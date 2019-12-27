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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yerli otomobil 5 farklı model olarak üretilecek

    Yerli otomobilin tanıtımı bugün yapılıyor. Otomobil tanıtımında ilk olarak sahneye TOGG CEO’su M. Gürcan Karakaş çıktı. Gürcan Karakaş, otomobil modellerini duyurdu.
    2 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
    4,6b
    82
    57
    Otomobil Teknolojileri
    Yusuf Akbaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Yerli otomobil 5 farklı model olarak üretilecek
    Tam Boyutta Gör

    Yerli otomobilin tanıtımı bugün yapılıyor. Otomobil tanıtımında ilk olarak sahneye TOGG CEO’su Mehmet Gürcan Karakaş
    çıktı. M. Gürcan Karakaş, otomobil modellerini duyurdu.

    Bugün C-SUV otomobilin protoipi tanıtılıyor. 2030 yılının sonuna kadar ise toplam 5 model tanıtımı yapılmış olacak. Bu modellerin hangi tip araç olacağı açıklandı. İlk otomobil C-SUV olacak ve 2022 yılının ikinci yarısında piyasaya sunulacak. Sonraki otomobil ise C segment sedan otomobil olacak. Diğer üç model ise C-Hatchback, B-SUV ve C-MPV model olacak.

    Ayrıca Bkz. "Yerli otomobilin teknik detayları belli oldu!"

    Yerli otomobilin markası ise önümüzdeki ayın ortasında tanıtılacak. Bugünkü tanıtımlarda TOGG markası kullanılacak. Yerli otomobil hakkında detayları sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Bilgiler geldikçe sizlere aktarmaya devam edeceğiz.



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    FatihAsl 2 sa. en beğenilen
    "Bu hukümet dünyanın en doğru işini bile yapsa, bizim bunu alkışlayacak halimiz yok. "

    CHP Grup Başkan vekili Engin Altay
    3 Yanıt Yanıtla +54
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    taha yasin arıcı 2 sa.
    maşallah geç bile kalındı çok sukur.. lakin gerek yoktu bu bütçeyi verin diger tarafa tekerlikli heykeller dikerlerdi ülkenin her yerine ulaşırdı
    8 Yanıt Yanıtla +42
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    İAmSterdam06 2 sa.
    Hay maşallah, elhamdülillah
    Yanıtla +35
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    1 Avatar
    knascy 32 dk. faniseyler
    Vergilerde teşvik sağlanması amacıyla indirim bekleniyor, en azından vergi kısmından kar edebiliriz diye tahmin ediyorum, elbette piyasanın çok çok altında fiyatlar gelmez malesef.
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    ExeCuTioN66 36 dk.
    ne zaman satışa çıkacak bu araçlar ?
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    kenbalx 37 dk.
    Yerlilik konusunda artık parayı kimin kazandığına bakılmalı. Bırakın şu başka yerde üretildi neresi yerli laflarını...
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    TurboBoosted 40 dk.
    her şey güzel ama yerli değil abi. kim yerli diyor? yapmayın etmeyin
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    Ironeagle 51 dk.
    Ülkemiz için hayırlı olsun. İmkanım olursa almayı isterim. 2022'de seri üretime geçileceği söyleniyor. Umarım bir aksilik çıkmaz.
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    RedPyro 56 dk.
    Bu adamlara bir kez bile oy vermeyen biri olarak söylüyorum , buradaki düşük profilli düşük zekalı ve algılama düzeyi çok altta olan insanlar gibileri yüzünden bu adamlar 50 yıl daha İktidar olur .
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    dolcia 57 dk.
    .
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    dolcia 59 dk.
    Forumda bu kadar çomar olduğunu görmek çok acı cidden
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    Playas 1 sa.
    20 yılda muamma bir icraat.Yilbasi lambur lumbur döşeme oncesi ortamı Auuuuuu ccc milliyetçiliği uzerinden yumusatma çabası.Cok manidar zamanlamalari
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    XrebeLLiousX 1 sa. mert1907
    Ama kafamız nassssssıl güzel :D ahahahahahahahahaa
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