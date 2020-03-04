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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Hyundai, direksiyon yerine joysticklerle kontrol edilen Prophecy konseptini tanıttı

    Türkçe kelime anlamı "Kehanet" olan Prophecy, Koreli üreticinin gelecekte üreteceği modellerden ipuçları taşıyor. Otonom bir araç olan Prophecy'de direksiyon yerine joystickler bulunuyor.
    2 hf.
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    20
    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Hyundai, direksiyon yerine joysticklerle kontrol edilen Prophecy konseptini tanıttı
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    Birbirinden yenilikçi otomobillerin karşımıza çıktığı şu günlerde Hyundai de geçtiğimiz günlerde ipucu görselini paylaştığı Prophecy EV konseptini görücüye çıkardı. Koreli üretici, bu konseptle beraber otomobiller ve insanlar arasında duygusal bir bağ kurmayı hedefliyor.

    Elektrikli otomobil kavramına başka bir boyut kazandıran Hyundai Prophecy konsepti, markanın “Duygusal Sportiflik” tasarım felsefesi kullanılarak geliştirildi. Türkçe kelime anlamı “Kehanet” olan Prophecy, günümüz konseptlerindeki keskin çizgilerin aksine yumuşak ve minimalist çizgileriyle öne çıkıyor.

    Dört kapılı coupe formunda karşımıza çıkan Hyundai Prophecy’nin pervane şeklindeki jantları, aerodinamizmi desteklerken aynı zamanda içeri çekilecek havayı kanalize ediyor. Entegre arka spoyler ise yüksek hızlarda yere basma kuvveti sağlayarak yol tutuş açısından önemli bir rol oynuyor.

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    Hyundai, direksiyon yerine joysticklerle kontrol edilen Prophecy konseptini tanıttı
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    Prophecy’nin önünde, arkasında ve spoyler’ında piksel LED aydınlatmalar dikkat çekiyor. Koreli üretici, bu aydınlatmaların gelecekteki Hyundai modellerinde bir tasarım unsuru olarak kullanılacağının altını çiziyor. Geriye doğru açılan arka kapılar ve cam tavan da Hyundai Prophecy’nin dikkat çeken tasarım detayları arasında.

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    Dış tasarımda daha minimalist bir yol izleyen Hyundai Prophecy’nin kabin tarafı ise oldukça fütüristik. Otonom sürüş teknolojisine sahip olan araçta direksiyona yer verilmemiş. Bunun yerine sezgisel bir sürüş deneyimi sunduğu söylenen joystickler tercih edilmiş. Biri orta konsolda ve diğeri de kapı döşemesinde yer alan joysticklerin sağa ve sola hareket ederek pratik bir kontrol olanağı sunduğu da verilen bilgiler arasında.

    Hyundai, Prophecy’de yepyeni bir havalandırma sistemi kullanılıyor. Clean Air System adı verilen bu teknolojiyle aracın içindeki hava ve oksijen miktarı düzenli olarak filtreleniyor. Sistem sayesinde arıtılmış hava akışı sağlanırken aynı zamanda kabindeki hava da filtrelenerek atmosfere geri gönderiliyor.



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    Yorumlar (18) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 1 hf.
    Şu Hyundai nin çizgisi belli olsun artık. Şimdide Porsche den esinlenmiş bir tasarim.
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    sipidi gonzalez 1 hf. yeni yorumcu
    tam otonom araçlarda o joysticklere de ihtiyaç olmayacak. Bakalım biz görebilecek miyiz o günleri
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    aminoasit (esrf krgz) 1 hf.
    Ona bakarsanız 90 lı yıllarda vr başlıklarda vardı ama devrim denilirken tutmadı şimdi yeni bir şey gibi karşımıza çıktı ve az buz neyse tuttu. bu niye tutmasın niye yeni demesin yeni işte bu teknoloji ile.
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    olağan_şüpheli 2 hf.
    mercedes f200 1996 da falan vardı bu.O zaman da tutmaz demiştim şimdi de tutmaz.
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    manisa_tr (huseyin ali) 2 hf.
    adamlarda para bol, üretmeseler bile bol bol prototip yapıp tatmin oluyorlar.
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    Therocqula (Halil K.) 2 hf.
    Diğer otomobil firmaları sürücüsüz araçlara kafa yorarken Hyundai'nin direksiyon tasarımına mesai harcaması epey komik olmuş Belki de 5-6 seneye hiç direksiyona sahip olmayan arabalar aktif bir şekilde trafiğe katılabilecek.
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    DH Misafiri 2 hf.
    Mercedes F200 vardı yıllar önce direksiyon yerine joystikle giden. Hyundai bunu daha yeni mi fark ediyor hayret ki hayret
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    yc#1 (Yavuz Can) 2 hf.
    Mercedes'in 24 sene önce sergilediği direksiyonsuz tasarımı yeni birşeymiş gibi sergilemek. Kendin ol biraz, taklitçi olma youtube.com/...
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    AsiretinMarjinalCocugu (Liceli ) 2 hf.
    Yenilik yapacam diye de bu kadar kasılmaz ki be kardesim
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    texjrwillerjr (tex willer) 2 hf.
    böyle aptalca birşey için sebep ne acaba? direksiyon hangi mühendise neden batar?
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    GENEL İSTATİSTİKLER
    19269 kez okundu.
    16 kişi, toplam 18 yorum yazdı.

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    Galeri, hyundai prophecy ve
    6 etiket daha konsept hyundai elektrikli araç hyundai prophecy specs direksiyonsuz araba otonom araba Bilim ve Teknoloji
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