’ünü tamamladıklarını ifade eden Gürcan Karakaş, “Yaptığımız seçimlerin yüzde 78’i Türkiye’den yüzde 22’sini Avrupa ve Asya’dan şirketler. Ama aynı zamanda ilk kez TOGG’la birlikte büyük bir OEM’e çalışacak genç parlak girişimcileri de bulduk ve tedarikçimiz haline getirdik” dedi.

    TOGG Tesisi’ne ait bazı bilgiler ve rakamlar

    • 5 gr/m2’den az “uçucu organik bileşen” salımı Türkiye’deki yasal sınırın 9’da 1’i Avrupa’daki yasal sınırın ise 7’de 1’i
    • Kısa çevrimi sayesinde yüzde 30 daha düşük Co2 salımı ve karbon ayak izi.
    • İnşaat zemin güçlendirme çalışmaları dahil 18 ay sürecek ve 2021 yılının üçüncü çeyreğinde tesisin hat montajları tamamlanacak.
    • Tesis 1,2 milyon metrekarelik alan üzerine inşa edilecek ve 230 bin metrekare kapalı alana sahip olacak.
    • 2022 yılının son çeyreğinde ilk seri otomobil banttan inecek.
    • 175 bin/yıl kapasiteye ulaşıldığında 4 bin 300 kişi istihdam edilecek.
    • TOGG Tesisi’nde çalışanların en az yüzde 30’u kadın çalışanlardan oluşacak.
    • Üretim başlangıcında yerlilik yüzde 51 oranında olacak.
    • 2025 yılında yerlilik oranı yüzde 68’e kadar ulaşacak.
    • 2030 yılına kadar 1 milyon adet TOGG hattan indirilecek.
    • İstanbul-İzmir Otobanına 4 kilometre mesafede bulunuyor.
    • Tesisin 3 kilometrelik çevre alanında 3 adet aktif liman yer alıyor.



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    hollowman_ (N. b.) 2 sa. en beğenilen
    -İlk otomobil tanıtımı yapılmadan önce inkar ediyorlardı, "milleti kandırıyorlar, hani nerede otomobil" diyorlardı.
    -İlk tanıtım sonrasında hep bir ağızdan "daha ortada fabrikası yok, fabrikası nerede, tasarımı italyan" demeye başladılar.
    -Şimdi fabrika temeli atıldı, birazdan gelip "hani nerede otomobil, daha ortada üretimi yok, bunlar hep show" diyecekler.
    -Fabrikanın açılışı yapılıp ilk üretim otomobil banttan çıktığında önce bir sus pus olacaklar, sonra elde tutunacak argüman arayıp ilk başta tasarımından sonrasında alt komponentlerinden başlayıp; "filanca parçası yerli değil" edebiyatına girişecekler sadece tasarımı ve markası Amerikan olup bütün parçaları Çin'de üretilen Apple Iphone telefonlarından.
    -Otomobiller piyasada görünür olmaya başlayınca her otomobilde olduğu gibi illa ki TOGG'da da bazı geçici sıkıntılar görülecek, bunlar biri bin edip buralarda markayı karalayacaklar.

    Velhasılıkelam memleket adına yapılan şu girişimi yapılmadan önce neden yapılmıyor diye defalarca yazıp, yapılmaya başlanınca sırf kendi siyaseten destekledikleri parti zamanında olmadığı için karalayıp duracaklar. Memleketleri adına bir sevince, bir gelişmeye 18 yıldır ortak olamadıkları gibi bundan sonra da olmamaya devam edip sürekli kendilerince haklı mazeretler üretecekler.
    -İlk otomobil tanıtımı yapılmadan önce inkar ediyorlardı, "milleti kandırıyorlar, hani nerede otomobil" diyorlardı. -İlk tanıtım sonrasında hep bir ağızdan ...
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    4 Yanıt Yanıtla +38
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    Alperk87 (alper kutlu) 1 sa. hollowman_
    Seçim malzemesi yaparlarsa olacağı bu geçmişe bakınca suçları kabarık bakınız : yerli uçağımız göklerde 2023 billboardu hani nerede uçak? yok ee neden inanmayanlara hak vermiyorsun? Aynı olayı kılıçdaroğlu başa gelir gelmez 3 yıl içinde yerli araç yollarda dese gülmez misin yoksa inanir mısın :D inanırımde de birlikte gülelim akjsdahjsgfdhajsfdas
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    Şıh Hazretleri (- -) 1 sa. hollowman_
    Bir ara kamuflajlı "yerli oto" vardı, sonra Cadillac çıkmıştı, ne oldu ona?
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    The Seven Deadly Sins 1 sa. hollowman_
    kardeş sen onlara bakma burda yerli ve milliyi eleştirenler cehape ilçe başkanlari ve cehape parali troll ekibidir
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    ebavamqko 1 sa.
    evet dediğimiz çıktı.... araba vs üretemezler dedik ve üretemediler. gidip Almanya'dan %100 yerli Hans"ı getirip araba işi için a dan z ye üretim bandından betonuna kadar hepsi Hans"ın malı... tabi italyan tasarımı değişmezse %100 yerli ve milli İTALYAN tasarımı ve %100 yerli ve milli HANS üretimi yerli arabamız... lakin bunların yine bir cacık yapamayacakları ortadaydı ve yine doğru tahmin etmiş olduk. yine italyan Frapattoni ve Hans"ın 5 sene sonunda cebini dolduracağı ve kayıpla kapanacak bir seçim projesi.dron ürettik deniyor ama kanada ambargo koyunca neden yankısı bizim akpli vekillerden geliyor? "madem %100 yerli ve milli iha yaptınız ... kanadalının yaptığı ambargo neden sizi gerdi " diye basit bir soru ile bu paravlaları anlayabiliriz.
    evet dediğimiz çıktı.... araba vs üretemezler dedik ve üretemediler. gidip Almanya'dan %100 yerli Hans"ı getirip araba işi için a dan z ye üretim bandından beto...
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    mokoko_TR 1 sa. yeni yorumcu ebavamqko
    soda iç iyi gelir.birde ilk sıraya girenlerden olmassın umarım oto üretildiginde
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    hollowman_ (N. b.) 1 sa. ebavamqko
    %100 Çin üretimi olup fikri, sınai, marka hakkı varlığı ABD'nin olan İphone cihazından mı yazdın bunu süper zeki. Yazdıkların baştan sona yalan, dolan, karalama, zırva. Kanada'dan kamera almasan da olur yerli üretim olup dünyaya sattığımız ASELSAN Aselflir ve CATS SİHA kameralarıyla devam ederiz cahil cühela. Bak sana taze bilgi biraz birşeyler öğrenmiş olursun.
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    Alperk87 (alper kutlu) 1 sa. hollowman_
    Seçim malzemesi yaparlarsa olacağı bu geçmişe bakınca suçları kabarık bakınız : yerli uçağımız göklerde 2023 billboardu hani nerede uçak? yok ee neden inanmayanlara hak vermiyorsun? Aynı olayı kılıçdaroğlu başa gelir gelmez 3 yıl içinde yerli araç yollarda dese gülmez misin yoksa inanir mısın :D inanırımde de birlikte gülelim akjsdahjsgfdhajsfdas
    Seçim malzemesi yaparlarsa olacağı bu geçmişe bakınca suçları kabarık bakınız : yerli uçağımız göklerde 2023 billboardu hani nerede uçak? yok ee neden inanmayan...
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    mokoko_TR 1 sa. yeni yorumcu Alperk87
    yerli uçak göklerde sakızını çigne çigne bıkmadınız, başkada yiyecek bişeyiniz kalmadı.. yakında tei 1400 motorla gökbey uçacak yine aynı terane :)
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    hollowman_ (N. b.) 1 sa. Alperk87
    Ya geçin kardeşim, bir billboard olayını temcit pilavı gibi dönüp dönüp söyleyip durmayın. Bu adamlar 18 yıldır onlarca Köprü, otoyol, hızlı tren, tunel, Üniversite, havaalanı, stadyum projesini zamanında tamamlayıp bitirmiş insanlar. Avrasya Tunelini yapmış, Marmarayı yapmışlar. Dahası;İlk milli uçağımız Hürkuş yıllar önce göklerle tanıştı, şimdi 15 adeti TSK envanterine eğitim uçağı olarak girdi. Ardından Hürkuş C ile TR bu türde en verimli CAS/COIN savaş uçağını da envantere almış olacağız. Onun ardından Hürjet geliyor. Zaten F-16 üretim tecrübesi olan TAI'miz Hürjet'in ilk uçuşunu 2023'te yapacak. Onun arından da Türkiyenin ilk 5. nesil stealth savaş uçağı TFX gelecek, ilk uçuşunu 2025'te yapıp envanterimize 2030'larda girecek. Öyle lafta yaptık ettikle olsa adamlar bu gerçekçi tarihleri vermezlerdi.İlk yerli savaş helikopterimiz üretileceği zaman da palavra deniliyordu, T129-Atak helikopterimiz bugün yüksek adetlerle envanterimize girip Operasyonlarda yerli mühimmatlarımızla birlikte aktif şekilde kullanılıyor. Onun ardından ağır abileri gelecek,T629 ve Atak 2'de geliştirme aşamasında. Üstelik yerli turboshaft motorumuz da yakında aktif kullanıma hazır hale gelecek. Genel maksat kullanım için geliştirilen T625 Gökbey helikopterimiz de inşallah yakın zamanda üretime geçecek. Gökbey malum ilk uçuşunu yaptı.İlk İHA'mız Anka tanıtıldığı zaman da hemen bunlar yalan, palavra, milleti kandırıyorlar denildi, bugün sadece Anka değil, Bayraktar TB2, Vestel Karayel aktif olarak 120'den fazla adetle envanterimizde, bütün dünya konvansiyonel harp alanında dahi aktif şekilde kullandığımız SİHA'larımızı konuşuyor. Yakında Akıncı ve Aksungur ile bu işi bambaşka boyutlara taşıyacağız. TAI Göksungur ve Baykar MİUS ile de jet motorlu SİHA sınıfına yükseleceğiz.SOM gibi bir seyir füzemiz, Khan balistik füzemiz, HGK, LGK, KGK, NEB gibi akıllı mühimmatlarımız, UMTAS, OMTAS, Cirit, Mam-L, MAM-C gibi antitank/ antipersonel/ Siha füze akıllı mühimmatlarımız, Atmaca Gemisavar füzemiz, TORK, AKYA, Orka gibi denizaltı torpidolarımız, Gökdoğan, Bozdoğan hava hava füzelerimiz envantere girdi, giriyor, girmeye devam ediyor, Gezgin uzun menzilli seyir füzemiz geliştirme aşamasında. TRG-107, TRG-122 gibi güdümlü topçu roketlerimiz, TRG-230 füzemiz yıllardır envanterde.Milgem ile ilk milli savaş gemimiz envantere girdi, şu an 4 tanesi mavi vatanımızı koruyor. İ sınıfı ilk yerli fırkateynimiz Tuzla tersanesinde üretim sürecinde 2022'de envantere girecek, ardından her yıl birer İ sınıfı envantere alınacak. Toplam 4 tane olacak. Onun ardından TF-2000 hava savunma muhribimiz gelecek ki bu ülkemize çağ atlatacak bir proje olacak. Hali hazırda kendi tersanemizde üretiğimiz 6 adet Type-214 denizaltı sonrasında milli denizaltı tasarımımızı da ete kemiğe büründürüp üretime başlayacağız.TR'nin ilk piyade tüfeği MKE üretimi MPT-76'nın 80 bin adet teslimatı tamamlandı, MPT-55 ise yine 30 bin adet civarında teslim edildi. Bunun dışında Sarsılmaz gibi firmalarımızın çeşitli piyade tüfeği, keskin nişancı tüfeği gibi silahları, mühimmatları da değişen adetlerde envanterimize giriyor.Zırhlı araç konusuna girersem satırlar yetmez sanırım. FNSS, Otokar, Katmerciler, Nurol Makina, BMC, Aselsan, MKE gibi firmalarımızın; Ejder Yalçın, Akrep, Kobra, Kobra 2, Kaya 2, Ural, ACV-15, Akıncı ZMA, Kaplan-20, Kaplan-30, Korhan, Zaha, Pars, Arma gibi ZPT ve ZMA'ları, Tulpar, Kaplan-MT gibi hafif tankları, Fırtına, Panter, Yavuz gibi Obüsleri, Kirpi, Vuran, Amazon MRAP'ları ve daha saymayı unuttuğum çeşitli ZPT çeşitleri envanterimize girdi, girmeye devam ediyor.Motor motor deniliyordu, şimdilerde sus pus oldu bunu diyenler. Yerli İHA/ SİHA motorumuz TEI PD-170 artık aktif şekilde Anka SİHA'larımızda kullanılıyor, SİHA'larımız yerli motoruyla uçuyor. Bir üst versiyonu olan PD-222 yani 230 beygirlik versiyonu da yakında üretime başlayacak.Helikopterlerimizde (T129 Atak, T625 Gökbey, T629, Atak 2) TEI TS1400 yerli turboshaft motorumuzun geliştirme süreci devam ediyor. O da 2021 gibi saha testlerine başlar. Bu motorumuzun farklı varyasyonları ile turboprop motora çevirelerek Hürkuş, Akıncı gibi hava araçlarımızda da kullanabileceğiz.BMC Power'ın geliştirdiği 600 beygirlik motor, Tülomsaş'ın geliştirdiği ve geliştirme süreçlerinin devam ettiği 1000 beygir'e kadar çıkabilecek TLM6 turbo dizel motorlar yine Tümosan'ın geliştirdiği 150 beygirden 1000 beygir'e kadar olacak motor aileleriyle Zırlı araçlarımız da artık yerli motorla sahada oluyor ve olmaya devam edecek.Daha sayacağım yüzlerce proje var, ama onlar 3-5 salak partilinin iş güzarlıkla bilboard'a astığı hatalı bir afiş kadar aklında yer etmeyecek.
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    gralcan (Can Bahadır) 21 dk.
    Hayirli olsun vatana millete, büyük iş gerçekten
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    Musty3535123 32 dk.
    bu araç şuanki piyasada 300 bin tl altında gelemez. gelsede millet alamaz, yani senede 175 bin adet üretilecek az değil. bu iş ya çok pis tutacak ya da çok pis patlayacak.
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    murat1981pls (murat akyıldırım) 1 sa.
    bir yerden başlamak lazımdı,Allah sonunu hayr etsin
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    cenkee (jack daniels) 1 sa.
    daha dondurma çubuğu üretemeyen bir ülkenin 2 sene içinde üstelik tesla gibi elektrikli çalışan bir araç üretebileceğine ciddi ciddi inananların olması şaşırtıcı değil ama işte yine de insan üzülüyor.
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    4RedSea (AdamınBiri ....) 1 sa.
    Öncelikle Vatanımıza Milletimize Hayırlı Olsun Ülkemizde Taş üstüne taş koyandan allah razı olsun ama ben şuna dikkat cekmek isterim Mesele yerli otomobil gözüyle bakılmaması alım gücü ile bakılması şimdi bu araclar piyasaya 300 bin 400 bin bandında bi fiyat ile cıkarsa yerli otomobil in anlamı kalmaz . Ama ben şunu arzularım yerli otomobil alım gücünün cok rahat olması lazım kısaca parası ucuz olcakki ozaman espirisi kalsın. Dip not : Range rover düşünün suanda onu yerli otomobil gibi hayal edin ama fiyatına bakın 500 bin sizce bunu almak kolaymı ?
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    arabaci72 1 sa.
    Fiyatını niye açıklamazlar
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    sabe (Sasa ) 1 sa.
    İniş takımlarının montajı unutulduğu için 6 senedir halen göklerde olan yerli uçağımız gibi olmaz umarım.
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    trakyAli-1986 (ali ) 33 dk. sabe
    Yok borla çalışan yerli uçak 5kg borla 25 yıl uçuyor..
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    ÖzdalDoğru (özdal doğru) 1 sa.
    Artık reyiz efendi yerli otomobile binip istikametini bulur.
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    emir_sezer (emir sezer) 1 sa.
    dün DEDELERİ istemezükçüydü bu gün TORUNLARI :))))

    la istemezükçüler soda ısmarlarım :)))
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    trakyAli-1986 (ali ) 34 dk. emir_sezer
    La zubuk arabayı sen anlamıyorsun 400 bin TL mi 600 bin TL.mi fiyatı olacak .Hehrh paralı ak troll
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    DARTH_BLACK 1 sa.
    önemli olan bir yerden başlanması bu sektörde zira 10-15 yıl içinde fosil yakıtlı araçların ömrü bitirilecek ve tamamen elektrikli araçlara yönelim başlanacak.Batarya teknolojisinde ilerde farklı komponentlerle güneş enerjisi teknolojiside eklenebilir,bu zamanla olacak bir şey şey.2022 yılında bu araçların trafiğe çıkması haricinde sarj istasyonları konusuda ayrıca çözülmek durumunda.ayrı bir sektörün doğması söz konusu zira sarj istasyonları muhtemelen park alanlarına entegre edilecek ve daha sonra apartman garajlarına entegrasyon çalışmaları başlanacak.Dünyanın en iyi elektirikli aracını üretelim düşüncesinde olmuyor bu girişimler,sadece zamanın ruhuna uygun ve en basit ihtiyaçları karşılayacak sistemlerin bir araya getirilmesiyle çalışan bir ürün ortaya çıkarılmak isteniyor.Marka ve üretim tescili bizde olacağı için bu araç üstünde istediğimiz değişikliğide yapabilceğiz.Misal A bataryası yerine B bataryası,şu modül yeni bu modül gibi değişiklik özgürlüğü mevcut olacak.Bu ürünle birlikte yan sanayi sektöründe yeni kapılar açılacağını unutmayalım,bence en hassas kısım bir aracın yan sanayi ulaşılabilirlik kısmıdır.En azında bu proje 60lı yıllardaki devrim arabalarının kaderini yaşamayacak,üretim zaman aralığı uzun ve proje üstünde çalışan sayısı yeterli düzeyde.Önemli olan ilk üretim modellerini yollarda görmek ve eksiklikleri tecrübe edip bir sonraki aşamalarda bu araçları geliştirmek olmalı dolayısıyla içten yanmalı araç devrini kaçırdığımız geçen yüzyılda bu sefer elektirikli araç devrini kaçırmamalıyız.Nasılki iha-siha teknolojisinde şuan dünyada ilk 3 sırada yerimizi aldıysak elektirikli araçlardada elimiz dışa bağımlı kalmamalıdır.Bu proje zaten iha-siha projesi sürecine çok benziyor,15 yıl önce iha-siha projesine başlandıldığı zamanda togg araçlarına yapılan eleştirilerin aynısı yapılmıştı ancak 15 yılda iha-siha ların geldiği konum ortada.Dünyanın en iyi siha larını yapmıyor olabiliriz ama dışa bağımlı olmamamız en büyük avantajımız ve bunu sahadada yaşıyoruz zaten.Kısaca togg projesinde "garb aklıyla araç üretip şark aklıyla o aracı yürütmeye" çalışmayacağız,o devirler tarih oldu artık..
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