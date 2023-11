Yerli scooter kiralama girişimi BinBin, halka arz oluyor!

Tam Boyutta Gör Geçen günlerde halka arz edilen 1000 Yatırımlar Holding, yüzde 89 hissesine sahip olduğu BinBin'in halka arzı hakkında Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıklama gönderdi.

Şirketin açıklamasında şunlar kaydedildi: “Şirketimizin 29 Kasım 2023 tarih ve 2023/14 sayılı yönetim kurulu toplantısında, yüzde 89 oranında pay sahibi olduğumuz Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri Anonim Şirketi’nin kayıtlı sermaye sistemine geçiş ve halka arz hazırlıklarının başlatılmasına karar verilmiştir. Süreç hakkındaki gelişmeler ayrıca KAP’ta duyurulacaktır.”

2022 yılında kurulan 1000 Yatırımlar Holding A.Ş'nin bünyesinde BinBin haricinde Meta, Algoritma, Altay Enerji ve Go Sharing firmalar bulunuyor.

Bugün 500’ü aşkın kişiye istihdam sağlayan şirket, çok uluslu mikromobilite platformu BinBin, yeni nesil enerji çözümü şirketleri Q Charge ve Altay Enerji, uluslararası arenada paylaşımlı e-bike ve e-moped çözümü sunan GoSharing, dünyaya yazılım ve teknoloji çözümleri sunan Algoritma ile küresel pazarda yeni ulaşım, enerji ve teknoloji çözümleri üretiyor.

Scooter, elektrikli bisiklet ve elektrikli otomobillerin bir arada olduğu ulaşım ekosistemi hazırlanacak

1000 Yatırımlar Holding Üst Yöneticisi (CEO) Kadir Can Abdik, halka arzdan elde edilecek gelir ile ulaşım ekosistemi hazırlanacağını açıkladı. Abdik, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Bugün kısa mesafelerde, 0-6 kilometrelerde scooter olarak aklınıza geliyor. Bu ihtiyacı BinBin ile görüyoruz. 6-12 kilometrede ise Go Sharing ile elektrikli bisikletlerle bu ihtiyacı görüyoruz. 10-12 kilometre fazlasında ise elektrikli araçlarla bu ihtiyacı göreceğiz. Bizim uygulamamızı şu an milyonlarca kişi kullanıyor. Bu milyonlarca kişi bu uygulamayı kullanırken bugün scooterlar için kullanıyor olabilir ama yarın, öbür gün elektrikli araçlarını kiralayabilecekler. Çünkü saatlik, dakikalık kiralamalar şu an çok revaçta. Enflasyonist ortamda insanlar gerçekten satın almak değil, paylaşmak istiyor ki daha uyguna gelsin. Sadece araç kiralama değil, taksiye ihtiyacınız varsa taksi çağıracaksınız. Ulaşımda bir kart kullanmanız gerekiyorsa o kartı entegre edeceğiz. Ulaşımda A'dan Z'ye bütün ihtiyaçları çözebileceğiniz bir uygulama yapmak istiyoruz. Burada bir ekosistem inşa ettik ve bunu büyüterek devam edeceğiz."

