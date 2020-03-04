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    Yerli otomobilin tasarımcısı Pininfarina, ilk SUV modeliyle ilgili ipuçları paylaştı

    Pininfarina, milyon dolarlık hiper otomobili Battista haricinde sedan ve SUV modeller üreteceğini açıklamıştı. Şirket, ilk SUV modelini temsil eden Pura Vision konseptinden yeni ipuçları paylaştı.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Yerli otomobilin tasarımcısı Pininfarina, ilk SUV modeliyle ilgili ipuçları paylaştı
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    Türkiye’nin yerli otomobilinin tasarımında imzası bulunan Pininfarina, markanın ilk SUV modelini temsil eden Pura Vision konseptiyle ilgili ipucu görselleri paylaştı. Şimdilik üstü örtülü bir şekilde karşımıza çıkan Pura Vision, üretim bandından indiğinde performanslı SUV modelleriyle rekabet edecek.

    Pininfarina Pura Vision konseptine yandan baktığımızda, geriye doğru düz bir biçimde alçalan tavanı ve kaslı omuz hattıyla oldukça sportif bir görünüme sahip olacağını söyleyebiliriz. Üzerindeki örtü yüzünden aracın tasarım detayları görünmüyor fakat araç kısa süre önce Pininfarina’nın Turin’deki genel merkezinde bir grup gazeteciye gösterildi. Onlardan gelen bilgiye göre Pura Vision, geriye doğru açılan arka kapılara, 26 inçlik büyük jantlara ve cam tavana sahip olacak.

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    Ayrıca Bkz. "Hyundai, direksiyon yerine joysticklerle kontrol edilen Prophecy konseptini tanıttı"

    İç mekana geçtiğimizde ise Pininfarina Pra Vision konseptinin İtalya’nın en kaliteli yatlarından esintiler taşıyacağı söyleniyor. Öyle ki müşterilerin aracın zemininde ahşap malzeme bile tercih edebileceği belirtiliyor. Tabii ki bu ahşap malzemeler konsolda ve kapı içlerinde de kendini gösterecek. Arkadaki koltuklar da üçlü veya diğer lüks modellerdeki gibi ikili olarak tercih edilebilecek.

    Yerli otomobilin tasarımcısı Pininfarina, ilk SUV modeliyle ilgili ipuçları paylaştı
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    Dört elektrik motoruyla 1000 beygir güç

    Pininfarina’nın ilk SUV modeli, tıpkı Battista gibi tamamen elektrikli bir model olacak. Araçta büyük bir batarya paketi ve toplamda 1000 beygir güç üreten dört elektrik motoru bulunacak. Bu sayede 0-100 km/s hızlanmasını 3 saniye civarında tamamlayacak sıfır emisyonlu modelin maksimum hızı 290 km/s, sürüş menzili ise 550 kilometre olacak. Fren sisteminde ise karbon seramik frenler görev alacak.

    Pininfarina, Pura Vision ile aynı platformu paylaşan üç model daha üretecek: bir küçük SUV, bir grand-touring coupe ve iki kapılı convertible. Pura Vision konseptinin önümüzdeki yaz tanıtılması bekleniyor.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    kizabe 2 hf. en beğenilen
    Pininfarina mı yerli ? anlamadım.
    3 Yanıt Yanıtla +19
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    ProfXavier (Emre Taner) 2 hf. kizabe
    ben de ilk başta anlamadım. başlık ile içerik çok saçma. yerli otomobilin üreticisi demeye çok mu ihtiyaç var? pininfarina yerli otomobil olmadan önce de pininfarinaydı. yerli otomobili yapacak olmalı onlara kıymet kaymadı, aksine pininfarina yapacağı için yerli otomobil kıymet kazandı.
    Yanıtla +3
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 2 hf. kizabe
    Birşey anlayabildiğiniz şahit olmadım zaten şimdiye kadar. Kemndini muhalefet zanneden kesimden bahsediyorum.


    Gayet anlaşılabilir yazmış Yerli otomobilin tasarımcısı Pininfarina diye.

    O kadar adam de beğenmiş şaka gibi.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    JanKlod (Mert ) 2 hf. kizabe
    köstek olmayın destek olun
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    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 2 hf.
    Hayır başlığı düzgün okuyun az ya.Üretime geçiceğini sandığınız otomobilin italyan tasarımcısı.Ayrıca otomobiller k350 nin kopyası
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    V4LKyR 2 hf.
    26 inç jant nedir... YÖH
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    raxetul (Emrah Urhan) 2 hf.
    Çok kitap okumalıyız çok.
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    MaDMaxiBo 2 hf.
    Ya kaput çok yüksek, ki elektrik motorlar tekerlerde iken gereksiz olabilir, ya da kabin kısmı tavan çok alçak kalmış.



    Görüntü böyle daha iyi oldu deyip ön tarafı geniş bi bagaj yaptılar herhalde.
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    sis651 2 hf.
    O kadar camdan sürücü arabanın önünü görebilecek mi, emin değilim.
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    eAkman (hic yok) 2 hf. Hemican
    Ayrica kendi markasiyla sattigi butik uretim modelleri de var
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    DoğanGörünümlüToros 2 hf.
    “Pininfarina’nın Turin’deki genel merkezinde bir grup gazeteciye gösterildi”



    Bi yerden tanıdık geldi.
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    Hemican 2 hf.
    Bu adamlarin ilk SUV si ise TOGG ne oluyor? Onu SUVden saymamislar mi?
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    4625 kez okundu.
    11 kişi, toplam 12 yorum yazdı.

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    pininfarina, pininfarina suv ve
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