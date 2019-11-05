Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yerli üretici Karsan, Roma Belediyesine 227 otobüs teslim etti

    İtalya merkezli otobüs üreticisi IIA ile ortaklığı doğrultusunda Roma Belediyesinden sipariş alan Karsan, Bursa'da ürettiği Menarinibus Citymood otobüslerden Roma'ya 5 ayda 227 adet teslim etti.
    2 hf.
    6,1b
    1
    27
    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Yerli üretici Karsan, Roma Belediyesine 227 otobüs teslim etti
    Tam Boyutta Gör

    Yerli üretici Karsan’ın İtalya merkezli bir otobüs üreticisi olan IIA’nın (Industria Italiana Autobus) yüzde 28,6 hissesine sahip olduğu biliniyor. Şirket, bu ortaklık doğrultusunda Bursa’da ürettiği Menarinibus Citymood otobüslerinden Roma Belediyesine 5 ayda 227 adet teslimat gerçekleştirdi.

    Roma’ya teslim ettikleri araçlar dahil 2019’da toplam 90 milyon euro büyüklüğünde yeni Citymood siparişleri aldıklarını belirten Karsan CEO’su Okan Baş, yılı 500 adedin üzerinde teslimat ile kapatmayı planladıklarını dile getirdi.

    Ayrıca Bkz. "Toyota'dan yeni kompakt SUV: 2020 Toyota Raize"

    Okan Baş, “IIA ile işbirliğimizden bu yana gerçekleştirdiğimiz Citymood ihracatında yıl sonu itibarıyla 1.000 adedi aşacağız. Roma Belediyesi’ne teslim ettiğimiz araçlarımız haftanın 7 günü 20’şer saat yüzde 99 servis edilebilirlik seviyesiyle tam performansla kesintisiz şekilde çalışıyorlar. Bu da belediyeye karlılık anlamında büyük bir katma değer sağladığımızı gösteriyor” dedi.

    Menarinibus Citymood’un 10, 12 ve 18 olmak üzere üç farklı versiyonu bulunuyor. 12.1 metre uzunluğundaki versiyon maksimum 98 yolcu taşıyabilirken, 18 metre uzunluğundaki körüklü versiyon 146 yolcu taşıyabiliyor. Karsan’ın Bursa’daki fabrikasında ürettiği dizel ve CNG’li otobüsler, yılda yaklaşık 7,2 milyon ziyaretçiyi ağırlayan Roma’da hizmet verecek.



    Yorum Yaz
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    CoreXXX 2 hf. en beğenilen
    Roma Belediyesi nedense birden komik geldi:)
    1 Yanıt Yanıtla +42
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    madmahmutd 2 hf. CoreXXX
    Roma Büyükşehir Belediyesi de olurdu aslında :)
    Yanıtla +27
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Bay Robot 2 hf.
    Onlara verdikleri otobüslerde de bize yaptıkları gibi resmen koltuksuz mu yaptılar acaba? :)
    1 Yanıt Yanıtla +15
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    muratkaya 2 hf.
    Yerli firma varken dışarıdan otobüs alan belediyeler var... Hala akıllanmadık kardeşim.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    edgar1899 2 hf. muratkaya
    Türkiye otobüs üretiminde Avrupa lideri şu anda yani Avrupa'da en çok otobüs üretilen ülke Türkiye. Neredeyse avrupanın ciddi bir kısmının otobüs ihtiyacını karşılarken takdir edersiniz ki kimse dışarıdan otobüs almıyor, bilginiz yanlış yani.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    elcas 2 hf.
    elimizde böyle bir firma varken bütün Türkiye'nin belediyelerinin sipariş vermesi gerekmiyor mu? karsan borsada 1.20 tl yani kağıt havludan değersiz. defalarca alıp bekledim. sonuç yok. elimizekinin değerini bilmiyoruz.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    por favor 2 hf.
    Travmatik muhaliflerimiz buna bile dertlenirler.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Killanici_Adi 2 hf.
    roma alıyorda bizim belediyeler neden yerli firmadan almıyorlar
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    edgar1899 2 hf. Killanici_Adi
    Türkiyedeki belediyelerin tamamı zaten yerli otobüs alıyor.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Morphinz 2 hf.
    Karsan kar açıklıyor, Aselsan tarihi kar açıklıyor, borsa yükselişte ama nasıl oluyorsa bunların hisseleri düşüşte. Biri bana açıklasın lütfen mevzu nedir?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    AL3lMA 2 hf.
    Otobüs yapıp araba yapmamak
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Sentilyon 2 hf. DH Misafiri
    Sallama takip et yüzlerce yenileme alımı yapılıyor belediyelere
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    DH Misafiri 2 hf.
    Bizim belediyeler 227 otobüsü 10 yılda alamazlar...
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    DH Misafiri 2 hf.
    Ama Saman ithal ediliyor bu ülke de .
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    kizashi 2 hf. DH Misafiri
    Sapla samanı karıştırmamak lazım.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Askaparta 2 hf.
    Roma'da Türk rüzgarı.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    Moueson +410 bkadem +348 12 Angry Men +336 WuLKaS +231 commandx +225 Leipold +198 Yürüyen Hoparlör +162 McLaren64 +147 1ses1 +119 Virinom +108
    Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
    ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
    1 Misafir

    İLGİ DÜZEYİ
    6096 TIK

    HABERİN ETİKETLERİ
    karsan, yerli otobüs ve
    9 etiket daha yerli üretim menarinibus citymood toplu ulaşım roma Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Barış Cankı MPopüler Popüler
    Facebook Sayfası260,7b
    Twitter Profili77,3b
    YouTube Kanalı257b
    RSS Yayını
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 hf. Intel Xeon E serisi güncellendi 2 hf. Makyajlı Toyota C-HR Türkiye'de satışa sunuldu: İşte fiyatı ve özellikleri 2 hf. Tiktok'un büyümesi yıllar sonra ilk kez yavaşladı 2 hf. ATM Coin kurucularına dolandırıcılıktan 4.25 milyon dolar ceza 2 hf. ASELSAN 9 aylık net karını KAP'a bildirdi 2 hf. Bulut uygulamaları güvenlik risklerini de beraberinde getiriyor 2 hf. İngiliz havacılık dergisinden İstanbul Havalimanı için prestijli ödül 2 hf. PS Plus Kasım 2019 oyunları indirmeye sunuldu 2 hf. Hesaplı alışveriş için kasım ayını tercih etmenizi sağlayacak 5 cazip neden 2 hf. Google doktorlar için arama motoru geliştiriyor 2 hf. Microsoft Project Silica depolama birimine ilk veri yazıldı 2 hf. Yüz tanıma teknolojisinde şeffaf olunmadığı gerekçesiyle bazı ABD kurumları dava ediliyor 2 hf. En pahalı ışığa dokunmak "Nanoleaf Canvas incelemesi" 2 hf. Sony artan sensör talebine cevap verebilmek için yeni bir fabrika kuracak 2 hf. Xiaomi sessiz akıllı klimalarını tanıttı 2 hf. Marvel filmleri neden sinema değil? Martin Scorsese uzunca açıkladı 2 hf. Çinli üretici Geely, küresel pazarda satışa sunacağı kompakt SUV modelini tanıttı 2 hf. Microsoft Office 365 platformuna önemli yenilikler geldi 2 hf. Apple TV+ içerikleri sektörün en yüksek 4K bit oranına sahip 2 hf. Realme X2 Pro, Avrupa'da ön siparişe açıldı 2 hf. GÖRÜNTÜLENEN Yerli üretici Karsan, Roma Belediyesine 227 otobüs teslim etti Sonraki 2020 BMW M2 CS, bolca karbon fiber ve 450 beygir güçle geldi 2 hf. 108 MP kamerası olan Xiaomi Mi CC9 Pro'dan ilk fotoğraf örneği geldi 2 hf. Bilim adamları, karbondioksiti yakıta dönüştüren 'yapay yaprak' yaptılar 2 hf. Yandex Alisa akıllı asistan ülkemizde kullanıma sunuldu 2 hf. Toyota'dan yeni kompakt SUV: 2020 Toyota Raize 2 hf. Yapılan ilk BlueKeep saldırısı ucuz atlatıldı 2 hf. Google News artık iki dilde haberleri gösterecek 2 hf. Stellar, 4.7 milyar dolarlık token yaktı 2 hf. Akaryakıtta inovasyonu zirveye taşıyan gelişmeler: BP'nin önemli çalışmalarını konuştuk! 2 hf. Xiaomi Mi TV 5 tanıtıldı 2 hf. Xiaomi Mi TV 5 Pro tanıtıldı 2 hf. Apple artırılmış gerçeklik başlığı için Valve ile ortak çalışacak 2 hf. Büyük bataryayla gelen Xiaomi Mi Watch'un pil ömrü nasıl? 2 hf. Xiaomi Mi CC9 Pro, DxOmark'da en yüksek puanı aldı 2 hf. Apple Watch görünümlü Xiaomi Mi Watch tanıtıldı 2 hf. 108MP kameralı Xiaomi Mi CC9 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 2 hf. Dell renk ölçer özelliğe sahip, 27 inçlik 4K monitörünü tanıttı 2 hf. WD 96 katmanlı 3D QLC yongalarının hacimli üretimine başladı 2 hf. Yeni güç planıyla 3. nesil Ryzen’lar 250 MHz’e kadar frekans artışı alabilir 2 hf. Dropbox’ın 100GB dosya paylaşım uygulaması Transfer betadan çıktı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Blair Witch'i 5-6 Saat Aralığında Bitirebilirseniz
    Bölüm Sonu Canavarı
    Dying Light 2'den 26 Dakikalık Oynanış Videosu
    Bölüm Sonu Canavarı
    Xiaomi Redmi Note 8 Pro [ANAKONU]
    DH Forum
    Half-Life: Alyx Mart 2020'de Çıkacak, Tanıtım Fragmanı Yayınlandı
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim