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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yerli otomobilin tasarımı yavaş yavaş açığa çıkıyor: İşte TOGG'un yeni paylaşımı

    Yerli otomobilin üretimini üstlenen babayiğitlerden oluşan TOGG, dünkü paylaşımın ardından yerli otomobilin tasarımıyla ilgili bir görsel daha paylaştı. İşte yavaş yavaş açığa çıkan tasarım:
    3 sa. (Son Güncelleme: 2 sa.)
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Yerli otomobilin tasarımı yavaş yavaş açığa çıkıyor: İşte TOGG'un yeni paylaşımı
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    TOGG, yerli otomobilin Cuma günkü tanıtımına kadar her gün yeni bir detay paylaşacaklarını duyurmuştu. Dün paylaşılan far detayının ardından bugün de aynı açıdan çekilen, fakat daha fazla detayı gösteren yeni bir görsel geldi.

    TOGG tarafından paylaşılan yeni görsele baktığımızda, yerli otomobil prototipinde yan aynalar yerine kamera kullanılmış olabileceğini görüyoruz. Zira söz konusu parçalar oldukça ince görünüyor. Günümüz konseptlerinin pek çoğunda karşımıza çıkan bu detayı tam olarak göremesek de, yerli otomobilin genel tasarımına şık bir hava katacağını tahmin etmek çok da zor değil. Söz konusu görselde ayrıca yerli otomobilin A sütunu ve tavan raylarını az da olsa görebiliyoruz.

    Yüzde 100 elektrikli bir C-SUV olacak yerli otomobilin ilk gösterimi 27 Aralık Cuma günü gerçekleştirilecek. TOGG'un resmi internet sitesine eklenen sayaç Cuma günü saat 14.30'u işaret ediyor. Dolayısıyla yerli otomobilin tanıtımının bu saatte yapılmasını veya tasarımın tamamen paylaşılmasını bekleyebiliriz. SUV modelin etkinlikte sergilenen iki prototipi, Osmangazi Köprüsü’nde test edilecek. Etkinlik, Cumburbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Gebze’de gerçekleştirilecek.

    Yerli otomobilin tanıtım toplantısına katılanları bir de sürpriz bekliyor olacak. İlk yerli otomobil modeli olan SUV’un yanı sıra, daha sonra üretilmesi planlanan sedan modele ait prototipin de görücüye çıkarılacağı konuşuluyor. Söz konusu prototip, SUV modelden sonra satışa sunulacak sedan modelin tasarımı hakkında ipuçları verecek.



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    MFN 2 sa. en beğenilen
    Şu yerli araba haberlerindeki yorumları görünce aklıma Mesut Çevik'in Youtube'daki videosu geliyor. Herkes bir muhaliflik peşinde. Ne olursa olsun, prototip de olsa aracı tanıtacaklar hala aptal saptal tweet resimleri atıp 2017'de yollarda, hala yok arabayı üretme, tasarlama ama yerli de, hala yok ergen ergen yav he he yorumları gibi gerçekten olabildiğince boş yorumlar yazıyor millet ve beğeniliyor. Kusura bakmayın ama bizim ülkede birşey olabilecekse de olmaz. Bizim en büyük düşmanımız diğer ülkeler falan değil, bizim en büyük düşmanımız yine kendi içimizdeki insanlar.
    Şu yerli araba haberlerindeki yorumları görünce aklıma Mesut Çevik'in Youtube'daki videosu geliyor. Herkes bir muhaliflik peşinde. Ne olursa olsun, prototip de ...
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    3 Yanıt Yanıtla +59
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    Musty3535123 3 sa.
    bidaki ay arka farlar, önümüzdeki sene kaput :D
    1 Yanıt Yanıtla +32
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    raxetul 2 sa.
    Tavanda çıta var.
    Aynalar çok ince duruyor, kamera şeklinde aynalarla gelme ihtimali var.

    İtalyan malı diyenler: tasarımını İtalyan firma yaptı. Fabrikası da ülkede olacak, kar edenler de. Hadi patronları eleştirebilirsiniz de cari açığı az ya da çok azaltır, önemli nokta bu. Sadece cari açığı kağıt üstünde azaltması bile diğer sektörlerdeki yatırımcıların alacakları kararı etkileyecektir. Olaya sadece tek sektör olarak bakmayın.

    İlk versiyonlarda çok eksik çıkabilir ve bu yüzden sevilmeyebilir. Vakti zamanında devrime yapılan muameleyi yapmayın arabaya. Dünya çapındaki markalar bir anda gelmedi bu noktalara.

    Ben çok kaliteli bir araba beklemiyorum. Bir mühendis olarak ülkedeki çoğu mühendisten utanıyorum zaten. Yani ne iyi ne kötü yorumum var, hele ki daha piyasaya çıkmamış bir araba için.

    İlkokul seviyesi yorumları birazcık azaltın. Az geniş bir bakış açısıyla yaklaşın olaya, eleştirdiğiniz eğitim sisteminin ürünleri olmadığınızı gösterin.

    İyi tarafına iyi deyin, kötü tarafına kötü. "Çok iyi, mükemmel, dünyada yok böylesi" gibi başlıklar atacaktır kimi gazeteler, böyle başlıklar en çok projeye zarar verir. Çamur atmak için saçma sapan başlıklar atanlar da olacaktır. Bu da onlar "yapmasın biz yapalım" kafasındaki insanlar, ve maalesef onlar bunlarla yer değiştirseydi karşı taraf yine aynı yorumları yapacaktı. Maalesef ülkenin %90'ından fazlası böyle.
    Tavanda çıta var. Aynalar çok ince duruyor, kamera şeklinde aynalarla gelme ihtimali var. İtalyan malı diyenler: tasarımını İtalyan firma yaptı. Fabr...
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    3 Yanıt Yanıtla +24
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    1 Avatar
    bugatti1907 27 dk.
    Umarım kameralı ayna olmaz.
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    İl teber 27 dk.
    Geliyor gönlümün efendisi.
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    maximus8282 38 dk.
    Elektronik ayna falan, beklentiyi çok artırdılar, hayal kırıklığı yaşamayalım da.
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    ShapeD-WuSSy 45 dk.
    Bu ülkede sözde 100 senedir otomobil üretilecek halen üretilecek.
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    MysticDesign 46 dk.
    şu anda görürnen ledler bile yerli değil
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    sirinmustafa 50 dk.
    Seri üretime geçmeden inanmam.
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    shegenli chingen 55 dk.
    el feneri mi o
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    Cosmos2999 1 sa.
    Yüzde yüz yerli diye birşey yoktur. Heleki Otomotiv sektöründe hiç yoktur.



    Türkiye ne zamandan beri



    Elektirik motoru, elektirik motorunun bütün kısımlarını

    Batarya, batarya teknolojileri

    Araba eğlence yazılımı

    Lastik

    Fren diskleri

    Vsvvs üretti. Mercedes yada herhangi bir Japon arabası bile dünyanın 50-100 ülkesinden parça tedarik eder, Birleşimini yapar, tasarımını yapar. Bir mali yerli yani Made in yapan son aşamanın geçtiği yerdir.





    Başlangıçta %20-30 yerli parça kullanılması bile başarıdır. Önemli olan tasarım, fiyat ve Teknik servis.



    Bugün sadece Montaj Bandı kurarsınız. Montaj yaparsınız. Yarın küçük parçaları yeni Fabrika kurup yaparsınız. Buna ne muhalefet etmek gerek ne de Abartıp yüzde yüz yerli demek. Türkiyenin ve Halkının inanılmaz Denge sorunu var.



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    Denorath 1 sa.
    Çok vahşi duruyor :) İnşallah çok pahalı olmazda bizde alır yerli otomobile katkımızı yaparız.
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    kucukyenici 1 sa.
    Çerçeveler ince olmuş. Çentik tasarımı mı, gözyaşı damlası mı tam anlaşılmıyor. Kesin olan İtalya'da yapılmış, gemi ile Türkiye'ye gelmiş yerli ve millî aracımız.
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