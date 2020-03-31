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    Yerli solunum cihazında ilk prototip üretimi tamamlandı

    Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Arçelik, Aselsan ve Biosys iş birliğiyle üretilecek yerli solunum cihazıyla ilgili yeni bilgiler verdi. Hedef iki ay içerisinde 5 bin adet solunum cihazı üretmek.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Yerli solunum cihazında ilk prototip üretimi tamamlandı
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    Koronavirüs nedeniyle had safhaya ulaşan solunum cihazı ihtiyacı için yerli firmalar harekete geçmişti. Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Arçelik, Aselsan ve Biosys ile birlikte yürüttükleri solunum cihazı seri üretim projesinde ilk prototip üretiminin tamamlandığını açıkladı.

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    Haluk Bayraktar, nisan ortasına kadar bin adet cihazın Sağlık Bakanlığı’na teslimatını yetiştirmeye çalıştıklarını söyledi. Sonraki hedeflerinin iki ay içerisinde 5 bin yerli solunum cihazını teslim etmek olduğunu belirten Bayraktar, ithal muadili yaklaşık 20 bin euro olan cihazın yerli olarak yaklaşık 6 bin 500 dolara üretilebildiğini söyledi. Adetler arttıkça maliyetlerin düşebileceğini de sözlerine ekledi.

    Bu aşamada bazı komponentlerin yurt dışından alınması gerektiğini belirten Bayraktar, “İlk görüşmelerde 7-8 hafta sonraya gün verildi. Süreyi kısaltmak için müthiş bir süreç başladı. Sağlık Bakanlığı komponentleri yurt dışından getirmek üzere özel uçak da gönderilebileceğini ifade etti” açıklamasında bulundu ve sözlerine şöyle devam etti:

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    İlk etapta eldeki komponentlerle yaklaşık 500 adet yoğun bakım ventilatörü üretebiliyorduk. İthal edilmesi gereken komponentlerin üretimi 5-6 ayı bulacaktı. Şu anda bu komponentler için yerli tedarik ağı kuruldu. Kritik komponentlerin bir kısmını Baykar ve Aselsan tarafından üretiliyor. Yurt dışından alınan az sayıdaki komponentin yerli muadili için de hızlı bir Ar-Ge ve üretim çalışması yapıldı. Bir yandan da onların geliştirilmesi ve üretim süreci başladı."



    https://www.haberturk.com/koronaviruse-karsi-yerlisi-uretildi-haberler-2630878-ekonomi Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    vs-fb (Vn S) 2 sa.
    Koç grubuna sallayanlar, acaba bu yaptıklarından sonra hâlâ sallamaya devam edecek mi? Yarattıkları yeni zenginlerin toplamının yaptıkları bir KOÇ etmiyor.
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    WB 2 sa.
    Gururumuzsun Baykar..
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    Thomas Silverstein 2 sa. yeni yorumcu
    3-5 ay sürecek bir salgın için ölü yatırım yapılıyor 1 sene sonra batar onu üreten şirket.
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    Spider_hip (Doğan Eray) 2 sa. Thomas Silverstein
    Valla hızlı üretim yapılıpta bu sürece yetişecek şekilde seri üretim yapılabilirse maliyeti kurtarır, üste para da bırakır. Sonrasında da normalde yerli üretim solunum cihazı olması iyi olur elbette ama piyasa fazlasıyla doyacağı için rahat 3-5 sene kimse istemez tabi :D Yani çok hızlı olmak lazım.
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    TherafluForte (Ömer ) 2 sa.
    Başarılarmız daim olur inşAllah
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