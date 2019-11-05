Yerli üretici Karsan, Roma Belediyesine 227 otobüs teslim etti

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Yerli üretici Karsan’ın İtalya merkezli bir otobüs üreticisi olan IIA’nın (Industria Italiana Autobus) yüzde 28,6 hissesine sahip olduğu biliniyor. Şirket, bu ortaklık doğrultusunda Bursa’da ürettiği Menarinibus Citymood otobüslerinden Roma Belediyesine 5 ayda 227 adet teslimat gerçekleştirdi.

Roma’ya teslim ettikleri araçlar dahil 2019’da toplam 90 milyon euro büyüklüğünde yeni Citymood siparişleri aldıklarını belirten Karsan CEO’su Okan Baş, yılı 500 adedin üzerinde teslimat ile kapatmayı planladıklarını dile getirdi.

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Okan Baş, “IIA ile işbirliğimizden bu yana gerçekleştirdiğimiz Citymood ihracatında yıl sonu itibarıyla 1.000 adedi aşacağız. Roma Belediyesi’ne teslim ettiğimiz araçlarımız haftanın 7 günü 20’şer saat yüzde 99 servis edilebilirlik seviyesiyle tam performansla kesintisiz şekilde çalışıyorlar. Bu da belediyeye karlılık anlamında büyük bir katma değer sağladığımızı gösteriyor” dedi.

Menarinibus Citymood’un 10, 12 ve 18 olmak üzere üç farklı versiyonu bulunuyor. 12.1 metre uzunluğundaki versiyon maksimum 98 yolcu taşıyabilirken, 18 metre uzunluğundaki körüklü versiyon 146 yolcu taşıyabiliyor. Karsan’ın Bursa’daki fabrikasında ürettiği dizel ve CNG’li otobüsler, yılda yaklaşık 7,2 milyon ziyaretçiyi ağırlayan Roma’da hizmet verecek.