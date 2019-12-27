Yerli otomobil 5 farklı model olarak üretilecek

Tam Boyutta Gör

Yerli otomobilin tanıtımı bugün yapılıyor. Otomobil tanıtımında ilk olarak sahneye TOGG CEO’su Mehmet Gürcan Karakaş

çıktı. M. Gürcan Karakaş, otomobil modellerini duyurdu.

Bugün C-SUV otomobilin protoipi tanıtılıyor. 2030 yılının sonuna kadar ise toplam 5 model tanıtımı yapılmış olacak. Bu modellerin hangi tip araç olacağı açıklandı. İlk otomobil C-SUV olacak ve 2022 yılının ikinci yarısında piyasaya sunulacak. Sonraki otomobil ise C segment sedan otomobil olacak. Diğer üç model ise C-Hatchback, B-SUV ve C-MPV model olacak.

Ayrıca Bkz. "Yerli otomobilin teknik detayları belli oldu!"

Yerli otomobilin markası ise önümüzdeki ayın ortasında tanıtılacak. Bugünkü tanıtımlarda TOGG markası kullanılacak. Yerli otomobil hakkında detayları sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Bilgiler geldikçe sizlere aktarmaya devam edeceğiz.