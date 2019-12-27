Yerli otomobilin fabrikası ne zaman açılacak?

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Şuanda Gebze’de tanıtım etkinliği süren yerli otomobilin nerede üretileceği bugün Cumhurbaşkanlığı Kararı ile ortaya çıkmış, fakat fabrikanın ne zaman açılacağı bilgisi yapılan açıklamada yer almamıştı.

Yerli otomobilin tanıtımında söz alan TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, bu konu hakkında önemli bilgiler verdi. Hisarcıklıoğlu’nun verdiği bilgilere göre, 2020 yılının ortasında yerli otomobilin marka lansmanı yapılacak.

2021 yılında yerli otomobilin üretileceği tesisin açılışı yapılacak. 2022 yılında da ilk yerli otomobil banttan inmiş olacak. Ayrıca, TOGG bünyesindeki babayiğitlerin 15 yıl boyunca kâr almayacağı açıklandı.

Ayrıca Bkz. "Yerli otomobil 5 farklı model olarak üretilecek"

Yerli otomobilin üretimi için Bursa'da tesis kurulacak. Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından komple yeni yatırım olarak inşa edilecek tesisin ön görülen sabit yatırım tutarı 22 milyar TL olarak açıklandı.

Yerli otomobilin fabrikası Gemlik'te kurulacak

4.323 kişinin istihdam edilmesinin ön görüldüğü tesiste 5 ayrı model üretilecek. Üretilecek modeller sırasıyla C-SUV, C-Sedan, C-Hatchback, B-SUV ve C-MPV olacak. Yerli otomobilin üretileceği tesisin üretim kapasitesi ise yılda 175 bin adet olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Gemlik'teki 4 milyon m2'lik arazisinin 1 milyon m2'lik bölümünün yerli otomobilin üretileceği tesise ayrıldığını açıkladı.