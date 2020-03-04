Hyundai, direksiyon yerine joysticklerle kontrol edilen Prophecy konseptini tanıttı

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Birbirinden yenilikçi otomobillerin karşımıza çıktığı şu günlerde Hyundai de geçtiğimiz günlerde ipucu görselini paylaştığı Prophecy EV konseptini görücüye çıkardı. Koreli üretici, bu konseptle beraber otomobiller ve insanlar arasında duygusal bir bağ kurmayı hedefliyor.

Elektrikli otomobil kavramına başka bir boyut kazandıran Hyundai Prophecy konsepti, markanın “Duygusal Sportiflik” tasarım felsefesi kullanılarak geliştirildi. Türkçe kelime anlamı “Kehanet” olan Prophecy, günümüz konseptlerindeki keskin çizgilerin aksine yumuşak ve minimalist çizgileriyle öne çıkıyor.

Dört kapılı coupe formunda karşımıza çıkan Hyundai Prophecy’nin pervane şeklindeki jantları, aerodinamizmi desteklerken aynı zamanda içeri çekilecek havayı kanalize ediyor. Entegre arka spoyler ise yüksek hızlarda yere basma kuvveti sağlayarak yol tutuş açısından önemli bir rol oynuyor.

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Prophecy’nin önünde, arkasında ve spoyler’ında piksel LED aydınlatmalar dikkat çekiyor. Koreli üretici, bu aydınlatmaların gelecekteki Hyundai modellerinde bir tasarım unsuru olarak kullanılacağının altını çiziyor. Geriye doğru açılan arka kapılar ve cam tavan da Hyundai Prophecy’nin dikkat çeken tasarım detayları arasında.

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Dış tasarımda daha minimalist bir yol izleyen Hyundai Prophecy’nin kabin tarafı ise oldukça fütüristik. Otonom sürüş teknolojisine sahip olan araçta direksiyona yer verilmemiş. Bunun yerine sezgisel bir sürüş deneyimi sunduğu söylenen joystickler tercih edilmiş. Biri orta konsolda ve diğeri de kapı döşemesinde yer alan joysticklerin sağa ve sola hareket ederek pratik bir kontrol olanağı sunduğu da verilen bilgiler arasında.

Hyundai, Prophecy’de yepyeni bir havalandırma sistemi kullanılıyor. Clean Air System adı verilen bu teknolojiyle aracın içindeki hava ve oksijen miktarı düzenli olarak filtreleniyor. Sistem sayesinde arıtılmış hava akışı sağlanırken aynı zamanda kabindeki hava da filtrelenerek atmosfere geri gönderiliyor.

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