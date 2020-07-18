Yerli otomobilin fabrika inşaatı başladı: Üretimle birlikte yerli batarya devreye alınıyor!

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Yerli otomobilin üretileceği fabrikanın inşaatı nihayet başladı. Bursa’nın Gemlik ilçesinde tahsis edilen alana inşa edilecek olan tesis ‘akıllı’, ‘çevre dostu’ ve ‘aynı çatı altında’ gibi pek çok niteliği ile ‘Bir Fabrikadan Daha Fazlası’ olarak tanımlanıyor.

İnşaat 18 ayda tamamlanacak

İnşaatı zemin güçlendirme çalışmaları dahil 18 ayda tamamlanacak olan TOGG Tesisi’nde, üretim ve montaj hatlarının kurulmasının ardından 2022 yılının son çeyreğinde ilk seri üretim otomobil banttan inecek. Tesiste 2030 yılına kadar, fikri ve sınai mülkiyet hakları tamamen TOGG’a ait, tamamı doğuştan elektrikli 5 farklı modelden toplam 1 milyon adet üretilecek. Yerli otomobilin üretileceği fabrikada işe alımlar 2022 yılı başından itibaren başlayacak, üretim yılda 175 bin adetlik kapasiteye ulaştığında çalışan sayısı da 4 bin 300 kişiye ulaşacak.

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Üretimle birlikte batarya modül ve paketleri yerlileştirilecek

Törende yerli otomobille ilgili önemli bilgiler veren TOGG CEO’su M. Gürcan Karakaş, elektrikli araçlarda en önemli konulardan birinin batarya olduğunu, bu konudaki çalışmalarını yoğun şekilde sürdürdüklerini belirtti. Karakaş, sözlerine şöyle devam etti:

“Otomobillerimizde hedeflediğimiz yüksek performans değerlerini teknik olarak gerçekleştirecek batarya ve e-güç ünitesi mimarisinin geliştirilmesinde de çok yol kat ettik. Farklı paketlerle 300 ve 500 kilometrenin üzerinde menzil sağlayacak, ileri teknolojiye sahip bataryamızın tasarımında da sona yaklaştık. Bu noktada ülkemiz için ve bizim için çok önemli bir konuyu sizlere memnuniyetle ve heyecanla duyuruyoruz. Üretim başlangıcımızdan itibaren batarya modül ve paketlerimizi yerlileştireceğiz. Bu konudaki detayları sizlerle önümüzdeki aylarda paylaşacağız.”

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Yerlilik oranı ve tedarikçi seçimi

Yerlilik oranı ve tedarikçi seçimine de değinen TOGG CEO’su, “Yerlilik oranımız üretim başlangıcında yüzde 51 gibi yüksek bir orana ulaşacak. Ülke olarak ilk defa elektrikli otomobil yapıyoruz, henüz tedarik sanayimiz elektrikli araçlar yönünde oluşmaya başlamadı. Biz işte dönüşümü tetikleyeceğiz, birlikte tedarik sanayimizi geleceğe hazırlayacağız ve TOGG olarak yerlilik oranında lider hale geleceğiz” diye konuştu.

Tedarikçi seçimlerinin yüzde 93’ünü tamamladıklarını ifade eden Gürcan Karakaş, “Yaptığımız seçimlerin yüzde 78’i Türkiye’den yüzde 22’sini Avrupa ve Asya’dan şirketler. Ama aynı zamanda ilk kez TOGG’la birlikte büyük bir OEM’e çalışacak genç parlak girişimcileri de bulduk ve tedarikçimiz haline getirdik” dedi.

TOGG Tesisi’ne ait bazı bilgiler ve rakamlar

5 gr/m2’den az “uçucu organik bileşen” salımı Türkiye’deki yasal sınırın 9’da 1’i Avrupa’daki yasal sınırın ise 7’de 1’i

Kısa çevrimi sayesinde yüzde 30 daha düşük Co2 salımı ve karbon ayak izi.

İnşaat zemin güçlendirme çalışmaları dahil 18 ay sürecek ve 2021 yılının üçüncü çeyreğinde tesisin hat montajları tamamlanacak.

Tesis 1,2 milyon metrekarelik alan üzerine inşa edilecek ve 230 bin metrekare kapalı alana sahip olacak.

2022 yılının son çeyreğinde ilk seri otomobil banttan inecek.

175 bin/yıl kapasiteye ulaşıldığında 4 bin 300 kişi istihdam edilecek.

TOGG Tesisi’nde çalışanların en az yüzde 30’u kadın çalışanlardan oluşacak.

Üretim başlangıcında yerlilik yüzde 51 oranında olacak.

2025 yılında yerlilik oranı yüzde 68’e kadar ulaşacak.

2030 yılına kadar 1 milyon adet TOGG hattan indirilecek.

İstanbul-İzmir Otobanına 4 kilometre mesafede bulunuyor.

Tesisin 3 kilometrelik çevre alanında 3 adet aktif liman yer alıyor.

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