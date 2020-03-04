Yerli otomobilin tasarımcısı Pininfarina, ilk SUV modeliyle ilgili ipuçları paylaştı

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Türkiye’nin yerli otomobilinin tasarımında imzası bulunan Pininfarina, markanın ilk SUV modelini temsil eden Pura Vision konseptiyle ilgili ipucu görselleri paylaştı. Şimdilik üstü örtülü bir şekilde karşımıza çıkan Pura Vision, üretim bandından indiğinde performanslı SUV modelleriyle rekabet edecek.

Pininfarina Pura Vision konseptine yandan baktığımızda, geriye doğru düz bir biçimde alçalan tavanı ve kaslı omuz hattıyla oldukça sportif bir görünüme sahip olacağını söyleyebiliriz. Üzerindeki örtü yüzünden aracın tasarım detayları görünmüyor fakat araç kısa süre önce Pininfarina’nın Turin’deki genel merkezinde bir grup gazeteciye gösterildi. Onlardan gelen bilgiye göre Pura Vision, geriye doğru açılan arka kapılara, 26 inçlik büyük jantlara ve cam tavana sahip olacak.

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İç mekana geçtiğimizde ise Pininfarina Pra Vision konseptinin İtalya’nın en kaliteli yatlarından esintiler taşıyacağı söyleniyor. Öyle ki müşterilerin aracın zemininde ahşap malzeme bile tercih edebileceği belirtiliyor. Tabii ki bu ahşap malzemeler konsolda ve kapı içlerinde de kendini gösterecek. Arkadaki koltuklar da üçlü veya diğer lüks modellerdeki gibi ikili olarak tercih edilebilecek.

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Dört elektrik motoruyla 1000 beygir güç

Pininfarina’nın ilk SUV modeli, tıpkı Battista gibi tamamen elektrikli bir model olacak. Araçta büyük bir batarya paketi ve toplamda 1000 beygir güç üreten dört elektrik motoru bulunacak. Bu sayede 0-100 km/s hızlanmasını 3 saniye civarında tamamlayacak sıfır emisyonlu modelin maksimum hızı 290 km/s, sürüş menzili ise 550 kilometre olacak. Fren sisteminde ise karbon seramik frenler görev alacak.

Pininfarina, Pura Vision ile aynı platformu paylaşan üç model daha üretecek: bir küçük SUV, bir grand-touring coupe ve iki kapılı convertible. Pura Vision konseptinin önümüzdeki yaz tanıtılması bekleniyor.

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