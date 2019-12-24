Yerli otomobilin tasarımı yavaş yavaş açığa çıkıyor: İşte TOGG'un yeni paylaşımı

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TOGG, yerli otomobilin Cuma günkü tanıtımına kadar her gün yeni bir detay paylaşacaklarını duyurmuştu. Dün paylaşılan far detayının ardından bugün de aynı açıdan çekilen, fakat daha fazla detayı gösteren yeni bir görsel geldi.

TOGG tarafından paylaşılan yeni görsele baktığımızda, yerli otomobil prototipinde yan aynalar yerine kamera kullanılmış olabileceğini görüyoruz. Zira söz konusu parçalar oldukça ince görünüyor. Günümüz konseptlerinin pek çoğunda karşımıza çıkan bu detayı tam olarak göremesek de, yerli otomobilin genel tasarımına şık bir hava katacağını tahmin etmek çok da zor değil. Söz konusu görselde ayrıca yerli otomobilin A sütunu ve tavan raylarını az da olsa görebiliyoruz.

Yüzde 100 elektrikli bir C-SUV olacak yerli otomobilin ilk gösterimi 27 Aralık Cuma günü gerçekleştirilecek. TOGG'un resmi internet sitesine eklenen sayaç Cuma günü saat 14.30'u işaret ediyor. Dolayısıyla yerli otomobilin tanıtımının bu saatte yapılmasını veya tasarımın tamamen paylaşılmasını bekleyebiliriz. SUV modelin etkinlikte sergilenen iki prototipi, Osmangazi Köprüsü’nde test edilecek. Etkinlik, Cumburbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Gebze’de gerçekleştirilecek.

Yerli otomobilin tanıtım toplantısına katılanları bir de sürpriz bekliyor olacak. İlk yerli otomobil modeli olan SUV’un yanı sıra, daha sonra üretilmesi planlanan sedan modele ait prototipin de görücüye çıkarılacağı konuşuluyor. Söz konusu prototip, SUV modelden sonra satışa sunulacak sedan modelin tasarımı hakkında ipuçları verecek.