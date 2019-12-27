Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yerli otomobilin fabrikası ne zaman açılacak?

    Yerli otomobilin Gebze'deki tanıtım etkinliğinde konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Bursa'da inşa edileceği söylenen üretim tesisinin açılacağı tarihi açıkladı.
    1 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
    2,5b
    125
    27
    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Yerli otomobilin fabrikası ne zaman açılacak?
    Tam Boyutta Gör

    Şuanda Gebze’de tanıtım etkinliği süren yerli otomobilin nerede üretileceği bugün Cumhurbaşkanlığı Kararı ile ortaya çıkmış, fakat fabrikanın ne zaman açılacağı bilgisi yapılan açıklamada yer almamıştı.

    Yerli otomobilin tanıtımında söz alan TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, bu konu hakkında önemli bilgiler verdi. Hisarcıklıoğlu’nun verdiği bilgilere göre, 2020 yılının ortasında yerli otomobilin marka lansmanı yapılacak.

    2021 yılında yerli otomobilin üretileceği tesisin açılışı yapılacak. 2022 yılında da ilk yerli otomobil banttan inmiş olacak. Ayrıca, TOGG bünyesindeki babayiğitlerin 15 yıl boyunca kâr almayacağı açıklandı.

    Ayrıca Bkz. "Yerli otomobil 5 farklı model olarak üretilecek"

    Yerli otomobilin üretimi için Bursa'da tesis kurulacak. Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından komple yeni yatırım olarak inşa edilecek tesisin ön görülen sabit yatırım tutarı 22 milyar TL olarak açıklandı.

    Yerli otomobilin fabrikası Gemlik'te kurulacak

    4.323 kişinin istihdam edilmesinin ön görüldüğü tesiste 5 ayrı model üretilecek. Üretilecek modeller sırasıyla C-SUV, C-Sedan, C-Hatchback, B-SUV ve C-MPV olacak. Yerli otomobilin üretileceği tesisin üretim kapasitesi ise yılda 175 bin adet olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Gemlik'teki 4 milyon m2'lik arazisinin 1 milyon m2'lik bölümünün yerli otomobilin üretileceği tesise ayrıldığını açıkladı.



    Yorum Yaz
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    FatihAsl 1 sa. en beğenilen
    "Bu hükumet dünyanın en doğru işini bile yapsa, bizim bunu alkışlayacak halimiz yok."

    CHP Grup Başkan vekili Engin Altay
    1 Yanıt Yanıtla +37
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    mtanhu 1 sa.
    hayırlı uğulu verimli olsun. Bir yerden başlamak lazımdı.

    Çin'i hatırlayın, avrupa ve abd teknoloji devi iken hiç bir şeyleri yoktu, bugün geldikleri nokta, kendi otomobilleri ve özellikle kendi telefon markaları ile dünya ile boy ölçüşebilecek seviyeye geldiler. Başarı için devamlılık şart.
    Bir yerlerden başlamak lazımdı. Devamı gelmeli artık.
    hayırlı uğulu verimli olsun. Bir yerden başlamak lazımdı. Çin'i hatırlayın, avrupa ve abd teknoloji devi iken hiç bir şeyleri yoktu, bugün geldikleri nok...
    Devamını Gör
    1 Yanıt Yanıtla +10
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    babgozd 1 sa.
    O fabrikadaki işçiler 2324 lira ile muhtemelen 50 yıl sonra bir yerli ve milli arabanın sol arka tekerini alabilirler.
    Yanıtla +9
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    1 Avatar
    berkayjan 19 dk.
    Fabrika açılışını yine seçimlere doğru itelemişler. Yine seçim taktiği olur, emin olun herkes istiyor yerli otomobilimiz olsun, hatta tüyler diken diken bile oldu ama işte güven vermiyorlar.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    firat_kilic 35 dk.
    Güzel gibi gözüksede işin altında AKP var. AKP var ise Rant var. Her adımı her tanesi ve taneciği incelenmeli. İncelenebilir ise zaten çıkar. Direkt inanmayın sağlama yapın öyle beyninize kabul edin. İnancın sonu kandırılmakla biter tabi o son için anlaman gerekir. Anlamak nedemek? An... Aynı anı birlikte yaşarsan eğer veya (prof. sorgu teknik * sorular ile gerçeği bulmak) 2nci beyin göz olursun. O noktada ruhun satılmadı ise eğer sahibine tarafından tarafsız ölçüp tartabilirsin 0 noktasındaysan eğer.... ölçme kurallarını (tartan-ve tartılan yada ölçen ve ölçülen) biliyorsan... işte halkın anlayacağı dilde bir yazı... işte o zaman ancak halk halk olabilir... öteki türlü anakarta takılan bellekten ibaretsin inan ve hafızaya yaz hafızanın da bir anlamı yok o sahibine ait... sana değil ve ölçen değilsin o zaman... işte bunun kırılması gerekiyor ! Önce farkındalık / önce bilinç / önce bir-EY ! olmak.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Hendrik Johannes Cruijff 1 sa.
    Bana kalsa çoktan 5 defa çıkarırdım bir aracı ama işte ülkeni düşünmen lazım diplomasi leş ilişkiler berbat dibinde savaşlar eksik olmuyor global piyasaya karşı hoşgörülü tavrın yok.

    2010da paranın aktığı dönem bir tasarı yapılırdı 2011 de fabrika açılırdı 2012de ilk modeller iç pazara yöneltilirdi beğeni eksik gedik doğrultusunda tekrara bir modelleme yapılırdı sonra 2013de dış piyasaya sürülürdü.

    Şuanda zaten çoktan eksiği gediği olmayan ihtiyaca olanak tanıyan iç piyasada tam olmasada dışarı satılabilen ve ülkenin dış açığını kapatabilecek bir marka yaratılırdı defalarca kez hemde şuan 5nci serisi çıkardı açıkçası hemde pek çok modelle ama işte bunu dillendirenler makam mevki için yapıyor sanayide yaptırırız ne yapacaksın f35 i diyen bir kafaya ne denilebilirki buda uydurma işte çıkarmak isteyen parasal genişleme zamanı çıkarırdı kimse kimseyi kandırmasın.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    cengizhan66 1 sa.
    3023 gibi acilir tabi iktidar degismezse
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Hendrik Johannes Cruijff 1 sa.
    2022 deniyor açıkçası bence hiçbir zaman çıkmayacak.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    joven 1 sa.
    ülkemizde birşeyler yapılıyor bu inkar edilemez bir gerçek bu denli tembel bir topluma rağmen bu bile başarı sayılır olur yasa olmaz bunu zaman gösterecek yalnız içimizdeki bir kesim var inanın onlar olmasın diye bit taraflarını hergün yırtıyorlar
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    sefa1451 1 sa.
    Uzatmayalım ol dediler olacak mesihimiz her şeyi çözer rahat olun keyfinize bakın. Boşunuza kafanızı yormayın mesih bu halk için kafasını yoruyor şükredin dua edin.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    bloodstained34 1 sa.
    eeeeyy elon sen kimsin tesla kim
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Leipold 1 sa.
    Az once dedi basgan. Gemlik'teki TSK arazisinin 1 milyon metrekaresi arac fabrikasina tahsis edilecekmis.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    clb12 1 sa.
    Hala inanan kaldi mi bu yerli otomobil safsatasina?
    2 Yanıt Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    İAmSterdam06 1 sa. clb12
    YERLİ ve MİLLİ arabamıza engel olamayacaklar İnşaAllah
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Bloodin 1 dk. clb12
    Bi bitmediniz... Almayacaksınız o zaman söz verin burada, madem istemiyor ve inanmıyorsunuz, çıkınca da almayacaksınız!
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    Mr. Pink +552 ugo +353 Spider_hip +279 selahattın ısık +227 İl teber +214 faniseyler +198 monacomen +183 Sembroni +180 ~Lion King~ +175 porsoro +173
    Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
    ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
    38 Üye, 87 Misafir

    İLGİ DÜZEYİ
    2485 TIK

    HABERİN ETİKETLERİ
    yerli otomobilin fabrikası, yerli otomobil özellikleri ve
    7 etiket daha yerli otomobil ne zaman üretilecek yerli otomobil tanıtımı Yerli Otomobil Türkiye Gündemi Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Barış Cankı
    Facebook Sayfası258,3b
    Twitter Profili78,9b
    YouTube Kanalı263b
    RSS Yayını
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 5 dk. Xiaomi kadınlara yönelik yuvarlak ekranlı bir akıllı saat çıkaracak 58 dk. Yerli otomobil sonunda tanıtıldı! İşte yerli otomobil tasarımı 1 sa. GÖRÜNTÜLENEN Yerli otomobilin fabrikası ne zaman açılacak? Sonraki Gigabyte Aorus X570 Pro anakart inceleme 2 sa. Yerli otomobil 5 farklı model olarak üretilecek 2 sa. Yerli otomobilin teknik detayları belli oldu! 2 sa. Deepcool GAMMAXX GTE V2 White soğutucusunu satışa sundu 3 sa. LG yeni bütçe dostu akıllı telefonunu piyasaya sürüyor: Neon Plus 3 sa. Android 11, 4 GB dosya boyutunun üzerinde video kaydetmeye izin verecek 4 sa. Sony, sensör üretimi için izinleri kaldırdı 4 sa. Tüm YouTube Kids videoları manuel olarak incelenecek 5 sa. Apple AirPods tedarikçileri genişleme planları yapıyor 5 sa. YouTube telif hakkı kontrolünü kolaylaştırıyor 6 sa. Yerli otomobilin nerede üretileceği ve verilen devlet destekleri belli oldu 7 sa. n11.com'da veri ihlali yaşandığı duyuruldu 8 sa. VW, otonom olarak işleyen bir şarj robotu duyurusu yaptı 9 sa. Xiaomi Mi Note 10 kutudan çıkıyor | 108MP kameralı telefon 17 sa. Dünya ve Ay'a bir de böyle bakın: Satürn'ün yörüngesinden muhteşem fotoğraf 17 sa. Epic Games mağazasında bugün Faster Than Light var 18 sa. Lenovo'dan oyuncu telefonu geliyor: Legion Gaming Phone 19 sa. Yeni nesil Huawei Mate X, 2020'nin ikinci yarısında piyasaya sürülecek 19 sa. Özbekistan'ın kripto para tutumu 180 derece değişti 19 sa. Fetih 2’yi Oynamanız İçin En İyi 5 Sebep Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yerli otomobilin kokpitinden ilk görüntü!
    DonanımHaber
    Samsung NEON geliyor
    DonanımHaber
    Yerli otomobilden yeni video! Logo ilk kez göründü
    DonanımHaber
    Sniper: Ghost Warrior Contracts'tan Oynanış Videosu Paylaşıldı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Blair Witch'i 5-6 Saat Aralığında Bitirebilirseniz
    Bölüm Sonu Canavarı
    Burun estetik fiyatları ve doktor önerisi
    DH Forum
    BMW 3 SERİSİ AUDİ A3 SEDAN MERCEDES C SERİSİ?
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim