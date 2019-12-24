Yerli otomobilin tasarımı yavaş yavaş açığa çıkıyor: İşte TOGG'un yeni paylaşımı

TOGG, yerli otomobilin Cuma günkü tanıtımına kadar her gün yeni bir detay paylaşacaklarını duyurmuştu. Dün paylaşılan far detayının ardından bugün de aynı açıdan çekilen, fakat daha fazla detayı gösteren yeni bir görsel geldi.
TOGG tarafından paylaşılan yeni görsele baktığımızda, yerli otomobil prototipinde yan aynalar yerine kamera kullanılmış olabileceğini görüyoruz. Zira söz konusu parçalar oldukça ince görünüyor. Günümüz konseptlerinin pek çoğunda karşımıza çıkan bu detayı tam olarak göremesek de, yerli otomobilin genel tasarımına şık bir hava katacağını tahmin etmek çok da zor değil. Söz konusu görselde ayrıca yerli otomobilin A sütunu ve tavan raylarını az da olsa görebiliyoruz.
Yüzde 100 elektrikli bir C-SUV olacak yerli otomobilin ilk gösterimi 27 Aralık Cuma günü gerçekleştirilecek. TOGG'un resmi internet sitesine eklenen sayaç Cuma günü saat 14.30'u işaret ediyor. Dolayısıyla yerli otomobilin tanıtımının bu saatte yapılmasını veya tasarımın tamamen paylaşılmasını bekleyebiliriz. SUV modelin etkinlikte sergilenen iki prototipi, Osmangazi Köprüsü’nde test edilecek. Etkinlik, Cumburbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Gebze’de gerçekleştirilecek.
Yerli otomobilin tanıtım toplantısına katılanları bir de sürpriz bekliyor olacak. İlk yerli otomobil modeli olan SUV’un yanı sıra, daha sonra üretilmesi planlanan sedan modele ait prototipin de görücüye çıkarılacağı konuşuluyor. Söz konusu prototip, SUV modelden sonra satışa sunulacak sedan modelin tasarımı hakkında ipuçları verecek.
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Aynalar çok ince duruyor, kamera şeklinde aynalarla gelme ihtimali var.
İtalyan malı diyenler: tasarımını İtalyan firma yaptı. Fabrikası da ülkede olacak, kar edenler de. Hadi patronları eleştirebilirsiniz de cari açığı az ya da çok azaltır, önemli nokta bu. Sadece cari açığı kağıt üstünde azaltması bile diğer sektörlerdeki yatırımcıların alacakları kararı etkileyecektir. Olaya sadece tek sektör olarak bakmayın.
İlk versiyonlarda çok eksik çıkabilir ve bu yüzden sevilmeyebilir. Vakti zamanında devrime yapılan muameleyi yapmayın arabaya. Dünya çapındaki markalar bir anda gelmedi bu noktalara.
Ben çok kaliteli bir araba beklemiyorum. Bir mühendis olarak ülkedeki çoğu mühendisten utanıyorum zaten. Yani ne iyi ne kötü yorumum var, hele ki daha piyasaya çıkmamış bir araba için.
İlkokul seviyesi yorumları birazcık azaltın. Az geniş bir bakış açısıyla yaklaşın olaya, eleştirdiğiniz eğitim sisteminin ürünleri olmadığınızı gösterin.
İyi tarafına iyi deyin, kötü tarafına kötü. "Çok iyi, mükemmel, dünyada yok böylesi" gibi başlıklar atacaktır kimi gazeteler, böyle başlıklar en çok projeye zarar verir. Çamur atmak için saçma sapan başlıklar atanlar da olacaktır. Bu da onlar "yapmasın biz yapalım" kafasındaki insanlar, ve maalesef onlar bunlarla yer değiştirseydi karşı taraf yine aynı yorumları yapacaktı. Maalesef ülkenin %90'ından fazlası böyle.